Begoña Gómez cambia de abogado y pide más tiempo al juez Peinado para preparar su defensa

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha cambiado de abogado y ha pedido al juez Peinado más tiempo para preparar su defensa de cara al juicio que le apunta por presunto tráfico de influencias y malversación en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense. Según una información adelantada este miércoles por Cadena Ser, el nuevo letrado será Jaime Campaner, que relevará a Antonio Camacho.
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