Cómo hacer el helado viral de sandía y leche: la receta más refrescante y fácil del verano

Helado viral de sandía y leche. (Wikimedia)

Con relativa frecuencia, las redes sociales se inundan de recetas virales fáciles y rápidas de hacer. Una de las últimas novedades es la del helado de sandía y leche. Tan solo son necesarios dos ingredientes para obtener un postre refrescante y delicioso, perfecto para combatir el calor del verano. Además, es natural y bajo en calorías. Y es que estas plataformas son, desde hace tiempo, el mejor escaparate para la gastronomía y, en especial, la repostería.

Para preparar este postre, basta con utilizar una pieza de fruta, preferiblemente la mitad de una sandía a la que se le haya hecho un orificio en el centro del tamaño de un puño, para luego colocarla en el congelador. Tras varios intentos y ajustes, diversos creadores de contenido aconsejan dejar la sandía en el congelador entre 4 y 5 horas.

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La combinación de sandía y leche fría, que se sirve en la propia fruta, se ha popularizado en redes sociales durante el verano y se ha transformado en tendencia gracias a su textura cremosa, sabor suave y preparación sencilla. Esta propuesta, perfecta tanto para niños como para adultos, evoca meriendas mediterráneas y encuentros familiares al aire libre, y puede adaptarse con otras frutas de gran tamaño.

Receta de helado viral de sandía y leche

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El helado viral de sandía y leche es un postre sencillo: sandía congelada, leche y un poco de maña para raspar. Al mezclar la pulpa helada con la leche, se obtiene una textura cremosa parecida al helado tradicional, pero sin necesidad de máquina.

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Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación de esta receta es de 5 horas y 15 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

Preparación: 15 minutos

Congelación: 5 horas

Ingredientes

1 sandía mediana (mejor sin pepitas)

200-300 ml de leche entera, desnatada o vegetal

Endulzante (opcional): 1 cucharada de miel o sirope de agave

Cómo hacer helado viral de sandía y leche, paso a paso

Una sandía grande y redonda partida en dos mitades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lava bien la sandía y córtala por la mitad. Haz un agujero en el centro de una de las mitades, del tamaño de un puño. Mete esa media sandía en el congelador durante 4-5 horas. Saca la sandía y, con un paño para protegerte del frío, vierte la leche en el agujero. Raspa la pulpa congelada con una cuchara grande, mezclando con la leche poco a poco. Añade el endulzante si la sandía no está muy dulce. Cuando la mezcla tenga textura de helado cremoso, sirve en tarrinas o boles.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 70-90 kcal

Hidratos de carbono: 15-17 g

Proteínas: 2-3 g

Grasas: 1-2 g Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar el helado en un recipiente hermético en el congelador hasta 2 días, aunque la textura es óptima recién hecho.