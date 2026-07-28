España
GoogleAgregar Infobae en Google

Laura Madrueño revela su legado familiar: “Tenemos la tienda de vinos más antigua de Madrid, la abrió mi bisabuelo en 1895”

La presentadora se sincera en ‘Universo Calleja’ sobre sus raíces, su inesperado vínculo con el mundo del vino y los inicios de su carrera televisiva

Laura Madrueño en el programa 'Planeta Calleja'. (Cuatro)
Laura Madrueño en el programa 'Planeta Calleja'. (Cuatro)
Guardar

Laura Madrueño ha vuelto a demostrar que detrás de la imagen aventurera que proyecta en televisión hay una historia personal tan rica como sorprendente. Tras tres temporadas consecutivas conectando con Honduras desde Supervivientes, la presentadora ha cambiado de escenario para viajar con Jesús Calleja a las Maldivas, un destino que le permite reencontrarse con una de sus grandes pasiones: el mar.

Allí, entre inmersiones, apnea y paisajes de postal, Madrueño ha dejado ver una faceta íntima que pocas veces comparte. Su habilidad bajo el agua es extraordinaria, pero lo que realmente ha llamado la atención del público ha sido el relato de sus orígenes y el legado familiar que podría heredar algún día.

PUBLICIDAD

En una conversación tranquila con Calleja, Laura reveló algo que muchos desconocían: pertenece a una familia con más de un siglo de tradición vinícola. “Tenemos un negocio familiar. Tenemos la tienda de vinos más antigua de Madrid, que la abrió mi bisabuelo en 1895”, explicó.Ese bisabuelo, Mariano Madrueño, fundó una destilería dedicada a anisados, licores y jarabes, además de bodegas en Villaverde donde se elaboraban vermut y vinos generosos bajo marcas propias. Con el tiempo, la empresa se convirtió en un referente en la capital.

Laura Madrueño en el programa 'Planeta Calleja'. (Cuatro)
Laura Madrueño en el programa 'Planeta Calleja'. (Cuatro)

Durante más de cien años, la familia mantuvo una fábrica de licores en pleno centro de Madrid. Aunque cerró en 1999, los Madrueño supieron adaptarse y transformaron el negocio en una compañía especializada en la venta y distribución de vinos y licores de calidad. Hoy conservan dos tiendas emblemáticas: una en Callao y otra en La Latina, ambas muy conocidas por los amantes del vino.

PUBLICIDAD

Entre la televisión y la tradición familiar

Aunque la televisión ocupa prácticamente toda su vida adulta, Laura nunca se ha desvinculado del negocio familiar. “El negocio sigue, pero ahora estoy un poco que no sé qué hacer, porque con la tele y todo eso… Me he intentado ocupar un poco”, confesó.Compaginar viajes, directos y grabaciones con la gestión de una empresa centenaria no es sencillo, especialmente tras sus largas estancias en Honduras. Aun así, su padre nunca le ha presionado para continuar con la tradición. “Mi padre siempre me ha dicho: ‘Tú haz lo que quieras’”, recordó.

Antes de descubrir su vocación televisiva, Madrueño estudió Filosofía movida por una curiosidad profunda: “Desde muy pequeña me he preguntado de dónde venimos y adónde vamos”. Fue una profesora quien detectó su talento para comunicar y la animó a estudiar Comunicación Audiovisual, carrera que encajaba con su interés por los documentales y la fotografía.

Laura Madrueño.
Laura Madrueño.

Su llegada a Mediaset se produjo cuando aún estaba en quinto de carrera. “Con 20 o 21 años llegué”, contó. Empezó en el departamento de broadcast y en la producción de informativos, aprendiendo desde dentro cómo funciona la televisión antes de aparecer en pantalla.

Su salto a la meteorología fue un reto que afrontó con enorme disciplina. “Estudié mucho. Es como si me dicen ahora: ‘Vas a cubrir la Fórmula 1’. Pues me tengo que poner a empollar como una loca”, explicó. Ese rigor la acompañó después en Supervivientes, donde se convirtió en una pieza clave del formato.

Hoy, desde las playas de Honduras hasta los fondos marinos de Maldivas, Laura Madrueño sigue creciendo como comunicadora. Y mientras su carrera avanza, el negocio que su bisabuelo levantó en 1895 continúa esperando su decisión. Dos mundos distintos, pero unidos por una misma historia familiar que ella lleva con orgullo.

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaMediaset EspañaEspaña-televisiónEspaña-entretenimientoEspaña-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 28 julio

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 28 julio

Última hora de los incendios en España, en directo: Marlaska asegura que “podemos estar un poco más tranquilos” tras una “noche positiva” en los trabajos de extinción

Miles de personas siguen fuera de sus hogares mientras los operativos refuerzan sus esfuerzos para contener los incendios activos

Última hora de los incendios en España, en directo: Marlaska asegura que “podemos estar un poco más tranquilos” tras una “noche positiva” en los trabajos de extinción

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Si te duele la misma pierna al caminar, esto es lo que podría ocurrirle a tu cuerpo, según un médico

El doctor Eliseo Candela revela que sentir dolor siempre en la misma pierna podría ser una señal de alarma de problemas cardiovasculares

Si te duele la misma pierna al caminar, esto es lo que podría ocurrirle a tu cuerpo, según un médico

Dos españoles entre los detenidos en el Atlántico por transportar 2,6 toneladas de cocaína en una operación entre Italia, Portugal y España

El trabajo en red permitió monitorizar en tiempo real una lancha neumática ultrarrápida que navegaba cerca de Lisboa

Dos españoles entre los detenidos en el Atlántico por transportar 2,6 toneladas de cocaína en una operación entre Italia, Portugal y España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos españoles entre los detenidos en el Atlántico por transportar 2,6 toneladas de cocaína en una operación entre Italia, Portugal y España

Dos españoles entre los detenidos en el Atlántico por transportar 2,6 toneladas de cocaína en una operación entre Italia, Portugal y España

El proyecto de la ‘autopista Donald Trump’ de 1.000 kilómetros que unirá a Marruecos con el Sáhara Occidental y que preparan desde hace 10 años

El gran pacto climático que el Gobierno vuelve a reclamar tras los incendios: estas son las 80 medidas con las que quiere preparar a España para fenómenos extremos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Te puedes cargar un coche por echarle más aceite de la cuenta”

El Supremo aplica la amnistía a Meritxell Serret, primera consellera del 1-O en beneficiarse de la ley

ECONOMÍA

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

Cómo funcionará el organismo que gestionará las quejas de los clientes contra la banca

El complejo turístico costero de Alemania que se terminó en 1939 y en el que ningún turista llegó a alojarse en una de sus 10.000 habitaciones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de julio

Muere su hija bebé en el parto, el padre coge la baja por paternidad y le echan del trabajo a los 7 días, pero es despido nulo: “Jamás he visto semejante aberración”

DEPORTES

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

La relación entre Álex Baena y el nuevo jugador del Atlético de Madrid Kang-In Lee

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”