Laura Madrueño revela su legado familiar: “Tenemos la tienda de vinos más antigua de Madrid, la abrió mi bisabuelo en 1895”

Laura Madrueño en el programa 'Planeta Calleja'. (Cuatro)

Guardar

Laura Madrueño ha vuelto a demostrar que detrás de la imagen aventurera que proyecta en televisión hay una historia personal tan rica como sorprendente. Tras tres temporadas consecutivas conectando con Honduras desde Supervivientes, la presentadora ha cambiado de escenario para viajar con Jesús Calleja a las Maldivas, un destino que le permite reencontrarse con una de sus grandes pasiones: el mar.

Allí, entre inmersiones, apnea y paisajes de postal, Madrueño ha dejado ver una faceta íntima que pocas veces comparte. Su habilidad bajo el agua es extraordinaria, pero lo que realmente ha llamado la atención del público ha sido el relato de sus orígenes y el legado familiar que podría heredar algún día.

PUBLICIDAD

En una conversación tranquila con Calleja, Laura reveló algo que muchos desconocían: pertenece a una familia con más de un siglo de tradición vinícola. “Tenemos un negocio familiar. Tenemos la tienda de vinos más antigua de Madrid, que la abrió mi bisabuelo en 1895”, explicó.Ese bisabuelo, Mariano Madrueño, fundó una destilería dedicada a anisados, licores y jarabes, además de bodegas en Villaverde donde se elaboraban vermut y vinos generosos bajo marcas propias. Con el tiempo, la empresa se convirtió en un referente en la capital.

Laura Madrueño en el programa 'Planeta Calleja'. (Cuatro)

Durante más de cien años, la familia mantuvo una fábrica de licores en pleno centro de Madrid. Aunque cerró en 1999, los Madrueño supieron adaptarse y transformaron el negocio en una compañía especializada en la venta y distribución de vinos y licores de calidad. Hoy conservan dos tiendas emblemáticas: una en Callao y otra en La Latina, ambas muy conocidas por los amantes del vino.

PUBLICIDAD

Entre la televisión y la tradición familiar

Aunque la televisión ocupa prácticamente toda su vida adulta, Laura nunca se ha desvinculado del negocio familiar. “El negocio sigue, pero ahora estoy un poco que no sé qué hacer, porque con la tele y todo eso… Me he intentado ocupar un poco”, confesó.Compaginar viajes, directos y grabaciones con la gestión de una empresa centenaria no es sencillo, especialmente tras sus largas estancias en Honduras. Aun así, su padre nunca le ha presionado para continuar con la tradición. “Mi padre siempre me ha dicho: ‘Tú haz lo que quieras’”, recordó.

Antes de descubrir su vocación televisiva, Madrueño estudió Filosofía movida por una curiosidad profunda: “Desde muy pequeña me he preguntado de dónde venimos y adónde vamos”. Fue una profesora quien detectó su talento para comunicar y la animó a estudiar Comunicación Audiovisual, carrera que encajaba con su interés por los documentales y la fotografía.

PUBLICIDAD

Laura Madrueño.

Su llegada a Mediaset se produjo cuando aún estaba en quinto de carrera. “Con 20 o 21 años llegué”, contó. Empezó en el departamento de broadcast y en la producción de informativos, aprendiendo desde dentro cómo funciona la televisión antes de aparecer en pantalla.

Su salto a la meteorología fue un reto que afrontó con enorme disciplina. “Estudié mucho. Es como si me dicen ahora: ‘Vas a cubrir la Fórmula 1’. Pues me tengo que poner a empollar como una loca”, explicó. Ese rigor la acompañó después en Supervivientes, donde se convirtió en una pieza clave del formato.

PUBLICIDAD

Hoy, desde las playas de Honduras hasta los fondos marinos de Maldivas, Laura Madrueño sigue creciendo como comunicadora. Y mientras su carrera avanza, el negocio que su bisabuelo levantó en 1895 continúa esperando su decisión. Dos mundos distintos, pero unidos por una misma historia familiar que ella lleva con orgullo.