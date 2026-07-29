El Gobierno lanza una nueva moneda conmemorativa por el triunfo de España en el Mundial: habrá 50.000 piezas y costarán más de 60 euros cada una

El capital de la selección española de fútbol, Rodri, levanta la Copa del Mundo tras derrotar a Argentina en la final del Mundial 2026 (Frank Franklin II / AP Foto)

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España conquista de nuevo la máxima gloria del fútbol masculino. La victoria de la selección en el Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, quedará ahora también grabada en plata: el Gobierno ha autorizado la emisión de una moneda conmemorativa para celebrar el título, con una tirada máxima de 50.000 piezas.

La pieza que recordará el triunfo de España llevará grabado un valor de 5 euros, pero comprarla costará bastante más. Su precio inicial será de 60,33 euros, IVA excluido, según la orden del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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La diferencia entre ambas cantidades se explica porque los 5 euros son el valor facial de la moneda, es decir, la cifra que aparece grabada en ella y su valor oficial como dinero. Los más de 60 euros sin IVA, en cambio, son el precio que deberá pagar quien quiera adquirirla como pieza de colección.

Una pieza de plata cuyo precio puede disminuir o aumentar

La moneda estará fabricada en plata de 925 milésimas, con el resto de su composición en cobre. Pesará 13,5 gramos, tendrá un diámetro de 33 milímetros, forma circular y el canto estriado. Su tirada estará limitada a un máximo de 50.000 unidades.

Además, los 60,33 euros sin IVA son únicamente el precio inicial. El Ministerio de Economía podrá revisarlo al alza o a la baja si la cotización de los metales utilizados en su fabricación varía más de un 4% respecto a la media del mes anterior.

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Para modificarlo serán necesarios informes del Banco de España y de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El importe que finalmente paguen los compradores podría ser, por tanto, diferente cuando la moneda salga a la venta.

Las cámaras de la Federación captaron los momentos posteriores a la victoria y las primeras palabras de los campeones.

La pieza se acuñará con calidad proof, un acabado especialmente cuidado que se utiliza en monedas destinadas al coleccionismo. Este proceso permite crear un mayor contraste entre las superficies brillantes y mates y requiere una elaboración más precisa que la de las monedas ordinarias.

Cómo será la moneda de los campeones del mundo

En el anverso aparecerá un retrato de Felipe VI, acompañado por la inscripción “Felipe VI Rey de España” y el año de acuñación, 2026. El diseño estará rodeado por una gráfila de perlas, una fila de pequeños puntos en relieve utilizada habitualmente en las monedas.

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El reverso incluirá el logotipo de la FIFA World Cup 26 y la leyenda “Campeones del mundo”. En el centro aparecerá en color el trofeo del campeonato. También incorporará dos estrellas, trazos con los colores de la bandera española, la marca de la Ceca -el símbolo que identifica a la fábrica donde se ha acuñado la moneda- y el valor facial de 5 euros.

La emisión está prevista para el tercer trimestre de 2026. La Real Casa de la Moneda podrá vender las piezas directamente o a través de las entidades que contrate para su comercialización. De las 50.000 unidades autorizadas, podrá reservar hasta cinco para sus fondos numismáticos y museológicos.

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