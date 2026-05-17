Última hora de las elecciones en Andalucía: abren los colegios electorales

Andalucía celebra este domingo sus decimoterceras elecciones autonómicas, en las que podrán votar un total de 6.812.861 personas, lo que supone un incremento del 2,58 % con respecto al censo de los últimos comicios celebrados en junio de 2022.
A estas elecciones se presentan candidaturas de 27 partidos y tres coaliciones para obtener alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz, aunque solo trece de ellas presentan listas en las ocho provincias de la comunidad. Entre las formaciones que presentan candidaturas en toda Andalucía, destacan cinco que han contado con representación en el Parlamento andaluz durante la última legislatura: PP, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
La mayoría absoluta está fijada en 55 escaños (109 componen la Cámara) y los sondeos sitúan al PP como ganador. La cuestión es si revalidará esa mayoría absoluta de la que ha gozado en los últimos años o si, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, dependerá de Vox para gobernar.
La Junta ofrecerá tres avances sobre el dato de participación a las 11.30, las 14 y las 18 horas
La Junta de Andalucía ofrecerá este domingo 17 de mayo tres avances sobre el dato de participación en las elecciones autonómicas a las 11.30 horas, las 14.00 y las 18.00 horas, que posteriormente se trasladarán en ruedas de prensa.
Así lo avanzó este pasado viernes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante una visita al Centro de Difusión de Datos (CDD), situado en el Pabellón de la Navegación de Sevilla, donde facilitó información relativa a la cobertura de las elecciones autonómicas de este 17 de mayo.
La primera comparecencia está prevista a las 10.30 horas para informar sobre la apertura de los colegios electorales -a las 09.00 horas-, la constitución de las mesas y las incidencias que puedan producirse en el inicio de la jornada electoral. Con posterioridad están programadas otras tres comparecencias: a las 12.00 horas para informar sobre el dato de participación hasta las 11.30 horas; a las 14.30 horas para ofrecer el dato de participación a las 14.00 horas; y a las 18.30 horas para detallar el dato de participación hasta las 18.00 horas.
A partir del cierre de los colegios, previsto a las 20.00 horas, se podrán suceder comparecencias ante los medios acreditados en el Centro de Difusión para informar sobre el avance del escrutinio, que se irá actualizando de forma progresiva hasta la obtención de resultados definitivos.
Para estos comicios se han dispuesto 3.757 colegios electorales distribuidos entre los 785 municipios de la comunidad, con 10.403 mesas electorales para ejercer el derecho al voto. Los primeros votantes ya ejercen su derecho al voto.
El censo de electores para los comicios autonómicos de este domingo 17 de mayo en Andalucía presenta clara mayoría femenina, con 182.842 mujeres más que hombres convocados a ejercer su derecho al voto, según datos definitivos de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.
En concreto, 3.346.837 mujeres podrán acudir a las urnas en las elecciones autonómicas en Andalucía, frente a 3.163.995 hombres. La mayoría femenina en el censo se registra a partir de los 40 años, mientras que en edades inferiores son los hombres los más numerosos.
Arranca la jornada electoral con la apertura a las 9:00 de los colegios electorales.
Dispositivo de seguridad con más de 16.000 agentes
Las 10.403 mesas electorales que se habilitan este 17 de mayo contarán con “infraestructura tecnológica duplicada” para la seguridad de la transmisión de datos en la que se incorpora por primera vez la inteligencia artificial (IA) en la verificación del escrutinio.
En cuanto al dispositivo de seguridad para la jornada electoral, estarán desplegados más de 16.000 agentes policiales incluyendo a 14.583 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La Guardia Civil contará con 8.999 agentes desplegados en su ámbito territorial de actuación, que abarca 785 municipios andaluces, mientras que la Policía Nacional destinará 5.584 funcionarios a la vigilancia y seguridad de los centros electorales situados en su demarcación.