Última hora de las elecciones en Andalucía: abren los colegios electorales

Andalucía celebra este domingo sus decimoterceras elecciones autonómicas, en las que podrán votar un total de 6.812.861 personas, lo que supone un incremento del 2,58 % con respecto al censo de los últimos comicios celebrados en junio de 2022.

A estas elecciones se presentan candidaturas de 27 partidos y tres coaliciones para obtener alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz, aunque solo trece de ellas presentan listas en las ocho provincias de la comunidad. Entre las formaciones que presentan candidaturas en toda Andalucía, destacan cinco que han contado con representación en el Parlamento andaluz durante la última legislatura: PP, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

La mayoría absoluta está fijada en 55 escaños (109 componen la Cámara) y los sondeos sitúan al PP como ganador. La cuestión es si revalidará esa mayoría absoluta de la que ha gozado en los últimos años o si, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, dependerá de Vox para gobernar.