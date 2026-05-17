Caídas y accidentes de tráfico lideran las bajas laborales: los más afectados son hombres de 41 a 50 años en construcción o industria

Un obrero durante la construcción de una obra en Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

Un resbalón en una obra, una distracción al volante o un esfuerzo físico mal calculado pueden terminar en un accidente serio y no se trata de episodios aislados. Según el último informe del Observatorio de siniestralidad laboral de la mutua Asepeyo, las caídas y los accidentes de tráfico encabezan las bajas laborales en España, especialmente entre hombres de 41 a 50 años que trabajan en la construcción o la industria y suman menos de tres años en la empresa. El informe, no obstante, indica que los accidentes descendieron en 2025 un 1,2%, hasta los 620.386 casos, con bajas que duran en promedio 46,4 días.

Constantino Perea, director territorial del Área Centro de Asepeyo, explica a la agencia EFE que las empresas están aplicando medidas efectivas, aunque considera que la seguridad vial aún es la gran asignatura pendiente en las políticas de prevención. El tráfico causa el 21% de los accidentes con baja, solo por detrás de las caídas (22%) y por delante de los sobresfuerzos sobre el sistema músculo-esquelético (20%), de acuerdo al reciente informe. No obstante, Perea destaca que el 94,5% de los trabajadores no tienen accidentes laborales.

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Ocurren en el propio centro de trabajo

La mayoría de los accidentes, siete de cada diez, ocurre en el propio centro de trabajo. Uno de cada diez sucede durante desplazamientos dentro de la jornada, y 1,5 de cada diez al ir o volver del trabajo. El resto tiene lugar en otros centros no habituales.

Quién paga a un trabajador el dinero en una baja laboral: ¿empresa, Seguridad Social o mutua?

Llama la atención que el 65% de los accidentes ocurre en las primeras cuatro horas de la jornada laboral, lo que sugiere que la prevención debe reforzarse especialmente en ese tramo.

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La incidencia es mayor entre hombres, con 4.335 accidentes por cada cien mil trabajadores, frente a los 2.281 de las mujeres. Esto se explica por la mayor presencia masculina en sectores como la construcción, la industria extractiva y el suministro de agua y saneamiento.

Las bajas más largas corresponden a cardiopatías

El 99,2% de los accidentes son leves, el 0,6% graves y el 0,1% resultan mortales. En 2025, la incidencia de fallecimientos fue de 3,9 por cada cien mil trabajadores, frente a los 3,3 del año anterior. Según el informe, las lesiones más frecuentes afectan a la mano, el pie, producen contusiones, o afectan la rodilla, las cervicales y el hombro.

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Un hombre trabajando en una empresa de automoción. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Las bajas más largas corresponden a cardiopatías, con 247 días de media, seguidas por el síndrome del túnel carpiano, fracturas abiertas, hernias, problemas psiquiátricos, fracturas cerradas y lesiones en el codo.

El coste de los días de baja por accidentes de trabajo sumó 177 millones de euros para las empresas, repartidos entre cotizaciones y complementos. En ese sentido, Asepeyo destinó 217millones al pago de prestaciones, un 5,2% más que en 2024.

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(Con información de EFE)