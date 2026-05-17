Las mejores comidas para ganar masa muscular, según los nutricionistas

La combinación adecuada de alimentos es clave para potenciar la masa muscular (Freepik)

En los últimos años, la preocupación por mantener un estilo de vida saludable y alcanzar objetivos físicos concretos ha impulsado a muchas personas a prestar mayor atención tanto a su alimentación como a sus rutinas de ejercicio.

Dentro de este contexto, la ganancia de masa muscular se ha convertido en una meta común, especialmente entre quienes buscan mejorar su rendimiento deportivo o su composición corporal. La importancia del desayuno como primera comida del día cobra relevancia en este proceso, ya que la calidad y el equilibrio de los alimentos consumidos influyen directamente en los resultados.

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El interés por ganar masa muscular ha llevado a que muchas personas revisen no sólo sus rutinas de entrenamiento, sino también la composición de su desayuno. Los expertos en nutrición resaltan que la proporción y calidad de los alimentos ingeridos en la primera comida del día pueden tener un impacto significativo tanto en el rendimiento físico como en la eficiencia del crecimiento muscular.

Combinaciones clave

Un desayuno orientado al desarrollo muscular debe contener fuentes óptimas de proteínas, carbohidratos integrales y grasas saludables. Raquel Barros, nutricionista consultada por Nació Digital, recomienda estructurar esta comida con estos tres grupos, asegurando así la recuperación de energía y nutrientes tras el ayuno nocturno.

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Entre las opciones aconsejadas se encuentran proteínas como huevos, atún o lácteos; carbohidratos como avena, pan integral o arroz; y grasas saludables provenientes de frutos secos, hummus o aguacate. María José Crispín, nutricionista de la Clínica Menorca, sostiene además que una cuarta parte del consumo proteico diario debería repartirse en la franja matinal.

El diseño del desayuno puede variar según las preferencias. Para quienes se inclinan por recetas saladas, la propuesta incluye un revuelto o una tortilla francesa de dos o tres huevos, acompañada de pan integral de cereales o de arroz, lo que aporta aminoácidos de alta calidad, fibra y energía sostenida.

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El revuelto de huevos con pan integral aporta proteínas y carbohidratos esenciales para el desarrollo muscular (depositphotos)

Si se opta por sabores dulces, una alternativa es el bowlcake de chocolate y plátano, elaborado con huevos, harina de boniato, miel y chocolate negro, una receta adecuada para quienes realizan entrenamientos de fuerza y presentan un alto gasto energético.

Los profesionales citados detallan que, para favorecer la ganancia de masa muscular, la combinación adecuada de proteínas, carbohidratos de calidad y grasas saludables en el desayuno permite no sólo potenciar la síntesis muscular, sino también evitar deficiencias nutricionales.

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Opciones veganas y pautas para un progreso seguro

Los productos de origen animal no son imprescindibles: alternativas como bebidas vegetales, yogures de coco o almendra, proteínas vegetales en polvo, frutos secos y semillas están recomendadas para aquellas personas que siguen una alimentación vegana.

Un error frecuente es tratar de acelerar el proceso aumentando de forma brusca la cantidad de comida con la finalidad de incrementar la masa muscular. Este exceso energético puede dar lugar a un aumento de grasa corporal, más que a un crecimiento real del músculo.

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Descubre 10 alimentos llenos de proteínas que te ayudarán a mantener la masa muscular y a proteger tu salud cardiovascular. Desde lentejas y salmón hasta yogur griego y semillas de chía, aprende cómo incorporar estas opciones nutritivas en tu dieta.

Los nutricionistas aconsejan, por tanto, realizar los cambios dietéticos de manera gradual, ajustar las cantidades individualmente y mantener un plan continuado de ejercicio de fuerza, evitando improvisaciones que comprometan los resultados.

Adoptar estas pautas resulta determinante para quienes desean estructurar un desayuno que maximice el desarrollo muscular respetando tanto las necesidades individuales como los principios de una nutrición equilibrada.

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Además, la regularidad en los hábitos alimentarios y la calidad de los ingredientes utilizados marcan la diferencia en la evolución de la masa muscular. Por tanto, consultar con profesionales de la nutrición y adaptar las recomendaciones a las características personales puede contribuir a resultados más eficaces y sostenibles.