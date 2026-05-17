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Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”

El técnico portugués habló sobre su futuro y las negociaciones con el club blanco

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El entrenador portugués José Mourinho (Europa Press)
El entrenador portugués José Mourinho (Europa Press)

Los rumores sobre la posible llegada de José Mourinho al Real Madrid se han intensificado en las últimas semanas. Hasta el momento, no hay confirmación ni desmentido por ninguna de las partes implicadas, aunque parece cuestión de tiempo que se certifique. Álvaro Arbeloa, actual entrenador blanco, no ha dudado en mostrar su admiración por el técnico portugués en rueda de prensa: "Siento y pienso que es el número uno. José ha sido, es y será por siempre uno di noi. Si él es el que está aquí la temporada que viene, estaré muy feliz de verle de vuelta en casa". Incluso el propio Mourinho habló sobre su futuro ante la prensa.

Tras la victoria del Benfica ante el Estoril de este fin de semana, José Mourinho pasó por rueda de prensa y habló de su posible fichaje por el Real Madrid, aunque evitó concretar su futuro. “Tengo contrato por un año más; nadie obligó al Benfica a renovarlo, pero al no renovarlo, mantuvimos abierta esta cláusula unos días más, lo que me da la posibilidad de irme si así lo decido”, afirmó el técnico.

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Mourinho también explicó: “Hay un 99% de probabilidades de que me quede en el Benfica, porque tengo un contrato con el Benfica y, además de tener un contrato, tengo una oferta de renovación que aún no he visto, pero mi agente dijo que era una oferta excelente. Aún no he oído nada del Real Madrid, pero ninguno de nosotros es tonto, y hay conversaciones entre Jorge Mendes, el presidente, y la directiva del club”. Sobre si se quedará en el Benfica, añadió: “No lo sé, cuando lo sepa, diré. Existe la posibilidad de continuar, sí. Mi intención es ver qué tengo la semana que viene. Objetivamente, tengo una oferta de renovación del Benfica, que valoro tanto como la oportunidad que me dieron de entrenar al Benfica hace meses”.

El entrenador del Benfica, Jose Mourinho (REUTERS/Rodrigo Antunes)
El entrenador del Benfica, Jose Mourinho (REUTERS/Rodrigo Antunes)

Y detalló: “Pero en las últimas semanas no he querido pensar en mi futuro, en lo que se dice y lo que no se dice; nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando, pero, como dije, no hay contrato firmado, ni contrato sobre la mesa, ni conversaciones entre el presidente del Real Madrid y yo, ni conversaciones entre nadie importante de la estructura del club y yo. En este momento, lo único real y efectivo que existe es una oferta de continuación del Benfica”.

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Mourinho tiene claro que su fichaje por el club blanco dependerá de la oferta y lo que esperen de él. “No hablamos de más o menos euros, sino de lo que esperan de mí, de si estoy en condiciones de cumplir con lo que proponen, con el perfil de trabajo que plantean. Quiero tener tiempo para analizar, pensar y decidir por mí mismo. El Benfica es el Benfica y lo que siento por el Benfica ya no se puede ocultar. Me he pasado toda mi carrera ocultándolo, pero ahora es imposible”.

Álvaro Arbeloa se pronunció en rueda de prensa sobre el caso que involucra al número dos del estamento arbitral y los pagos recibidos de un club de fútbol. Destacó que la situación lleva más de veinte años y cuestionó la legalidad de estos hechos, subrayando que el Real Madrid mantiene su postura en defensa de la transparencia en la competición.

Mourinho y sus contactos con el Real Madrid

Al ser preguntado por los rumores que le relacionan con el Real Madrid, explicó: “Le agradezco al presidente por haberme nombrado entrenador del Benfica, por haberme ofrecido la renovación de mi contrato. Hay un plazo que acordamos, él por respeto a sus oponentes en las elecciones y yo por respeto al Benfica. Ese plazo está ahí y quiero usarlo. No digo que quiera usarlo para irme. Quiero usarlo para tener tiempo de decidir. No he firmado con el Real Madrid, no tengo contrato con el Real Madrid, no tengo ninguna oferta. No tengo nada. Pero no negaré que fue mi agente quien habló conmigo, no el Real Madrid, y me dijo: ‘Ten en cuenta que podría haber una situación real y seria con el Real Madrid, esperemos’. De acuerdo, esperemos".

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