Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso (Europa Press)

Xabi Alonso ha sido confirmado como el nuevo entrenador del Chelsea tras el anuncio realizado este domingo por la mañana por parte del club londinense. De acuerdo con el comunicado oficial, Alonso asumirá el cargo de ‘manager’ del primer equipo masculino el 1 de julio de 2026 y ha firmado un contrato que lo vinculará a Stamford Bridge durante las próximas cuatro temporadas.

El técnico tolosarra llega a Inglaterra luego de su exitosa etapa en el Bayer Leverkusen, donde logró un hito que quedará en la historia del club alemán: obtuvo la primera Bundesliga para la institución y lo hizo sin registrar ninguna derrota a lo largo de la temporada. Ese logro fortaleció su reputación en el fútbol europeo y lo posicionó como uno de los entrenadores más solicitados. Antes, había formado parte del cuerpo técnico del Real Madrid, experiencia que también contribuyó a su desarrollo profesional.

PUBLICIDAD

Durante varios meses, la prensa especializada vinculó a Alonso con el Liverpool, equipo en el que tuvo una etapa destacada como futbolista. Sin embargo, y pese a las reiteradas especulaciones, fue el Chelsea quien finalmente logró cerrar su incorporación. El propio Alonso expresó su satisfacción y orgullo en sus primeras palabras como nuevo entrenador blue: “El Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol mundial y me llena de un orgullo inmenso convertirme en manager de este gran club”, afirmó en los canales oficiales del club.

El exentrenador del Real Madrid Xabi Alonso (REUTERS/Juan Barbosa)

La decisión tomada por la directiva del Chelsea responde a la necesidad de dar un giro al proyecto deportivo tras una temporada llena de dificultades. El equipo terminó en la novena posición en la Premier League y no tiene garantizada su participación en competiciones europeas para la próxima campaña. Además, el Chelsea fue derrotado en la final de la FA Cup frente al Manchester City, lo que incrementó la presión sobre la dirigencia para tomar medidas que impulsen una renovación profunda. BlueCo, el grupo propietario del club, ha definido la llegada de Alonso como el inicio de “la próxima fase” del Chelsea y confía en que el entrenador aportará su experiencia, liderazgo, integridad y un modelo de juego definido para encauzar el rumbo.

PUBLICIDAD

La plantilla y las palabras de Xabi Alonso

Xabi Alonso tendrá bajo su dirección a una plantilla con figuras como Enzo Fernández, João Pedro, Cole Palmer y Marc Cucurella. Además del desafío táctico, se espera que el entrenador español tenga un papel relevante en la construcción deportiva del equipo y en la gestión del vestuario, tareas que han sido señaladas como prioritarias por la entidad. En este sentido, el club remarcó en su anuncio que el rol de Alonso irá más allá de lo técnico y abarcará la planificación y el desarrollo a largo plazo de la estructura deportiva.

Un repaso a la corta etapa de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid: desde un inicio prometedor hasta la derrota en la Supercopa.

Alonso dejó clara su ambición y sus objetivos en sus primeras declaraciones tras la confirmación de su fichaje. “Compartimos la misma ambición. Queremos construir un equipo capaz de competir de forma constante al más alto nivel y pelear por títulos. Hay un gran talento en la plantilla y un enorme potencial en este club. Ahora, el foco está en trabajar duro, construir la cultura adecuada y ganar trofeos”, señaló el técnico, delineando la hoja de ruta que pretende impulsar en el club londinense desde el inicio de su gestión.

PUBLICIDAD