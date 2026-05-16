Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: los políticos cierran la campaña y arranca la jornada de reflexión

Detalle de una mesa electoral en Málaga, en 2024. (Álex Zea/Europa Press)

Este sábado 16 de mayo llega la ‘jornada de reflexión’ en la que los políticos tienen prohibido hacer campaña electoral -que concluyó ayer- y pedir el voto para su partido en las elecciones de Andalucía. El favorito para repetir como presidente de la región es el candidato del PP, Juanma Moreno, que busca de nuevo la mayoría absoluta para no depender de Vox. “Gracias Andalucía, hagamos este sueño realidad juntos”, tuiteó en el cierre de su campaña.

Las encuestas muestran que la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, puede cosechar el peor resultado del PSOE en tierras andaluzas. En sus redes sociales, ha concluido: “Gracias a todo mi equipo y a todos y todas las que habéis hecho posible esta campaña. Pero, sobre todo, gracias a todas las personas que no se resignan y siguen creyendo que Andalucía va a cambiar”.