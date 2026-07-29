Un colaborador de la Guardia Civil asegura que Leire Díez pidió ayuda en nombre de Pedro Sánchez

Leire Díez a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla (Matias Chiofalo - Europa Press)

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Un colaborador de la Guardia Civil ha declarado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que investiga la supuesta trama dedicada a boicotear causas contra el PSOE o el Gobierno. Según su testimonio, la exmilitante del PSOE Leire Díez le solicitó ayuda en nombre del “one”, con el que se referiría al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante la jornada, compareció ante el juez Daniel Mateo, identificado por la UCO como colaborador de la Jefatura de Información del Instituto Armado. Los investigadores señalan que Mateo fue quien gestionó una reunión entre Leire Díez y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el conocido como ‘caso Koldo’. Además de organizar ese encuentro, Mateo se reunió personalmente con Leire Díez y ha aportado detalles relevantes sobre lo conversado.

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El testigo fue quien facilitó el contacto entre Leire Díez y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado por supuestamente recibir comisiones a cambio de proteger a la red vinculada al llamado caso Koldo. De esta manera, la presencia de Leire en las agendas de teléfonos del Instituto Armado parece cada vez más demostrada, mientras que el conocimiento o falta de él de Pedro Sánchez sigue siendo la gran incógnita.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha situado la trama de la exmilitante del PSOE Leire Díez "fuera del Ministerio del Interior". (Senado)

Según ha relatado, Leire se refería de manera insistente a Pedro Sánchez como el número uno durante la conversación. Esta reiteración llevó a Mateo a preguntarle varias veces a quién se refería exactamente. Finalmente, Leire respondió de forma directa: “El one es Pedro”. Mateo explicó ante el juez que la actitud de Leire le generó inquietud y que, aunque le transmitía credibilidad, también le producía preocupación. Añadió que, durante su encuentro, Leire realizó una llamada telefónica a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en su presencia.

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Al conocer estos detalles, el colaborador contactó con Koldo García, a quien conocía por su labor en la lucha antiterrorista. El exasesor, ahora en prisión, le explicó que Díez era una persona del PSOE sin cargo formal, pero con influencia dentro del partido, que trabajaba junto a Santos Cerdán y que tenía acceso a Pedro Sánchez. Además, aseguró que era habitual que los miembros del partido atendieran sus llamadas.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha asegurado este martes en el Senado que "nunca, jamás" ha interferido en ninguna investigación de la UCO, ni tampoco ha participado en ninguna trama para anular causas judiciales. (Europa Press / Senado)

Organizó los encuentros de Leire y Villalba

El colaborador advirtió a Rubén Villalba de que Leire Díez podría pedirle algo ilícito y organizó la colocación de cámaras en el encuentro, junto a un equipo externo de seis personas. También retiraron los teléfonos móviles a los presentes, aunque no lograron grabar el audio con claridad. Durante la reunión, Villalba mencionó un destino en Roma, supuestamente para tender una trampa a Díez y dejar constancia de cualquier gestión.

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En un segundo encuentro, Leire solicitó su móvil asegurando que recibiría llamadas de la directora de la Guardia Civil, y el testigo la oyó hablar con una mujer a la que llamó Mercedes. Según su relato, Díez afirmaba que en Moncloa estaban molestos por los casos judiciales y ella se atribuía la capacidad de nombrar a un nuevo DAO.