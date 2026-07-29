Última hora de los incendios en España, en directo: los primeros evacuados regresan a sus casas mientras los fuegos siguen activos en Ávila-Madrid y La Vall d’Uixó

La mejora de la situación de los grandes incendios activos en España permite el fin de las restricciones en varias zonas (Europa Press)

España sigue bajo emergencia nacional por los incendios forestales en el momento de la llegada de la cuarta ola de calor del verano, con los focos de Ávila-Madrid y La Vall d’Uixó como los principales puntos de preocupación.

En la Comunidad de Madrid y Ávila, el avance de las llamas ha obligado a evacuar y confinar a miles de personas, aunque en las últimas horas se han levantado las restricciones en varios municipios y se ha permitido el regreso progresivo a las viviendas en zonas donde la situación está más controlada.

El perímetro del incendio supera los 160 kilómetros y los equipos de emergencia continúan con labores de vigilancia y prevención por el riesgo de rebrotes, especialmente en el Valle de Iruelas-El Tiemblo y el Valle del Tiétar.

En la provincia de Castellón, el incendio de La Vall d’Uixó permanece sin control tras superar las 10.000 hectáreas quemadas y mantiene a unas 10.000 personas evacuadas. Aunque se han levantado confinamientos en algunas localidades, los operativos siguen desplegados en la zona ante el peligro de que el fuego alcance nuevas áreas habitadas. El Gobierno ha declarado zona de emergencia en los territorios afectados y ha comenzado la evaluación de daños y la activación de ayudas.