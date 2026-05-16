El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid

Es posible comprarse casi 5 viviendas en Madrid por el precio de una entrada en la final del Mundial 2026. (Composición Infobae)

La locura por el Mundial 2026 ya no solo se mide solo en pasión. También en millones. En páginas de reventa se ha llegado a pedir 2.299.998,85 dólares (1,96 millones de euros) por una sola localidad para la final del torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Una cifra tan desorbitada que cuesta incluso imaginarla.

Y aunque se trata de precios marcados por plataformas de reventa que no siempre terminan cerrando operaciones reales, el dato sirve para poner en perspectiva hasta dónde ha llegado la fiebre alrededor del Mundial más grande de la historia.

PUBLICIDAD

Porque con ese dinero, en España, no solo se podría comprar una vivienda. Según los datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa, alcanzaría para adquirir casi ocho pisos de tamaño medio en el conjunto del país, tomando como referencia el precio medio nacional de 3.089 euros por metro cuadrado registrado en abril de 2026. Aunque dependiendo de la ciudad, el dato cambia.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Casi cinco pisos en Madrid

En la Comunidad de Madrid, el metro cuadrado se sitúa en 5.429 euros, lo que eleva el precio de una vivienda de 80 metros a 434.300 euros. Haciendo números, el importe de esa entrada permitiría comprar más de cuatro viviendas y media en la capital.

PUBLICIDAD

La comparación resulta todavía más llamativa si se baja al detalle de las capitales de provincia. En Madrid capital, donde una vivienda de 80 metros cuadrados ronda los 535.554 euros, el dinero de esa entrada equivaldría a 3,66 viviendas. Solo San Sebastián supera a la capital en este particular ránking: allí, una vivienda tipo alcanza los 571.859 euros y podrían comprarse 3,43 pisos con el valor de la entrada.

Hard Rock Stadium, uno de los estadios del Mundial 2026. (Reuters)

¿Cuántos pisos se pueden comprar en las demás ciudades de España?

La fotografía cambia completamente cuando se mira hacia las zonas más asequibles. En Zamora, la capital de provincia más barata según Fotocasa, una vivienda media cuesta unos 121.000 euros: con los casi dos millones de la entrada más cara del Mundial podrían adquirirse más de 16 viviendas.

PUBLICIDAD

El contraste se dispara aún más en la provincia de Jaén, donde el precio medio por metro cuadrado es de 1.097 euros y el cálculo se acerca a las 22 viviendas por el coste de una sola localidad para la final.

Más allá de la anécdota, el dato refleja dos fenómenos muy actuales. Por un lado, la escalada de precios en la reventa de los grandes eventos deportivos en Estados Unidos, donde pagar miles de euros por una entrada para una Super Bowl o unas Finales de la NBA forma parte de una dinámica habitual. Por otro lado, las enormes diferencias del mercado inmobiliario español, donde el precio de la vivienda cambia radicalmente según la ciudad.

PUBLICIDAD

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre mira casas en venta en el escaparate de una inmobiliaria en Manchester, Reino Unido, 22 de junio de 2023. REUTERS/Phil Noble

El Mundial más caro de la historia

No obstante, la FIFA defiende que el torneo contará con entradas accesibles desde 51 euros y recuerda que más de 100.000 localidades se pusieron a la venta a ese precio. Sin embargo, la legalidad de la reventa en Estados Unidos ha abierto la puerta a cifras completamente fuera de mercado. El propio presidente del organismo, Gianni Infantino, ha ironizado recientemente sobre estas cantidades al asegurar que quien pague dos millones por una entrada “tendrá perrito y bebida” incluidos.

El Mundial 2026 también será el más grande jamás organizado: 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones. Pero, a tenor de los precios que ya se mueven en internet, amenaza con convertirse también en el más inaccesible para muchos aficionados.

PUBLICIDAD