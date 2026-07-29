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Sentadilla cosaca, un ejercicio ideal para endurecer los glúteos, fortalecer las piernas y ganar flexibilidad

Es clave para mejorar el rango de movimiento y ayuda a ganar masa muscular

El ejercicio físico tiene muchos beneficios
Mujer feliz. (Magnific)
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El ejercicio es una de las mejores herramientas para cuidar nuestra salud. La masa muscular influye en la fuerza, el equilibrio, la movilidad e incluso en el metabolismo, por lo que trabajarla de forma regular resulta fundamental a cualquier edad.

Aunque todas las partes del cuerpo son importantes, conviene prestar especial atención a las piernas, ya que soportan todo el peso de nuestro cuerpo y son esenciales para realizar acciones cotidianas como caminar, subir escaleras o levantarse de una silla.

En este sentido, las sentadillas se han convertido en uno de los ejercicios más completos para fortalecer el tren inferior. Sin embargo, existen numerosas variantes, cada una con características y beneficios específicos, que permiten adaptar el entrenamiento a diferentes niveles. Si estás buscando fortalecer glúteos, piernas y ganar flexibilidad, la sentadilla cosaca es una gran opción.

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Cómo hacer correctamente la sentadilla cosaca

Es un ejercicio que combina fuerza, equilibrio y movilidad. Para realizarla, comienza de pie con las piernas más separadas que la anchura de los hombros y los pies ligeramente orientados hacia fuera.

Una mujer descalza con cabello rojo y ropa deportiva lila realiza una sentadilla cosaca en el suelo oscuro de un gimnasio.
Mujer haciendo una sentadilla cosaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación, desplaza el peso del cuerpo hacia una de las piernas mientras flexionas la rodilla y lleva la cadera hacia atrás, como si fueras a sentarte. La otra pierna debe permanecer completamente estirada, con el talón apoyado en el suelo y la punta del pie dirigida hacia arriba o ligeramente hacia el techo, según tu movilidad.

Mantén la espalda recta y el pecho erguido durante todo el movimiento. Después, empuja con la pierna flexionada para volver a la posición inicial y repite el ejercicio hacia el lado contrario de forma controlada.

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Beneficios de incluirla en tu rutina

La sentadilla cosaca destaca por trabajar cada pierna de forma independiente, lo que ayuda a corregir desequilibrios musculares y a desarrollar una fuerza más uniforme en el tren inferior.

Además de fortalecer los cuádriceps, los glúteos, los isquiotibiales y los aductores, este ejercicio mejora la movilidad de las caderas y los tobillos, aumenta la flexibilidad de la parte interna de los muslos y favorece el equilibrio y la coordinación.

¿Cuántas series y repeticiones conviene hacer?

La cantidad de series y repeticiones depende del nivel de experiencia y de cómo se integre la sentadilla cosaca dentro del entrenamiento. En personas principiantes, lo habitual es realizar entre 2 y 3 series de 8 a 10 repeticiones por cada pierna, una o dos veces por semana. Este volumen suele ser suficiente para aprender la técnica, ganar estabilidad y mejorar progresivamente la movilidad sin sobrecargar las articulaciones.

En cambio, quienes ya tienen experiencia en el entrenamiento de fuerza pueden aumentar el volumen hasta 3 o 4 series de 10 a 15 repeticiones por pierna, incorporándola dos o tres veces por semana. También es posible añadir peso con una mancuerna o una kettlebell para incrementar la intensidad una vez se domine el movimiento.

En la mayoría de los casos, se incluye dentro de una rutina junto con otros ejercicios para el tren inferior, como sentadillas tradicionales, zancadas o peso muerto. Sin embargo, quienes busquen mejorar la movilidad de las caderas y los tobillos o fortalecer las piernas con un único ejercicio también pueden practicarla de forma aislada, siempre que se respete el tiempo de descanso entre series.

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