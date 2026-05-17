España

Los investigadores confirman que la edad avanzada favorece la metástasis en el cáncer de mama

Nuevos hallazgos sobre metabolismo, inmunidad y alteraciones celulares ayudan a entender el aumento de casos en mujeres de mediana y avanzada edad

Guardar
Google icon
Una mujer durante una prueba de detección del cáncer de mama (AdobeStock)
Una mujer durante una prueba de detección del cáncer de mama. (AdobeStock)

La relación entre la edad avanzada y la expansión metastásica en el cáncer de mama acaba de ser confirmada por un estudio internacional. El envejecimiento altera el entorno biológico y el sistema inmunitario del organismo, lo que facilita la propagación de células tumorales a otros órganos. En España, el 78% de los diagnósticos de cáncer de mama se producen en mujeres tras la menopausia, etapa en la que se acentúan diversas transformaciones hormonales y celulares.

El estudio, publicado en Nature Aging, describe cómo la estructura del tejido mamario evoluciona de manera sustancial con la edad: disminuye la cantidad de células, se ralentiza su división y cambia la arquitectura interna. Las estructuras glandulares encargadas de producir leche se reducen o desaparecen, los conductos mamarios se hacen más abundantes y sus revestimientos se engrosan, mientras disminuye la red de vasos sanguíneos y aumenta el tejido graso. Como explica en el estudio Pulkit Gupta, de la Universidad de Cambridge, “este mapa nos permite entender por qué la probabilidad de desarrollar cáncer de mama crece con los años y también por qué los tumores en mujeres jóvenes presentan características biológicas distintas”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el sistema inmunitario experimenta transformaciones paralelas. En mujeres jóvenes, las células B y T activas desempeñan un papel esencial en la detección y eliminación de células anómalas. Sin embargo, con el envejecimiento, el número y la actividad de estas células disminuyen, lo que favorece un entorno inflamatorio y menos eficaz para frenar la expansión del tumor.

El cáncer de mama se mantiene como el tumor más frecuente en la población femenina española, con cerca de 39.000 nuevos casos detectados cada año. El Instituto Catalán de Oncología (ICO) ha analizado la supervivencia en España a partir de una cohorte de 3.451 mujeres diagnosticadas entre 2010 y 2014, con seguimiento hasta noviembre de 2023, según otro estudio publicado en la revista Cancers. Los resultados muestran que la supervivencia global a cinco años ronda el 90% en mujeres de entre 41 y 69 años y el 89% en las menores de 40. A los diez años, ambos grupos mantienen una supervivencia cercana al 85%. Sin embargo, entre las pacientes mayores de 70, la supervivencia cae hasta el 70% a los cinco años y al 50% a los diez, y el riesgo relativo de fallecimiento, ajustado por estadio y subtipo, puede llegar a multiplicarse por casi cinco.

PUBLICIDAD

Descubre cómo la inteligencia artificial está revolucionando la detección temprana del cáncer de mama. Un estudio reciente demuestra que el apoyo de la IA en mamografías aumenta la tasa de detección, permitiendo encontrar tumores difíciles de ver a tiempo.

Cómo la edad y la menopausia cambian el riesgo

Estas investigaciones recientes han aportado datos determinantes sobre la influencia de la edad en la incidencia y progresión del cáncer de mama. Este fenómeno está asociado al descenso hormonal y al aumento del tejido adiposo, que modifican el entorno mamario y favorecen condiciones para el desarrollo tumoral.

Además, el tejido graso adquiere especial relevancia, ya que el 70% de los tumores mamarios es hormonosensible. El aumento del tejido adiposo tras la menopausia permite una producción local de estrógenos que puede estimular la progresión del tumor.

Además, otra investigación dirigida por Barry Hudson en la Georgetown University ha permitido identificar cómo la inflamación relacionada con el envejecimiento acelera el proceso metastásico. Sus experimentos en modelos murinos muestran que los ratones ancianos desarrollan muchas más metástasis que los jóvenes, aun con un crecimiento tumoral primario similar.

Temas Relacionados

Cáncer de MamaEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaMédicosInvestigación EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Las instituciones no pueden mirar hacia otro lado”: el barrio madrileño de Lucero protesta contra el desahucio de una madre y sus hijas

El fondo de inversión Mona ITG, propietario del piso donde vive Ya Amou con su familia, ha ordenado su desalojo para el 26 de mayo, pese a su situación de vulnerabilidad

“Las instituciones no pueden mirar hacia otro lado”: el barrio madrileño de Lucero protesta contra el desahucio de una madre y sus hijas

Máxima de Holanda cumple 55 años en el momento más delicado de la Corona: los grandes retos de una Casa Real ‘en peligro’

La consorte de la Casa Real de Países Bajos cumple este domingo 17 de mayo 55 años

Máxima de Holanda cumple 55 años en el momento más delicado de la Corona: los grandes retos de una Casa Real ‘en peligro’

Las mejores comidas para ganar masa muscular, según los nutricionistas

Los expertos detallan las claves de un desayuno que contribuye al crecimiento muscular

Las mejores comidas para ganar masa muscular, según los nutricionistas

La mujer que se encuentra en seguimiento en Alicante por hantavirus da negativo en su cuarta prueba

La paciente continuará ingresada en el hospital donde permanece desde el 8 de mayo

La mujer que se encuentra en seguimiento en Alicante por hantavirus da negativo en su cuarta prueba

Caídas y accidentes de tráfico lideran las bajas laborales: los más afectados son hombres de 41 a 50 años en construcción o industria

Según un informe de la mutua Asepeyo, las bajas más prolongadas se deben a cardiopatías, con 247 días de media

Caídas y accidentes de tráfico lideran las bajas laborales: los más afectados son hombres de 41 a 50 años en construcción o industria
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de las elecciones en Andalucía: la participación a las 11:30 horas es del 15%, medio punto menos que en 2022

Última hora de las elecciones en Andalucía: la participación a las 11:30 horas es del 15%, medio punto menos que en 2022

El mercado de la vivienda elige el voto: un estudio asegura que la subida del alquiler en Madrid benefició al PP y Vox entre 2015 y 2019 en los barrios con más propietarios

El voto en las elecciones de Andalucía en el entorno de las bases militares de Rota y Morón: un bastión conservador

Andalucía decide: 6,8 millones de andaluces votan entre la mayoría absoluta del PP o un pacto con Vox ante una izquierda dividida

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

ECONOMÍA

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

DEPORTES

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”

Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas

Las segundas partes ‘siempre fueron buenas’: de Ancelotti o Zidane al regreso de Mourinho y la vieja confiable de Florentino

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid