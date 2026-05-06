Esta es la cantidad de huevos que puedes comer a la semana, según una nutricionista

Los trucos de los chefs para hacer los mejores huevos fritos (Shutterstock)

El consumo de huevos ha sido durante años objeto de debate, especialmente en relación con su impacto en el colesterol y la salud cardiovascular. Sin embargo, la evidencia científica más reciente coincide en que, para la mayoría de las personas sanas, el huevo puede formar parte habitual de una dieta equilibrada sin representar un riesgo. De hecho, gracias a su alto valor nutritivo y su contenido en proteínas de calidad, vitaminas y minerales, se considera un alimento recomendable en el patrón alimentario semanal.

En términos generales, los expertos sugieren una ingesta moderada que permita aprovechar sus beneficios sin caer en excesos. Para una persona adulta sana, incluir huevos varias veces por semana no solo es seguro, sino también nutricionalmente interesante. Esto resulta especialmente útil en dietas variadas, donde el huevo puede actuar como fuente principal de proteína en algunas comidas, sustituyendo a otros alimentos de origen animal.

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Según la doctora Corrine Chicheportiche-Ayache, nutricionista parisina, “se pueden consumir fácilmente de cinco a seis huevos a la semana”. Sin embargo, para las personas con diabetes o hipercolesterolemia no controlada, no se deben superar los dos o tres huevos semanales, según declaró al medio francés L´édition du soir. Este recuento también incluye los huevos que se consumen de forma “invisible”, es decir, los que forman parte de ciertas preparaciones, como la quiche o el flan.

Por tanto, la cantidad adecuada de huevos depende en gran medida del estado de salud individual y del conjunto de la dieta. Mientras que una persona sana puede beneficiarse de un consumo regular dentro de ese rango semanal, quienes presentan determinadas patologías deben ajustar su ingesta bajo supervisión médica. En cualquier caso, tener en cuenta tanto los huevos consumidos directamente como los incorporados en recetas es clave para mantener un equilibrio adecuado.

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Huevos revueltos (Freepik)

Los beneficios de los huevos para la salud

El huevo es uno de los alimentos más completos y versátiles dentro de la dieta humana, y su consumo aporta múltiples beneficios para la salud. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), destaca por su elevada densidad nutritiva, lo que significa que proporciona una gran cantidad de nutrientes esenciales con un aporte calórico moderado: aproximadamente 84 kilocalorías por unidad de tamaño medio. Esta característica lo convierte en una opción ideal para quienes buscan mantener una alimentación equilibrada sin exceder su ingesta energética.

Uno de los principales beneficios del huevo es su contenido en proteínas de alta calidad. De hecho, se considera una proteína de referencia debido a su elevado valor biológico. Esto significa que contiene todos los aminoácidos esenciales en proporciones adecuadas para las necesidades del organismo. La clara del huevo es especialmente rica en proteínas como la ovoalbúmina, que representa más de la mitad de su contenido proteico, así como otras como la conalbúmina, ovomucina y ovomucoide. Por su parte, la yema también aporta proteínas importantes como la lipovitelina y la fosfovitina. Estas proteínas son fundamentales para la reparación de tejidos, el desarrollo muscular y el correcto funcionamiento del sistema inmunológico.

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En cuanto a las grasas, el huevo contiene una proporción significativa de ácidos grasos monoinsaturados, conocidos por sus efectos positivos sobre la salud cardiovascular. Este tipo de grasas contribuye a mantener niveles adecuados de colesterol en sangre y puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del corazón cuando se consume dentro de una dieta equilibrada.

El perfil vitamínico del huevo es otro de sus grandes puntos fuertes, puesto que destacan las vitaminas A y D, esenciales para la salud ocular, el sistema inmunitario y la absorción de calcio, respectivamente. Además, el huevo es una excelente fuente de vitaminas del grupo B, como la B12, la riboflavina (B2), la niacina (B3) y los folatos. Estas vitaminas desempeñan un papel clave en el metabolismo energético, la formación de glóbulos rojos y el buen funcionamiento del sistema nervioso.

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En cuanto a los minerales, el huevo aporta fósforo, necesario para la salud de huesos y dientes, además de intervenir en múltiples procesos celulares. También contiene yodo, fundamental para el correcto funcionamiento de la glándula tiroides, y selenio, un potente antioxidante que contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.