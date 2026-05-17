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La mujer que se encuentra en seguimiento en Alicante por hantavirus da negativo en su cuarta prueba

La paciente continuará ingresada en el hospital donde permanece desde el 8 de mayo

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El personal del crucero es evacuado en los Países Bajos. (Reuters)
El personal del crucero es evacuado en los Países Bajos. (Reuters)

La cuarta prueba PCR por hantavirus practicada a una mujer de 32 años en Alicante ha obtenido resultado negativo, según ha confirmado la Generalitat este domingo.

De acuerdo con la administración autonómica, la paciente continuará ingresada en el hospital alicantino donde permanece desde el 8 de mayo, en una habitación con presión negativa y condiciones de aislamiento, conforme a los protocolos del Ministerio de Sanidad. La Generalitat detalló que se permitirá la visita de familiares de primer grado a partir del lunes, bajo horario restringido y con equipos de protección individual (EPI) obligatorios.

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El dispositivo activado incluyó el traslado en ambulancia especializada tras recibir una alerta del Sistema Europeo de Alertas, coordinada por la Dirección General de Salud Pública y el Ministerio de Sanidad. El hospital estableció medidas de seguridad exhaustivas, incluyendo un circuito separado del resto de pacientes y la monitorización epidemiológica continua. El viernes 22 de mayo está programada una nueva extracción de muestra para realizar una PCR adicional, que será remitida nuevamente al Centro Nacional de Microbiología, según informó la Generalitat.

Después de recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas, y en coordinación con el Ministerio de Sanidad, desde la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad se contactó con la mujer, de 32 años. La mujer fue evacuada, durante la tarde del viernes 8 de mayo, desde su domicilio a un centro hospitalario de la provincia de Alicante en una ambulancia dotada con los elementos de seguridad establecidos para estos casos.

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Una vez en el hospital, fue trasladada a una habitación con presión negativa garantizando su aislamiento en una cápsula también de presión negativa y conducida por un circuito seguro y separado del resto de pacientes y profesionales, salvaguardando así la seguridad en todo momento, ha indicado la Generalitat.

El español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por hantavirus no ha presentado cambios en su estado de salud en las últimas horas, sigue con síntomas pero estable, según ha informado el secretario general de Sanidad, Javier Padilla, que espera que "evolucione de manera totalmente favorable". (Fuente: Europa Press/AcfiPress)

Otro negativo en Barcelona

Este resultado se suma al negativo obtenido por la paciente que permanece bajo observación en la unidad de aislamiento del Hospital Clínic de Barcelona, y que también ha registrado un resultado negativo en la segunda prueba de detección de hantavirus mediante PCR. La Conselleria de Salud de la Generalitat ha comunicado este resultado este sábado.

La infectada fue detectada como contacto estrecho por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), tras comprobarse que compartió viaje con la víctima mortal de hantavirus, según ha explicado la Generalitat al medio Europa Press. Debido a la alteración de su ubicación dentro del avión, las autoridades enfrentaron dificultades durante la localización inicial, lo que produjo un ligero retraso en los procedimientos habituales de rastreo.

Mientras tanto, tras más de un mes y medio navegando por el océano Atlántico —restando los días que permaneció fondeado frente a Cabo Verde—, el crucero MV Hondius está a punto de llegar a su destino final: Países Bajos. El brote de hantavirus detectado a bordo trastocó por completo su travesía y las vidas de los más de 140 pasajeros y tripulantes que iban en el barco.

Este lunes 18 de mayo, en torno a las 05.00 horas, se prevé que la embarcación llegue a Rotterdam, donde se producirá el desembarco escalonado de las 25 personas de la tripulación.

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