Cómo hacer granizado de sandía y lima, la receta más refrescante y saludable para el verano

Con el verano ya asentado en España y las altas temperaturas sacudiendo a buena parte del país, hay algo que se convierte en un imprescindible para sobrellevar de la mejor forma posible un día caluroso: el granizado de sandía y lima. Y es que esta es una versión original de la receta tradicional con limón. Su textura helada y el contraste entre la dulzura de la sandía y el toque ácido de la lima lo convierten en una opción irresistible, especialmente para quienes buscan algo ligero, natural y sin complicaciones.
Este granizado es muy popular en verano, perfecto como postre o merienda. Se suele preparar en reuniones familiares, fiestas infantiles y terrazas. Combina a la perfección con platos frescos como ensaladas, pescados o tapas mediterráneas, y es una alternativa baja en calorías frente a los helados tradicionales.
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Receta de granizado de sandía y lima
El granizado de sandía y lima es una bebida helada elaborada a base de sandía fresca triturada, zumo de lima y un toque de azúcar. La técnica principal consiste en triturar la fruta y congelarla parcialmente para conseguir cristales de hielo, removiendo regularmente para lograr esa textura característica de granizado.
Tiempo de preparación
El tiempo total de elaboración es de 3 horas, que se distribuyen de la siguiente forma:
- Preparación: 10 minutos
- Congelación y removido: 2 horas y 50 minutos
Ingredientes
- 800 g de sandía sin pepitas
- 2 limas (zumo y ralladura)
- 50 g de azúcar (ajustar al gusto)
- 100 ml de agua fría
- Hojas de menta fresca (opcional, para decorar)
Cómo hacer granizado de sandía y lima, paso a paso
- Corta la sandía en dados y retira todas las pepitas. Es clave elegir una sandía madura para maximizar el sabor.
- Pon la sandía en el vaso de la batidora. Añade el zumo de las limas, la ralladura de una de ellas y el azúcar.
- Tritura todo junto hasta obtener un puré muy fino. Si la sandía tiene mucha agua, puedes colar la mezcla para que el granizado no quede aguado.
- Agrega el agua fría y mezcla de nuevo.
- Vierte la mezcla en una fuente o bandeja amplia, apta para congelador. Esto facilita el raspado posterior.
- Mete al congelador durante 30 minutos. Saca y raspa con un tenedor para romper los cristales de hielo que se forman en los bordes.
- Repite el proceso de raspado cada 30 minutos, durante al menos 2 horas, hasta que todo el granizado tenga la textura deseada. No descuides este paso: es esencial para un granizado ligero y uniforme.
- Sirve en vasos o copas, decora con hojas de menta y un poco más de ralladura de lima si lo deseas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
4 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 70 kcal
- Hidratos de carbono: 17 g
- Azúcares: 16 g
- Grasas: 0 g
- Proteínas: 1 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
El granizado aguanta en el congelador hasta 3 días. Tápalo bien para evitar que absorba olores y, antes de servir, raspa de nuevo para recuperar la textura si se endurece demasiado.
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