España
GoogleAgregar Infobae en Google

Dos españoles entre los detenidos en el Atlántico por transportar 2,6 toneladas de cocaína en una operación entre Italia, Portugal y España

El trabajo en red permitió monitorizar en tiempo real una lancha neumática ultrarrápida que navegaba cerca de Lisboa

Lancha gris de la Guardia di Finanza con tres oficiales uniformados navegando en un canal. Se observa una bandera italiana y edificios con muelles
Una embarcación de la Guardia di Finanza patrulla con edificios históricos y muelles de madera al fondo.
Guardar

La Guardia di Finanza de Italia ha ejecutado una de las mayores incautaciones de cocaína de los últimos años en aguas del Atlántico, tras interceptar una lancha neumática ultrarrápida cerca de las costas de Lisboa, con más de 2,6 toneladas. El valor de la droga intervenida, según la Guardia, se estima que puede ir desde los 78 millones de euros en el mercado mayorista a alcanzar los 500 millones de euros.

La operación fue coordinada por la Fiscalía Antimafia del Distrito de Brescia (DDA) y desarrollada en colaboración con la policía financiera local o el Comando de Operaciones Aéreas y Navales, en el caso de Italia. En la acción participaron activamente autoridades de España y Portugal, junto al Centro de Análisis y Operaciones Marítimas - Narcóticos (MAOC-N) de Lisboa y la Dirección Central de Servicios Antidrogas (DCSA).

PUBLICIDAD

Durante la intervención, las fuerzas desplegadas detuvieron a cuatro personas que viajaban a bordo de la embarcación: dos españoles, un gibraltareño y un albanés. La Policía Marítima portuguesa efectuó la detención tras un seguimiento constante del “go-fast”, apoyada por aeronaves equipadas con tecnología de vigilancia marítima avanzada y gracias a una intensa cooperación policial internacional.

La Guardia Civil traslada una narcolancha que quedó varada en una playa de Cádiz mientras huía de una patrullera de los agentes.

Cooperación internacional liderada por Italia

El trabajo en red permitió monitorizar en tiempo real una lancha neumática ultrarrápida que navegaba cerca de Lisboa. Aeronaves de vigilancia, integradas en las unidades de control de fronteras exteriores de la Unión Europea, siguieron la embarcación hasta su interceptación. Las organizaciones criminales utilizan este tipo de lanchas, de entre 10 y 16 metros de eslora y motores de alta potencia, capaces de superar los 70 nudos, lo que motivó el seguimiento. Estas embarcaciones funcionan como “taxis marítimos” que recogen alijos de drogas lanzados al mar por buques nodriza procedentes de Sudamérica y los trasladan a Europa.

PUBLICIDAD

En el operativo participaron más de una decena de agentes de diferentes países. La actuación culminó con la incautación de 2,6 toneladas de cocaína y la detención de las cuatro personas. La operación se desarrolló sin incidentes y puso de manifiesto la importancia de la cooperación internacional y la tecnología en la lucha contra el tráfico de drogas. No obstante, todavía queda por desvelar las conexiones de este grupo con organizaciones más grandes con la capacidad económica para afrontar un envío de tanta cantidad.

El video muestra una operación marítima con dos embarcaciones. Una lancha rápida oscura con varias personas a bordo se desplaza por el agua. Posteriormente, una patrullera de la Guardia Civil, identificable por sus colores y emblemas, navega a alta velocidad. Ambas embarcaciones crean una estela visible en el mar. Las imágenes incluyen los logos oficiales del Ministerio del Interior y la Guardia Civil.

Dimensión económica y proceso judicial

La droga incautada tiene un valor estimado de 78 millones de euros en el mercado mayorista. Si hubiese llegado a su destino final y se hubiese distribuido en pequeñas cantidades, la cifra podría haber alcanzado los 500 millones de euros, según estimaciones de la Guardia di Finanza. El operativo revela el enorme impacto económico que tiene el narcotráfico en Europa y la magnitud de los riesgos asumidos por las redes delictivas.

Las autoridades recordaron que los detenidos permanecen bajo la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme. Las organizaciones recurren a métodos cada vez más sofisticados para eludir los controles y asegurar el éxito de sus operaciones. Además, para las autoridades resulta muy complejo seguir el nivel tecnológico que consiguen las mafias.

Temas Relacionados

DrogasNarcotráficoPolicía EspañaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima hora Espaañ

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Significado y origen de la luna de ciervo: una luna que se apreciará más grande gracias a un efecto óptico

Su nombre tiene origen en los ciclos naturales y los pueblos indígenas de América del Norte

Significado y origen de la luna de ciervo: una luna que se apreciará más grande gracias a un efecto óptico

Patricia Steisy, rota de dolor, anuncia entre lágrimas que ha perdido uno de los bebés que esperaba: “No ha salido adelante”

La creadora de contenido que su segundo embarazo junto a Pablo Pisa comenzó siendo gemelar

Patricia Steisy, rota de dolor, anuncia entre lágrimas que ha perdido uno de los bebés que esperaba: “No ha salido adelante”

El ejercicio que mejora tu salud cerebral y sistema nervioso: es fácil de hacer y tardarás menos de 10 minutos

La experta @luciamartinezbienestar explica cómo haciendo diariamente estos simples movimientos con las manos generas un efecto positivo en la memoria o en cómo reaccionas ante el estrés

El ejercicio que mejora tu salud cerebral y sistema nervioso: es fácil de hacer y tardarás menos de 10 minutos

Menores de 12 años agreden a una niña en Huelva y difunden el vídeo en redes sociales: “Hasta que no vea que me pides perdón llorando no paro”

Las agresoras se turnan para propinar bofetadas, puñetazos y rodillazos a la víctima mientras otras ríen y jalean la escena

Menores de 12 años agreden a una niña en Huelva y difunden el vídeo en redes sociales: “Hasta que no vea que me pides perdón llorando no paro”

Morrisey pide a Pedro Sánchez que acabe con la “barbarie” de la tauromaquia: “No puede justificarse llamándolo cultura”

El cantante lo expresa así en una carta dirigida al presidente del Gobierno en la que lamenta que la tauromaquia “continúa dañando la reputación internacional” de España y que “si la tauromaquia desaparece, habrá celebración, no lágrimas”

Morrisey pide a Pedro Sánchez que acabe con la “barbarie” de la tauromaquia: “No puede justificarse llamándolo cultura”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El proyecto de la ‘autopista Donald Trump’ de 1.000 kilómetros que unirá a Marruecos con el Sáhara Occidental y que preparan desde hace 10 años

El proyecto de la ‘autopista Donald Trump’ de 1.000 kilómetros que unirá a Marruecos con el Sáhara Occidental y que preparan desde hace 10 años

El gran pacto climático que el Gobierno vuelve a reclamar tras los incendios: estas son las 80 medidas con las que quiere preparar a España para fenómenos extremos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Te puedes cargar un coche por echarle más aceite de la cuenta”

El Supremo aplica la amnistía a Meritxell Serret, primera consellera del 1-O en beneficiarse de la ley

El botón del coche que casi nadie utiliza correctamente y que puede ayudarte a respirar menos humo durante un incendio

ECONOMÍA

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

Cómo funcionará el organismo que gestionará las quejas de los clientes contra la banca

El complejo turístico costero de Alemania que se terminó en 1939 y en el que ningún turista llegó a alojarse en una de sus 10.000 habitaciones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de julio

Muere su hija bebé en el parto, el padre coge la baja por paternidad y le echan del trabajo a los 7 días, pero es despido nulo: “Jamás he visto semejante aberración”

DEPORTES

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

La relación entre Álex Baena y el nuevo jugador del Atlético de Madrid Kang-In Lee

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”