España

Cómo hacer el helado viral de sandía y leche: la receta más refrescante y fácil del verano

Solo se necesitan dos ingredientes para preparar en 15 minutos un postre delicioso que destaca por su textura cremosa y su sabor, perfecto tanto para niños, como para adultos

Guardar
Google icon
Helado viral de sandía y leche. (Wikimedia)
Helado viral de sandía y leche. (Wikimedia)

Con relativa frecuencia, las redes sociales se inundan de recetas virales fáciles y rápidas de hacer. Una de las últimas novedades es la del helado de sandía y leche. Tan solo son necesarios dos ingredientes para obtener un postre refrescante y delicioso, perfecto para combatir el calor del verano. Además, es natural y bajo en calorías. Y es que estas plataformas son, desde hace tiempo, el mejor escaparate para la gastronomía y, en especial, la repostería.

Para preparar este postre, basta con utilizar una pieza de fruta, preferiblemente la mitad de una sandía a la que se le haya hecho un orificio en el centro del tamaño de un puño, para luego colocarla en el congelador. Tras varios intentos y ajustes, diversos creadores de contenido aconsejan dejar la sandía en el congelador entre 4 y 5 horas.

PUBLICIDAD

La combinación de sandía y leche fría, que se sirve en la propia fruta, se ha popularizado en redes sociales durante el verano y se ha transformado en tendencia gracias a su textura cremosa, sabor suave y preparación sencilla. Esta propuesta, perfecta tanto para niños como para adultos, evoca meriendas mediterráneas y encuentros familiares al aire libre, y puede adaptarse con otras frutas de gran tamaño.

Receta de helado viral de sandía y leche

5 recetas con melocotón, la fruta que protege tu piel, reduce el colesterol y combate el estreñimiento.

El helado viral de sandía y leche es un postre sencillo: sandía congelada, leche y un poco de maña para raspar. Al mezclar la pulpa helada con la leche, se obtiene una textura cremosa parecida al helado tradicional, pero sin necesidad de máquina.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación de esta receta es de 5 horas y 15 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación: 15 minutos
  • Congelación: 5 horas

Ingredientes

  • 1 sandía mediana (mejor sin pepitas)
  • 200-300 ml de leche entera, desnatada o vegetal
  • Endulzante (opcional): 1 cucharada de miel o sirope de agave

Cómo hacer helado viral de sandía y leche, paso a paso

Sandía grande redonda partida en dos, con pulpa roja brillante y semillas negras. Colocada sobre mesa de madera rústica, con fondo de vegetación verde difuminada.
Una sandía grande y redonda partida en dos mitades. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Lava bien la sandía y córtala por la mitad.
  2. Haz un agujero en el centro de una de las mitades, del tamaño de un puño.
  3. Mete esa media sandía en el congelador durante 4-5 horas.
  4. Saca la sandía y, con un paño para protegerte del frío, vierte la leche en el agujero.
  5. Raspa la pulpa congelada con una cuchara grande, mezclando con la leche poco a poco.
  6. Añade el endulzante si la sandía no está muy dulce.
  7. Cuando la mezcla tenga textura de helado cremoso, sirve en tarrinas o boles.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 70-90 kcal
  • Hidratos de carbono: 15-17 g
  • Proteínas: 2-3 g

Grasas: 1-2 g Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar el helado en un recipiente hermético en el congelador hasta 2 días, aunque la textura es óptima recién hecho.

Temas Relacionados

HeladoRecetas SaludablesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El príncipe Guillermo, “abatido” tras la derrota de Inglaterra en el Mundial 2026: su mensaje de apoyo tras su sonada ausencia en las gradas

El heredero británico es un gran aficionado al fútbol, pero no ha podido acudir a ninguno de los partidos de la selección inglesa

El príncipe Guillermo, “abatido” tras la derrota de Inglaterra en el Mundial 2026: su mensaje de apoyo tras su sonada ausencia en las gradas

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 16 julio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 16 julio

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

En total, el arsenal incluía 2.416 fusiles de asalto Cetme, 737 ametralladoras, 63 subfusiles “Naranjeros” MP-28, 11.069 granadas de mortero o 4 fusiles tipo Mauser

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

Una madre se niega a que hagan la prueba de paternidad a su hijo y la justicia lo interpreta como una confesión

El Tribunal de Girona ha ordenado la inscripción del padre biológico en el registro civil tras interpretar la negativa materna como una confesión tácita

Una madre se niega a que hagan la prueba de paternidad a su hijo y la justicia lo interpreta como una confesión

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

La Guardia Civil destruye 33 toneladas de armas que una familia encontró en dos naves industriales de Badajoz

El DAO de la Guardia Civil niega ante el juez del ‘caso Leire Díez’ haber presionado a mandos para frenar investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez

Begoña Gómez no se libra del jurado popular: la Audiencia Nacional mantiene el juicio por malversación y tráfico de influencias pero le devuelve el pasaporte

Conducir con calor es más peligroso de lo que la mayoría cree: desde tener efectos similares a los de consumir alcohol hasta ver peor las señales

El efecto dominó que espera Puigdemont para volver a España: la decisión del TJUE no garantiza su regreso pero podría influir en la decisión

ECONOMÍA

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

El Consejo de Seguridad Nuclear avala la prórroga de Almaraz hasta 2030 y deja en manos del Gobierno el futuro de la central

Siete cosas que están prohibidas hacer en casa y pueden costar hasta 10.000 euros de multa: de tirar toallitas húmedas por el váter a tener más de cinco mascotas

Una mujer que trabajaba desde casa sufre una caída durante su pausa para comer: la justicia determina que no es accidente laboral

Jubilación anticipada: qué es, tipos que existen y cuándo pedirla

Una mujer muere sin hijos y deja su herencia al hombre que le gestionaba la web: la justicia avala el testamento pese a que el teléfono del heredero no existía

DEPORTES

Carlos Alcaraz ya tiene fecha de vuelta tras su lesión de muñeca: se apunta a Cincinnati

Carlos Alcaraz ya tiene fecha de vuelta tras su lesión de muñeca: se apunta a Cincinnati

Austria, Portugal, Bélgica y Francia se marcharon del Mundial con la misma sensación: lo que puede esperar Argentina de la España de Luis de la Fuente

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

“Del subcampeón no se acuerda nadie” o “ni cuartos ni h...”: lecciones de Luis Aragonés, el sabio que hizo creer a España que era capaz de ganar un Mundial

Argentina será el rival de España en la final del Mundial 2026: un partido marcado por dos goleadas en sus últimos precedentes