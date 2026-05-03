Esto es lo que le pasa a tu cuerpo cuando te saltas el desayuno, según los dietistas

Desayuno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre el 20 y el 30% de los adultos en España omite habitualmente el desayuno, según datos recogidos por Sanitas, pero prescindir de la primera comida del día no es un hábito inocuo. Puede provocar fatiga, alteraciones en el metabolismo de la glucosa, mayor tendencia al exceso de apetito a lo largo del día y elevación del riesgo de enfermedades cardiometabólicas, según numerosos estudios. Dietistas y expertos en nutrición advierten de que esta práctica afecta de manera inmediata a los niveles de energía y concentración, y a medio plazo incrementa la probabilidad de desarrollar obesidad, enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos.

La evidencia científica sitúa el desayuno como pilar para el funcionamiento físico y cognitivo diario, mientras que prescindir de él se asocia a peores resultados de salud. Los efectos inmediatos más reconocidos al dejar de desayunar incluyen descenso de energía, aparición de fatiga y mayor sensación de hambre durante la jornada. La dietista Kendra Haire ha explicado en una entrevista con la revista especializada EatingWell que observa en sus pacientes “niveles bajos de energía, estrés y alteraciones en la glucemia que pueden derivar en más hambre y ansia por alimentos durante el día”.

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En el plano metabólico, prescindir de la primera comida modifica la regulación hormonal y complica el buen manejo de la glucosa. El metabolismo tiende a ralentizarse, el cuerpo favorece el almacenamiento de calorías y aumenta la acumulación de grasa cuando se instaura este hábito. El vínculo entre no desayunar y el incremento del riesgo de obesidad se respalda en publicaciones internacionales como el Journal of the American College of Cardiology y estudios de la Universidad de Harvard: los datos indican que omitir el desayuno se asocia a mayor frecuencia de obesidad, hipertensión, colesterol alto y diabetes tipo dos. En la población infantil, la escasez de desayunos nutritivos se relaciona con problemas de sobrepeso y alteraciones metabólicas, según ha destacado el Ministerio de Sanidad.

A través del ejemplo del futbolista Marcos Llorente, el nutricionista Mario Rey advierte sobre los riesgos de ciertas dietas a largo plazo. Basándose en estudios como el 'Global Burden of Disease', subraya que un bajo consumo de verduras está relacionado con una menor esperanza y calidad de vida.

De lo físico a lo mental

En el ámbito cognitivo y emocional, la falta de desayuno repercute en la capacidad de concentración, favorece la irritabilidad y puede incrementar la ansiedad. En niños y adolescentes, la carencia de este aporte matinal puede reducir el rendimiento académico y afectar negativamente al bienestar emocional, un efecto relevante en el ámbito escolar y laboral de España.

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Organismos como la FDA y el Ministerio de Sanidad recomiendan que el desayuno contenga lácteos, pan o cereales integrales bajos en azúcares y fruta fresca. En situaciones de prisa, se propone un bol de cereales integrales con yogur y fruta troceada, o alternativas rápidas como una pieza de fruta acompañada de proteínas.

También se recomiendan los desayunos que combinen hidratos de carbono complejos, fibra, grasas saludables—como las que se encuentran en frutos secos o aguacate—y proteínas (huevos, lácteos). Los dietistas consultados por EatingWell aconsejan “avena con frutos rojos y semillas de lino, yogur con chía y fruta, o tostadas integrales con aguacate y huevo”. Otra especialista recomienda “empezar poco a poco: añadir primero una fruta y, después, incorporar avena o un batido con proteína”.

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