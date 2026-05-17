Las segundas partes ‘siempre fueron buenas’: de Ancelotti o Zidane al regreso de Mourinho y la vieja confiable de Florentino

Segunda etapa de Mourinho en el banquillo del Real Madrid. (Composición Infobae)

‘The Special One’ será el próximo entrenador del Real Madrid. Los rumores sobre si José Mourinho se volverá a sentar en el banquillo del Bernabéu llevan semanas cobrando cada vez más fuerza en España y Portugal. Es más, preguntado en la rueda de prensa, Álvaro Arbeloa no ha ocultado su admiración: “Siento y pienso que es el número uno. José ha sido, es y será por siempre uno di noi. Si él es el que está aquí la temporada que viene, estaré muy feliz de verle de vuelta en casa".

No obstante, también hay voces críticas que se oponen al regreso del portugués. “No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada más”, escribió Iker Casillas en la red social X.

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Dos visiones completamente opuestas de dos leyendas del Real Madrid que no hacen más que confirmar que el banquillo blanco está en busca de nuevo dueño y que ahora, el que más papeletas tiene de ocuparlo no es otro que José Mourinho. Además, sería la segunda etapa del técnico, algo que ya ha funcionado con entrenadores como Carlo Ancelotti o Zinedine Zidane.

El vestuario del Real Madrid es un auténtico polvorín. Un fuerte encontronazo entre Tchouaméni y Valverde ha obligado al club a tomar medidas urgentes. Se habla desde multas económicas hasta la separación del grupo.

La fórmula de Florentino: volver a lo conocido

El caso de Carlo Ancelotti es el más exitoso de todos. Cuando regresó en el verano de 2021, tras la marcha de Zinedine Zidane, el escepticismo era generalizado. Muchos analistas tildaron el movimiento de poco imaginativo. Lo que nadie esperaba es que el italiano no solo igualaría su primer ciclo, sino que lo superaría con creces.

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El italiano llegó precisamente para sustituir al portugués. ‘Carletto’ fue el artífice de aquella BBC (Bale, Benzema y Cristiano) que conseguiría levantar la Champions de Lisboa (La Décima), la Copa del Rey, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Cuatro títulos en dos temporadas. Sin embargo, tras un bache en la temporada 2014/15, con la eliminación en Champions frente a la Juventus y la liga perdida frente al FC Barcelona de Luis Enrique, Florentino Pérez decidió buscar un “nuevo impulso”.

Su segunda etapa fue distinta en todo. Ya no era solo el gestor de egos que el club recordaba, sino un estratega capaz de reinventarse para acomodar a Vinícius, Rodrygo y Jude Bellingham en sistemas más flexibles y menos rígidos tácticamente.

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En cuatro temporadas llegó a los once títulos en su palmarés al frente del club blanco: dos Champions, dos Ligas, una Copa. Se marchó en mayo de 2025 de mutuo acuerdo y buscó nuevos retos en Brasil, donde ahora es seleccionador y disputará su primer mundial.

Ancelotti manteado por sus jugadores. (REUTERS/Isabel Infantes)

Zidane: del dominio al silencio

Con Zinedine Zidane se repetiría la historia. Su primera etapa, entre 2016 y 2018, cambió la historia reciente de Europa. Nadie había conseguido ganar tres Champions consecutivas en el formato moderno de la competición. Lo hizo desde una gestión del grupo basada en la cercanía, las rotaciones y una autoridad basada en la experiencia que tenía como estrella del club.

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Nueve títulos en poco más de dos años. Se fue cuando todavía estaba en la cima, argumentando que el equipo necesitaba un cambio para no caer en la complacencia. Pero menos de un año después volvió. La salida de Lopetegui y el ciclo breve de Solari obligaron a Florentino a llamar al francés.

Zidane regresó en marzo de 2019 con una versión mucho más pragmática. Aquel segundo Madrid ya no tenía la exuberancia ofensiva del anterior. Ganó la Liga de la pandemia desde la solidez defensiva, con Courtois y Benzema como pilares. Los resultados siguieron siendo buenos, pero el desgaste interno aumentó.

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La relación terminó deteriorándose en 2021. Zidane publicó una carta abierta en AS en la que denunció sentirse poco respaldado por el club y criticó ciertas filtraciones internas que cuestionaban continuamente su trabajo. Una fractura que cerró su historia en el Bernabéu con un sabor amargo.

Zidane ganó tres Champions seguidas con el Real Madrid. (REUTERS/Andrew Boyers)

Mourinho y una herida que todavía sigue abierta

Por eso el posible regreso de Mourinho genera tanta división. Su primera etapa, entre 2010 y 2013, transformó al equipo. Pasó de acumular eliminaciones tempranas en Europa a competir de tú a tú con el Barcelona de Guardiola. Ganó la Copa del Rey de 2011 y la Liga de los 100 puntos en 2012.

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Pero el desgaste fue enorme. La tensión constante con parte del vestuario, la fractura con Casillas y los conflictos institucionales hicieron insostenible la convivencia. El propio Mourinho definió años después aquel periodo como “duro, intenso y casi violento”.

El entrenador luso tiene contrato hasta 2027, pero existe una cláusula que le permite marcharse diez días después de que termine la temporada, con una rescisión estimada en siete millones de euros. El propio Mourinho ha asegurado que podrá “pronunciarse sobre su futuro” a partir del lunes 18 de mayo.

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El técnico portugués José Mourinho. (Angelo Carconi/EFE)

Mucho antes que Ancelotti o Zidane

La tradición de las segundas etapas en el Bernabéu no empezó con Florentino Pérez. Luis Molowny ocupó el banquillo blanco hasta en cuatro ocasiones distintas entre los años setenta y ochenta. Fabio Capello lo hizo dos veces y en ambas ganó la Liga, pero nunca terminó de conectar con el entorno por un estilo demasiado pragmático para parte del madridismo.

El caso de Leo Beenhakker fue todavía más simbólico: su primera etapa junto a la Quinta del Buitre fue brillante; la segunda acabó marcada por el trauma de Tenerife y una Liga perdida en la última jornada que todavía permanece en la memoria colectiva del club.

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A pesar de ello, las segundas etapas parecen que al Real Madrid le han servido para resurgir en momentos de complicación. Algo que hoy en día en Valdebebas viven después de la segunda temporada consecutiva en blanco, dos títulos perdidos contra el FC Barcelona (Liga y Supercopa de España) y las tensiones en el vestuario.