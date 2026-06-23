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Cómo hacer granizado de sandía y lima, la receta más refrescante y saludable para el verano

En solo 10 minutos es posible preparar una bebida helada que es perfecta para sobrellevar un día caluroso y que destaca por su combinación de la dulzura de la fruta con el toque ácido del cítrico

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Un vaso de cristal con granizado de sandía rojo y granizado de lima verde en capas diagonales, decorado con una rodaja de lima, un trozo de sandía y hojas de menta.
Granizado de sandía y lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el verano ya asentado en España y las altas temperaturas sacudiendo a buena parte del país, hay algo que se convierte en un imprescindible para sobrellevar de la mejor forma posible un día caluroso: el granizado de sandía y lima. Y es que esta es una versión original de la receta tradicional con limón. Su textura helada y el contraste entre la dulzura de la sandía y el toque ácido de la lima lo convierten en una opción irresistible, especialmente para quienes buscan algo ligero, natural y sin complicaciones.

Este granizado es muy popular en verano, perfecto como postre o merienda. Se suele preparar en reuniones familiares, fiestas infantiles y terrazas. Combina a la perfección con platos frescos como ensaladas, pescados o tapas mediterráneas, y es una alternativa baja en calorías frente a los helados tradicionales.

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Receta de granizado de sandía y lima

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El granizado de sandía y lima es una bebida helada elaborada a base de sandía fresca triturada, zumo de lima y un toque de azúcar. La técnica principal consiste en triturar la fruta y congelarla parcialmente para conseguir cristales de hielo, removiendo regularmente para lograr esa textura característica de granizado.

Tiempo de preparación

El tiempo total de elaboración es de 3 horas, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación: 10 minutos
  • Congelación y removido: 2 horas y 50 minutos

Ingredientes

  • 800 g de sandía sin pepitas
  • 2 limas (zumo y ralladura)
  • 50 g de azúcar (ajustar al gusto)
  • 100 ml de agua fría
  • Hojas de menta fresca (opcional, para decorar)

Cómo hacer granizado de sandía y lima, paso a paso

La sandía es una de las frutas estrella del verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La sandía es una de las frutas estrella del verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Corta la sandía en dados y retira todas las pepitas. Es clave elegir una sandía madura para maximizar el sabor.
  2. Pon la sandía en el vaso de la batidora. Añade el zumo de las limas, la ralladura de una de ellas y el azúcar.
  3. Tritura todo junto hasta obtener un puré muy fino. Si la sandía tiene mucha agua, puedes colar la mezcla para que el granizado no quede aguado.
  4. Agrega el agua fría y mezcla de nuevo.
  5. Vierte la mezcla en una fuente o bandeja amplia, apta para congelador. Esto facilita el raspado posterior.
  6. Mete al congelador durante 30 minutos. Saca y raspa con un tenedor para romper los cristales de hielo que se forman en los bordes.
  7. Repite el proceso de raspado cada 30 minutos, durante al menos 2 horas, hasta que todo el granizado tenga la textura deseada. No descuides este paso: es esencial para un granizado ligero y uniforme.
  8. Sirve en vasos o copas, decora con hojas de menta y un poco más de ralladura de lima si lo deseas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 70 kcal
  • Hidratos de carbono: 17 g
  • Azúcares: 16 g
  • Grasas: 0 g
  • Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El granizado aguanta en el congelador hasta 3 días. Tápalo bien para evitar que absorba olores y, antes de servir, raspa de nuevo para recuperar la textura si se endurece demasiado.

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