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Última hora de los incendios en España, en directo: los primeros evacuados regresan a sus casas mientras los fuegos siguen activos en Ávila-Madrid y La Vall d’Uixó

Equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre los principales focos y se amplía la reapertura de municipios tras la estabilización parcial de varios frentes

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La mejora de la situación de los grandes incendios activos en España permite el fin de las restricciones en varias zonas (Europa Press)
La mejora de la situación de los grandes incendios activos en España permite el fin de las restricciones en varias zonas (Europa Press)

España sigue bajo emergencia nacional por los incendios forestales en el momento de la llegada de la cuarta ola de calor del verano, con los focos de Ávila-Madrid y La Vall d’Uixó como los principales puntos de preocupación.

En la Comunidad de Madrid y Ávila, el avance de las llamas ha obligado a evacuar y confinar a miles de personas, aunque en las últimas horas se han levantado las restricciones en varios municipios y se ha permitido el regreso progresivo a las viviendas en zonas donde la situación está más controlada.

El perímetro del incendio supera los 160 kilómetros y los equipos de emergencia continúan con labores de vigilancia y prevención por el riesgo de rebrotes, especialmente en el Valle de Iruelas-El Tiemblo y el Valle del Tiétar.

En la provincia de Castellón, el incendio de La Vall d’Uixó permanece sin control tras superar las 10.000 hectáreas quemadas y mantiene a unas 10.000 personas evacuadas. Aunque se han levantado confinamientos en algunas localidades, los operativos siguen desplegados en la zona ante el peligro de que el fuego alcance nuevas áreas habitadas. El Gobierno ha declarado zona de emergencia en los territorios afectados y ha comenzado la evaluación de daños y la activación de ayudas.

03:44 hsHoy

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Imágenes por satélite muestran el humo que se eleva desde un incendio en una zona cercana a Navaluenga, en Ávila, Castilla y León, España. 23 de julio de 2026 (Planet Labs PBC/Handout vía REUTERS)
Imágenes por satélite muestran el humo que se eleva desde un incendio en una zona cercana a Navaluenga, en Ávila, Castilla y León, España. 23 de julio de 2026 (Planet Labs PBC/Handout vía REUTERS)

Los incendios en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila han provocado un gran deterioro de la calidad del aire, con niveles de partículas muy superiores a los recomendados para la salud, incluso lejos de los focos. Consultado por este medio, el doctor Carlos Baeza, experto en incendios y miembro del área de Neumología Ambiental y Ocupacional de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), incide en que “esto deteriora mucho la calidad del aire que respiramos”. Relata: “En Ávila esta mañana, la cantidad de partículas en el ambiente, en el centro de la ciudad, que entiendo que está más o menos alejada del foco de los incendios, era más de doce veces superior al nivel recomendado por la OMS”.

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Bomberos actúan ante el incendio originado este miércoles en Gavà, Barcelona (EFE/ Quique García)
Bomberos actúan ante el incendio originado este miércoles en Gavà, Barcelona (EFE/ Quique García)

España vive sus peores incendios desde que se tienen registros y el fuego vuelve a ensañarse este año con Castilla y León, un territorio que hace apenas un año vio cómo las llamas arrasaron con uno de los patrimonios naturales de nuestro país. Que el fuego es más frecuente y más agresivo cada año es una realidad de la que vienen advirtiendo los científicos en todos sus informes, en los que se resalta que la mejor forma de enfrentarse a los incendios es la prevención. Y es por eso que la crítica de los ciudadanos y los profesionales se fija en la falta de gestión por parte de las administraciones autonómicas, quienes tienen la competencia en la prevención de incendios.

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