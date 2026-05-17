Los investigadores confirman que la edad avanzada favorece la metástasis en el cáncer de mama

Una mujer durante una prueba de detección del cáncer de mama. (AdobeStock)

La relación entre la edad avanzada y la expansión metastásica en el cáncer de mama acaba de ser confirmada por un estudio internacional. El envejecimiento altera el entorno biológico y el sistema inmunitario del organismo, lo que facilita la propagación de células tumorales a otros órganos. En España, el 78% de los diagnósticos de cáncer de mama se producen en mujeres tras la menopausia, etapa en la que se acentúan diversas transformaciones hormonales y celulares.

El estudio, publicado en Nature Aging, describe cómo la estructura del tejido mamario evoluciona de manera sustancial con la edad: disminuye la cantidad de células, se ralentiza su división y cambia la arquitectura interna. Las estructuras glandulares encargadas de producir leche se reducen o desaparecen, los conductos mamarios se hacen más abundantes y sus revestimientos se engrosan, mientras disminuye la red de vasos sanguíneos y aumenta el tejido graso. Como explica en el estudio Pulkit Gupta, de la Universidad de Cambridge, “este mapa nos permite entender por qué la probabilidad de desarrollar cáncer de mama crece con los años y también por qué los tumores en mujeres jóvenes presentan características biológicas distintas”.

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Por su parte, el sistema inmunitario experimenta transformaciones paralelas. En mujeres jóvenes, las células B y T activas desempeñan un papel esencial en la detección y eliminación de células anómalas. Sin embargo, con el envejecimiento, el número y la actividad de estas células disminuyen, lo que favorece un entorno inflamatorio y menos eficaz para frenar la expansión del tumor.

El cáncer de mama se mantiene como el tumor más frecuente en la población femenina española, con cerca de 39.000 nuevos casos detectados cada año. El Instituto Catalán de Oncología (ICO) ha analizado la supervivencia en España a partir de una cohorte de 3.451 mujeres diagnosticadas entre 2010 y 2014, con seguimiento hasta noviembre de 2023, según otro estudio publicado en la revista Cancers. Los resultados muestran que la supervivencia global a cinco años ronda el 90% en mujeres de entre 41 y 69 años y el 89% en las menores de 40. A los diez años, ambos grupos mantienen una supervivencia cercana al 85%. Sin embargo, entre las pacientes mayores de 70, la supervivencia cae hasta el 70% a los cinco años y al 50% a los diez, y el riesgo relativo de fallecimiento, ajustado por estadio y subtipo, puede llegar a multiplicarse por casi cinco.

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Cómo la edad y la menopausia cambian el riesgo

Estas investigaciones recientes han aportado datos determinantes sobre la influencia de la edad en la incidencia y progresión del cáncer de mama. Este fenómeno está asociado al descenso hormonal y al aumento del tejido adiposo, que modifican el entorno mamario y favorecen condiciones para el desarrollo tumoral.

Además, el tejido graso adquiere especial relevancia, ya que el 70% de los tumores mamarios es hormonosensible. El aumento del tejido adiposo tras la menopausia permite una producción local de estrógenos que puede estimular la progresión del tumor.

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Además, otra investigación dirigida por Barry Hudson en la Georgetown University ha permitido identificar cómo la inflamación relacionada con el envejecimiento acelera el proceso metastásico. Sus experimentos en modelos murinos muestran que los ratones ancianos desarrollan muchas más metástasis que los jóvenes, aun con un crecimiento tumoral primario similar.