Máxima de Holanda cumple 55 años en el momento más delicado de la Corona: los grandes retos de una Casa Real ‘en peligro’

La reina Máxima de los Países Bajos asisten a las celebraciones del Día del Rey (Koningsdag) en Amersfoort, Países Bajos, el 27 de abril de 2019. (EFE/EPA/REMKO DE WAAL).

Convertida en una de las reinas más carismáticas y menos polémicas de Europa, Máxima de Holanda se prepara para celebrar este domingo su 55 cumpleaños en la intimidad. Según informa el diario Nu.nl, la consorte festejará la fecha en un acto privado junto a su familia; sin embargo, soporta sobre sus hombros uno de los momentos más delicados y complejos de los últimos años para la monarquía neerlandesa.

La argentina, que conquistó Países Bajos hace ya un cuarto de siglo, vive hoy una realidad muy distinta a la de sus primeros años en palacio. Desde su compromiso con Guillermo Alejandro de los Países Bajos, anunciado hace 25 años, hasta su boda en 2002, Máxima ha pasado de ser observada con cautela a convertirse en uno de los pilares fundamentales de la Casa Real. El próximo gran hito llegará en enero de 2027, cuando los reyes celebren sus bodas de plata con una gran fiesta prevista en el GelreDome de Arnhem.

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No obstante, detrás de la imagen institucional y de los actos oficiales, la familia real neerlandesa convive desde hace tiempo con un clima de creciente inquietud. Uno de los episodios que más ha alarmado al país se conoció recientemente, cuando la Fiscalía confirmó que investiga a un hombre de 33 años sospechoso de preparar un posible ataque contra las princesas Amalia y Alexia.

Según las autoridades, el sospechoso habría tenido en su poder varias hachas con inscripciones como “Alexia”, “Mossad” y “Sieg Heil”, además de documentos manuscritos donde aparecían referencias a ambas princesas junto a la palabra “masacre”. Aunque todavía no se conocen ni el alcance real del supuesto plan ni las motivaciones del detenido, el caso ha vuelto a poner el foco sobre la seguridad de la heredera al trono.

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Sin embargo, no es la primera vez que Amalia vive bajo amenaza. En 2022 tuvo que abandonar temporalmente Ámsterdam y trasladarse a nuestro país bajo la tutela de Felipe VI debido a los riesgos detectados contra su seguridad mientras cursaba sus estudios universitarios. Tras un año lejos de Países Bajos, regresó a la capital neerlandesa gracias a un fuerte dispositivo de protección que todavía continúa activo.

Los reyes de España, Felipe VI (3i) y Letizia (i), junto a los reyes de los Países Bajos, Guillermo Alejandro (3d) y Máxima (d), la reina emérita de los Países Bajos Beatriz (2d), la princesa heredera Catalina Amalia de Orange (c) y la princesa Margarita (2i) durante la cena de gala con motivo de su visita de Estado al país, este miércoles en Ámsterdam (Países Bajos). EFE/ Chema Moya

La confianza en la monarquía aumenta

Paradójicamente, estos episodios han coincidido con una recuperación de la imagen pública de la monarquía. Una reciente encuesta elaborada por el panel de opinión EenVandaag refleja que la confianza en Guillermo Alejandro y Máxima ha aumentado por segundo año consecutivo. El respaldo al rey ha pasado del 53% al 63%, mientras que el apoyo a la reina ha subido del 55% al 65%.

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El cambio resulta especialmente significativo entre los jóvenes de entre 18 y 35 años, un sector tradicionalmente más crítico con la institución. En apenas un año, el apoyo a la monarquía dentro de esa franja de edad ha escalado del 48% al 68%. Además, casi seis de cada diez ciudadanos consideran que Países Bajos debe seguir siendo una monarquía.

La familia real, con (de izquierda a derecha) la princesa heredera Catalina Amalia, la princesa Ariane, la reina Máxima, el rey Guillermo Alejandro y la princesa Alexia de los Países Bajos, llega a Dokkum para la celebración del Día del Rey, en Dokkum, Países Bajos, el 27 de abril de 2026. (EFE/EPA/JILMER POSTMA).

El paso de Máxima por el ejército

Parte de esta recuperación de popularidad tiene relación directa con el nuevo papel que la familia real ha querido asumir en materia de defensa y seguridad. En febrero se anunció que Máxima había iniciado su formación como reservista del Ejército Real neerlandés, una decisión que generó un enorme impacto mediático y despertó el interés de miles de jóvenes por las Fuerzas Armadas.

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La Casa Real explicó entonces que la reina había tomado esa decisión porque “la seguridad ya no puede darse por sentada”. En un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania, el temor a Rusia y la presión de Estados Unidos para que Europa refuerce su autonomía militar, la implicación de la monarquía en cuestiones de defensa ha sido interpretada como un gesto simbólico de compromiso nacional.

Fotografía difundida por la Casa Real que muestra a la reina Máxima de Holanda durante un entrenamiento militar en Breda el miércoles.Credit...Ministerio de Defensa de los Países Bajos).

Las imágenes de Máxima entrenándose con uniforme militar, practicando tiro o participando en ejercicios físicos dieron la vuelta al mundo. La reina no ha sido la única integrante de la familia en involucrarse activamente: hace apenas unos meses, la princesa Amalia fue ascendida a cabo tras completar formación militar básica.

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El Gobierno neerlandés también trabaja en una profunda reforma de sus capacidades defensivas. El objetivo pasa por elevar el gasto militar hasta el 3,5% del PIB en 2035 y ampliar las Fuerzas Armadas hasta superar los 122.000 efectivos, frente a los menos de 80.000 actuales.