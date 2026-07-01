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Receta de solomillo al ajo tostado, un plato típico de Badajoz en el que la salsa es el ingrediente estrella

La carne jugosa y el contraste de sabores se convierten en las señas de identidad de una comida que demuestra la riqueza de la gastronomía extremeña

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Solomillo de cerdo con salsa de queso roquefort (Adobe Stock)
Receta de solomillo al ajo tostado, un plato típico de Badajoz. (Adobe Stock)

España destaca por muchas cosas. Pero es sabido por todos que uno de sus principales fuertes es la gastronomía. Y es que cada una de las comunidades autónomas que componen el país aglutina recetas deliciosas y propias que bien merecen la pena probar. En el caso de Extremadura y, en concreto, en Badajoz, sobresale un plato típico de la provincia: el solomillo al ajo tostado. En solo media hora y con pocos ingredientes, puede obtenerse una comida o cena perfecta para sorprender a los invitados.

El solomillo al ajo tostado es una de esas recetas que no pasan desapercibidas: carne jugosa de cerdo y una salsa de ajos dorados que embriaga desde el primer bocado. Es uno de los grandes orgullos de la gastronomía de Badajoz y un clásico en celebraciones familiares.

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Este plato representa la esencia de la cocina extremeña: ingredientes sencillos, sabores directos y técnicas tradicionales. El maridaje ideal es con vino tinto de la tierra o una cerveza bien fría, y suele acompañarse con patatas fritas o pimientos.

Receta de solomillo al ajo tostado

Descubre cinco recetas variadas y saludables perfectas para preparar con antelación y llevar en táper. En este video te mostramos cómo hacer una ensalada de lentejas, escalope de pollo, espinacas a la crema, albóndigas en salsa de mostaza y bacalao con patatas.

El solomillo al ajo tostado consiste en medallones de solomillo de cerdo marcados a la plancha y bañados en una salsa de ajos tostados en aceite, que aporta un sabor intenso y ligeramente ahumado. La clave es dorar los ajos sin que lleguen a quemarse, para lograr ese punto crujiente y aromático que define la receta.

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Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 30 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 1 solomillo de cerdo (aprox. 500 g)
  • 8 dientes de ajo
  • 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 chorro de vino blanco (opcional)
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • Perejil fresco picado (opcional)
  • Patatas fritas para acompañar (opcional)

Cómo hacer solomillo al ajo tostado, paso a paso

El truco viral para pelar ajos fácilmente (Adobe Stock)
La salsa de ajos tostados es la seña de identidad de uno de los platos más típicos de Badajoz. (Adobe Stock)
  1. Limpia el solomillo de nervios y grasa. Corta en medallones de unos 2 cm de grosor.
  2. Pela y lamina los ajos. Reserva.
  3. Salpimenta los medallones de solomillo por ambos lados.
  4. Calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto.
  5. Marca los medallones de solomillo por ambos lados hasta que estén dorados por fuera y jugosos por dentro (aprox. 2-3 minutos por lado). Retira y reserva tapados para que no se enfríen.
  6. Añade el resto del aceite a la sartén y baja el fuego. Incorpora los ajos laminados y deja que se doren lentamente hasta que estén bien tostados pero no quemados. Remueve para evitar que se peguen.
  7. Si te gusta, añade un chorro de vino blanco y deja evaporar el alcohol.
  8. Vuelve a poner los medallones en la sartén, mezcla bien con los ajos y deja 1 minuto para que tomen el sabor.
  9. Sirve caliente, espolvoreando perejil fresco picado por encima. Acompaña con patatas fritas para un resultado auténtico.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones generosas (o 3 raciones pequeñas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Proteína: 25 g
  • Grasas: 18 g
  • Hidratos de carbono: 2 g (sin guarnición)
  • Calorías: 230 kcal (aprox.)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva hasta 2 días en nevera, en recipiente hermético. Calienta suavemente antes de servir para que la carne no se reseque.

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