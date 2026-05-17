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“Las instituciones no pueden mirar hacia otro lado”: el barrio madrileño de Lucero protesta contra el desahucio de una madre y sus hijas

El fondo de inversión Mona ITG, propietario del piso donde vive Ya Amou con su familia, ha ordenado su desalojo para el 26 de mayo, pese a su situación de vulnerabilidad

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Ya Amou y su familia afrontan una situación de extrema vulnerabilidad. (Sindicato de Inquilinas)
Ya Amou y su familia afrontan una situación de extrema vulnerabilidad. (Sindicato de Inquilinas)

El próximo 26 de mayo, Ya Amou podría perder la casa en la que ha vivido durante los últimos 20 años en el barrio madrileño de Lucero. Llegó a España desde Mali buscando un futuro mejor y hoy enfrenta un desahucio junto a sus dos hijas, una de ellas menor de edad. El fondo de inversión Mona ITG, propietario actual del piso, ha ordenado su desalojo a pesar de que se trata de una familia vulnerable sin alternativa habitacional. Ante esta situación, organizaciones sociales y vecinales del barrio se han movilizado para apoyarla y evitar que se queden en la calle.

Desde el Sindicato de Inquilinas, la Asociación Vecinal de Lucero y el colectivo Luciérnagas denuncian que este caso no es aislado, sino que “forma parte de una dinámica cada vez más extendida en la que fondos de inversión compran viviendas para expulsar a quienes las habitan, encarecer los alquileres y rompen la vida de los barrios”. Ya Amou, además, atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad, pues su hija adolescente dio a luz el pasado 20 de abril, por lo que las organizaciones insisten en que “no se puede permitir que las instituciones miren hacia otro lado”.

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“Mientras miles de familias destinan gran parte de sus ingresos a pagar un techo, los fondos buitre hacen negocio con un derecho básico. La vivienda se ha convertido en una máquina de expulsión y precariedad”, denuncian estos colectivos, que reclaman soluciones urgentes para garantizar el derecho a la vivienda. “Este es otro ejemplo de cómo la especulación inmobiliaria pone el beneficio económico por encima de la vida de las personas”, subrayan.

Este domingo a las 12:00, la Plaza de Lucero será el escenario de un acto convocado por vecinos y estas organizaciones para mostrar su apoyo a Ya Amou. Además, de cara a la manifestación por la vivienda del 24 de mayo, los colectivos prepararán pancartas y materiales para llevar sus reivindicaciones a la protesta.

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Decenas de vecinos se reúnen en Lucero para apoyar a Ya Amou. (Sindicato de Inquilinas)
Decenas de vecinos se reúnen en Lucero para apoyar a Ya Amou. (Sindicato de Inquilinas)

Desde el Sindicato de Inquilinas recuerdan que el fondo Mona ITG, integrado en la sicav Orion Constellation, “ha rechazado sistemáticamente cualquier negociación y ha ejercido presión” sobre esta vecina para forzar su salida. Consideran que su caso “constituye un ejemplo flagrante de racismo institucional e inmobiliario, agravado por la desprotección de las administraciones públicas”, añade el sindicato, que explica que en febrero de 2025 una empresa de desocupación acosó a la mujer en su domicilio mientras estaba con su hija menor en el interior del piso.

Denuncian una “estrategia de desgaste” para expulsarla

Según explica la organización, la relación de Ya Amou con la propiedad de la vivienda ha estado marcada por constantes obstáculos y promesas incumplidas. En un primer momento, el fondo le ofreció comprar el piso por 110.000 euros y, tras lograr reunir esa cantidad con mucho esfuerzo, la empresa aumentó el precio hasta en dos ocasiones, hasta llegar a los 150.000 euros. Cuando finalmente consiguió reunir todo el dinero, la venta fue rechazada. “Le hicieron creer que podía comprar su casa para luego ir subiendo el precio y acabar negándose a vender. Es una estrategia clara de desgaste para expulsarla”, asegura el sindicato.

La histórica activista Paca Blanco denuncia la precaria situación de los mayores frente a los desahucios.

El proceso judicial también presentó complicaciones desde el inicio. Sin dominio del español, Ya Amou recurrió a los servicios sociales tras recibir la demanda de desalojo, pero no recibió información sobre cómo solicitar justicia gratuita ni sobre la necesidad de personarse en el procedimiento, por lo que fue declarada en rebeldía y no pudo defenderse, asegura el sindicato.

El conflicto con la vivienda comenzó en 2005, cuando el marido de Ya Amou la compró. Años después, la familia acumuló una deuda hipotecaria de 5.000 euros por un intermediario que no realizó los pagos al banco mientras el esposo estaba en Mali. Tras perder la propiedad en un juicio, Abanca les permitió permanecer como inquilinos con un alquiler social, aunque después el piso fue adquirido por Mona ITG. El desalojo de esta familia está fijado para el 26 de mayo a las 11:45 horas.

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