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Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: los políticos cierran la campaña y arranca la jornada de reflexión

La campaña electoral andaluza termina y llega el ‘día de reflexión’

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Detalle de una mesa electoral en Málaga, en 2024. (Álex Zea/Europa Press)
Detalle de una mesa electoral en Málaga, en 2024. (Álex Zea/Europa Press)

Este sábado 16 de mayo llega la ‘jornada de reflexión’ en la que los políticos tienen prohibido hacer campaña electoral -que concluyó ayer- y pedir el voto para su partido en las elecciones de Andalucía. El favorito para repetir como presidente de la región es el candidato del PP, Juanma Moreno, que busca de nuevo la mayoría absoluta para no depender de Vox. “Gracias Andalucía, hagamos este sueño realidad juntos”, tuiteó en el cierre de su campaña.

Las encuestas muestran que la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, puede cosechar el peor resultado del PSOE en tierras andaluzas. En sus redes sociales, ha concluido: “Gracias a todo mi equipo y a todos y todas las que habéis hecho posible esta campaña. Pero, sobre todo, gracias a todas las personas que no se resignan y siguen creyendo que Andalucía va a cambiar”.

08:08 hsHoy

La visita del papa despierta al sector laico que apunta contra los “privilegios públicos”

La próxima visita del papa León XIV a España ha reactivado a los sectores más laicos de Cataluña, que han lanzado ya un manifiesto contra “los privilegios públicos” que disfrutará el pontífice mientras se preparan actos de protesta en Barcelona.

El papa recalará en la capital catalana el 9 y 10 de junio en el marco de un viaje a España que transcurrirá entre el 6 y el 12 de ese mes y que le llevará también a Madrid y a las Islas Canarias. El manifiesto crítico con la visita que se ha hecho público está firmado por la Fundación Ferrer i Guàrdia y las organizaciones Ateos de Cataluña y Europa Laica; y se inscribe en la campaña ‘Jo no t’espero’ (‘Yo no te espero’), la misma que animó en 2010 algunas de las protestas en Barcelona contra el viaje de Benedicto XVI.

En el escrito, estas entidades muestran su preocupación por el hecho de que “una visita de carácter religioso sea tratada por las instituciones como una visita de Estado, con el despliegue de recursos públicos que ello implica”. A su juicio, “esta confusión debilita la neutralidad institucional y perpetúa un trato privilegiado que contradice el principio de aconfesionalidad reconocido constitucionalmente”.

*Con información de EFE

El papa León XIV aclara que no se ve a sí mismo como un político y expresa su deseo de no entrar en debates, enfatizando su rol en la promoción de la paz y el diálogo entre naciones.
07:36 hsHoy

La Generalitat crea un programa de formación sobre el uso de la IA para 250.000 empleados públicos

La Generalitat ha iniciado un programa de formación masivo para formar a hasta 250.000 empleados públicos en el uso “activo y responsable” de la inteligencia artificial (IA), con un paquete de actuaciones que desplegará en los próximos dos años y una inversión de 5 millones de euros, según fuentes de la Conselleria de la Presidencia. El Govern ha explicado que es el “plan formativo más ambicioso y de más alcance concebido nunca” para reforzar la capacidad del personal público e incorporar a la IA en su trabajo diario con criterio y seguridad y, así, hacerla extensiva al conjunto de la Generalitat.

Según el Govern, la administración pública es de los mejores entornos para que la IA tenga un impacto positivo y “sirva para servir mejor” y ha valorado el papel de los trabajadores, ya que la IA no tiene conciencia, valores y no asume responsabilidades: “Ponemos el foco en la automatización de tareas, no en las decisiones”.

*Con información de Europa Press

07:11 hsHoy

¿Le pasará factura a Juanma Moreno el escándalo de los cribados de mama en las elecciones? “Tener cáncer en Andalucía es una desgracia”

Los últimos sondeos dan la victoria al PP, a las puertas de la mayoría absoluta, pese a los escándalos sanitarios

Composición fotográfica de Juanma Moreno y una manifestación de Amama por las afectadas de la crisis de los cribados de la Junta de Andalucía (Infobae España)
Composición fotográfica de Juanma Moreno y una manifestación de Amama por las afectadas de la crisis de los cribados de la Junta de Andalucía (Infobae España)

Ni a Ángela Claverol ni a sus compañeras se les ha olvidado lo que desvelaron los medios en octubre de 2025: más de 2.000 mujeres recibieron con hasta dos años de retraso su diagnóstico de cáncer de mama. La Junta de Andalucía lo atribuyó a un “fallo de información” en el programa de cribado del cáncer de mama, que obvió avisar a las mujeres con un resultado dudoso (BID-rads 3) en su mamografía de que debían repetirse las pruebas.

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