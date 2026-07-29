Los veterinarios coinciden: los gatos que siguen estas estrategias tienen mejor bienestar emocional

Un hombre sostiene un gato mientras mira a cámara (Magnific)

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Más de cinco millones de hogares españoles cuentan con un gato como animal de compañía, según los resultados preliminares de la Estadística Nacional sobre la Protección Animal. Quienes optan por estos felinos suelen hacerlo porque desean mascotas que necesitan menos atenciones, pero que sigan dando cariño y compañía.

Eso no quiere decir que cuidar de un gato sea fácil. Son animales caprichosos, necesitan su propio espacio, son escurridizos, les gusta esconderse... Obviar todas estas características puede repercutir en su salud física y generar problemas de bienestar emocional.

Para proporcionar el mejor entorno a estos animales, investigadores de la Universidad de Lincoln realizaron en 2024 una revisión científica publicada en la revista Journal of Feline Medicine and Surgery. El trabajo analiza cómo la introducción planificada de estímulos sociales, estructuras físicas, métodos de alimentación novedosos y elementos sensoriales en el entorno de los gatos puede reducir el estrés, prevenir problemas de comportamiento y favorecer la salud general, especialmente en gatos confinados o con acceso limitado al exterior.

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Juguetes y estímulos en el entorno que protegen a tu mascota

Un gato se apoya con sus patas delanteras en un rascador para felinos dentro de un espacio doméstico con luz natural. (Canva)

El equipo, liderado por Sarah Ellis, identificó en esta revisión algunas estrategias útiles que seguir en el cuidado de los felinos. Respecto al entorno físico, estudios citados por la Universidad de Lincoln muestran que el acceso a estructuras verticales como estantes, árboles para gatos y escondites reduce el estrés de estas mascotas, al permitirles controlar su exposición e interacción con personas u otros animales. Estos escondites abiertos les permiten ocultarse a la par que vigilar su entorno desde un lugar seguro.

Es importante, además, el enriquecimiento sensorial de los gatos. Elementos visuales (acceso a ventanas, vídeos de aves y pequeños roedores), olfativos (catnip, lavanda, feromonas sintéticas como Feliway) y, en menor medida, estímulos auditivos (aunque no hay estudios concluyentes en gatos) pueden ayudar en esta tarea.

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En cuanto a los juguetes, los investigadores recomiendan aquellos que imitan movimientos de presas (bandas de goma atadas a hilos o cañas de pescar para gatos) porque incrementan la actividad física y mental, aunque el interés puede disminuir rápidamente si no se rota la variedad de juguetes. Así, su éxito dependerá de la capacidad que tenga el juguete para activar comportamientos de acecho, persecución y captura, fundamentales en la secuencia natural de caza.

Un gato interactúa con un juguete rosa mientras está acostado en una alfombra clara, con un rascador de fondo. (Canva)

Los autores también destacan la importancia de las relaciones con otros felinos. Según los investigadores, los gatos muestran mayor tendencia a formar relaciones amistosas cuando conviven con otros animales con los que están emparentados, especialmente si son hembras. Sin embargo, el éxito de estas relaciones no depende solo del parentesco, sino también de la socialización temprana del felino.

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La interacción con humanos también puede resultar positiva y puede ser más estimulante que la de los juguetes en gatos socializados desde cachorros, pero la calidad y la zona de caricias influyen.

El estudio también da algunos apuntes sobre la alimentación gatuna. Según los autores, el cambio de la presentación tradicional en cuencos fijos hacia el uso de alimentadores tipo puzzle, la dispersión de croquetas en distintos rincones o la programación de horarios de comida más frecuentes, fomenta conductas exploratorias y reduce el aburrimiento, con beneficios tanto físicos (como la pérdida de peso en gatos obesos) como conductuales.

Identificar la personalidad del gato: clave para el éxito del enriquecimiento

Una persona acaricia suavemente a un gato doméstico con pelaje tricolor y ojos verdes que descansa sobre una cama con sábanas claras. (Canva)

La revisión subraya la importancia de distinguir entre gatos activos y pasivos ante el estrés y de adaptar el enriquecimiento a cada caso. Según los autores, es fundamental no suponer que los gatos pasivos están afrontando bien el confinamiento solo porque estén tranquilos: los estudios muestran que, en realidad, pueden estar más angustiados y tardan más en adaptarse que los activos”.

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Para gatos activos y frustrados, se recomiendan juegos interactivos, mayor estimulación visual y enriquecimiento alimenticio. Para gatos ansiosos, se aconsejan estructuras que aumenten la sensación de seguridad (escondites, espacios elevados y barreras visuales), así como posibles intervenciones con feromonas sintéticas.