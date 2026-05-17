El voto en las elecciones de Andalucía en el entorno de las bases militares de Rota y Morón: un bastión conservador

Entrada a la base Naval de Rota. (EFE/David Arjona)

Rota y Morón ocupan más titulares que nunca desde que existen dudas sobre el futuro de las bases militares compartidas con Estados Unidos. Para EEUU, sustituirlas supondría un desafío económico y logístico, pero el propio Donald Trump afirmado que explora la posibilidad de retirar sus tropas de España. Las dos bases pertenecen a municipios andaluces que próximamente tendrán que acudir a las urnas para elegir al presidente de la Junta de Andalucía.

El PP ha sido la fuerza más votada allí en los últimos años, aunque existen algunas curiosidades. Para empezar, hay que aclarar que, si bien las bases están asignadas a un municipio, territorialmente son colindantes con varias localidades, de manera que hay que tener todas en cuenta para conocer qué votan las personas del entorno. La base gaditana se encuentra principalmente en Rota, aunque también ocupa una parte de El Puerto de Santa María. En el caso de la sevillana, se reparte entre Arahal, término municipal al que pertenece, Morón de la Frontera, Utrera y El Coronil.

PUBLICIDAD

El presidente de Estados Unidos amonesta esta vez a Pedro Sánchez por su negativa a que las bases de Rota y Morón sirvan en la ofensiva contra Irán.

Votos en el entorno de Rota

En el entorno de la Base Naval de Rota, los municipios de Rota y El Puerto de Santa María mostraron un predominio claro del PP en las elecciones andaluzas de 2022. En el primero, el PP alcanzó el 47,43% de los votos, superando ampliamente al PSOE (17,8%) y a Vox (12,7%). Las fuerzas de izquierda como Adelante Andalucía sumaron menos del 10%. En El Puerto de Santa María, el PP obtuvo el 44,25% de los votos, seguido por el PSOE-A (17,99%) y Vox (14,91%).

Por Andalucía y Adelante Andalucía se situaron por debajo del 10%. La participación alcanzó el 55,6%, con una abstención del 44,39%, lo que indica una movilización relevante, aunque con un segmento importante de electores sin acudir a las urnas. Estos datos reflejan una preferencia mayoritaria por opciones conservadoras en ambos municipios, con el PP consolidado como primera fuerza en el entorno de la base militar.

PUBLICIDAD

El pueblo de Rota vive con relativa calma los acontecimientos en Oriente Medio y espera noticias sobre el desarrollo del conflicto.

Votos cerca de la base de Morón

En el caso de la base aérea de Morón, el comportamiento electoral muestra matices importantes entre los principales municipios de la zona. En Morón de la Frontera, el PP se situó como la fuerza más votada en 2022, con un 36,9% de los votos, seguido por el PSOE con un 31,68%. VOX alcanzó el 9,31% y Adelante Andalucía el 8,39%, mientras que Por Andalucía logró el 7,26%. La abstención superó el 48%.

Utrera también reflejó una mayoría clara para el PP, que obtuvo el 41,1%, frente al 26,11% del PSOE. Sin embargo, en Arahal, donde está inscrita la base, la competencia entre los dos principales partidos fue muy ajustada. El PSOE logró un 35,95% y el PP un 34,86%. Por Andalucía, VOX y Adelante Andalucía completaron el reparto de votos, aunque con porcentajes más bajos.

PUBLICIDAD

Por último, en El Coronil, el resultado destaca porque muestra a Por Andalucía como la formación más votada, con un 31,77%, seguida de cerca por el PSOE-A (30,29%) y el PP (22,37%). Los resultados muestran una diversidad de opciones y un voto repartido, aunque el PP y el PSOE mantienen un peso relevante en el entorno de la base.