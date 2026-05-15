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Lamine Yamal e Inés García, cada vez más cerca: el paseo en helicóptero en Barcelona que dispara los rumores de relación

El futbolista del Barça y la influencer sevillana vuelven a ser vistos juntos en un exclusivo plan por la ciudad condal mientras

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Lamine Yamal e Inés García en un fotomontaje sobre la ciudad de Barcelona. (Europa Press/Redes sociales)
Lamine Yamal e Inés García en un fotomontaje sobre la ciudad de Barcelona. (Europa Press/Redes sociales)

La vida sentimental de Lamine Yamal vuelve a estar en el centro de todas las miradas. El joven jugador azulgrana, convertido ya en uno de los grandes fenómenos del fútbol mundial pese a su juventud, no solo genera expectación dentro del terreno de juego. También todo lo relacionado con su vida privada despierta un enorme interés, especialmente desde que alcanzó la mayoría de edad.

Tras su comentada historia con Nicki Nicole, el nombre del futbolista no ha dejado de relacionarse con distintas influencers y rostros conocidos. Sin embargo, hay una persona que en las últimas semanas ha cobrado especial protagonismo: Inés García. Y es que ambos han vuelto a protagonizar una cita que no ha pasado desapercibida.

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Inés García en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @ineesgaarcia)
Inés García en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @ineesgaarcia)

Aunque siguen intentando mantener la máxima discreción, cada movimiento suyo termina convirtiéndose en noticia. Esta vez, un exclusivo paseo en helicóptero por Barcelona ha terminado de disparar los rumores sobre una posible relación entre ellos.

Un paseo en helicóptero que no ha pasado desapercibido

Según ha desvelado el periodista Javi de Hoyos, Lamine Yamal e Inés García habrían compartido uno de sus planes más especiales hasta la fecha: sobrevolar Barcelona en helicóptero.

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Todo comenzó cuando la influencer publicó un vídeo disfrutando de las impresionantes vistas aéreas de la ciudad. Poco después, varios seguidores se dieron cuenta de un detalle que lo cambió todo: amigos íntimos del futbolista, como Mohamed y Guille, también compartieron imágenes volando por Barcelona prácticamente a la misma hora.

Para muchos, la conclusión fue inmediata. “Para mí, han tenido otra cita romántica”, aseguraba Javi de Hoyos, convencido de que el jugador del Barça también estaba presente en ese exclusivo plan.

Lamine Yamal. (Europa Press)
Lamine Yamal. (Europa Press)

La escena ha dado mucho que hablar porque llega apenas unos días después de que ambos fueran vistos saliendo juntos de un conocido restaurante del Garraf. Aunque intentaron mantener un perfil bajo y evitar llamar la atención, varios testigos acabaron captando el momento.

Las pistas sobre su relación no dejan de crecer

Lo cierto es que las señales alrededor de esta posible relación llevan semanas acumulándose. Y una de las más comentadas tuvo lugar durante una retransmisión de la Kings League, competición en la que Lamine Yamal está vinculado con su equipo La Capital FC.

Durante una videollamada en directo con el futbolista, uno de sus amigos mencionó accidentalmente el nombre de Inés. La reacción de su entorno fue inmediata, conscientes de que acababan de dejar escapar una pista importante sobre la vida privada del jugador.

Desde entonces, las especulaciones no han dejado de crecer. Más aún después de este nuevo plan por los cielos de Barcelona, que muchos consideran ya la confirmación no oficial de que entre ellos existe algo más que una amistad.

Un plan que recuerda a su historia con Nicki Nicole

Curiosamente, este paseo en helicóptero ha recordado inevitablemente a la relación que Lamine Yamal mantuvo con Nicki Nicole hace unos meses. Durante aquel intenso romance, ambos también disfrutaron de planes exclusivos y no dudaban en mostrarse juntos públicamente.

Nicki Nicole publicó una nueva foto con Lamine Yamal y le confesó su amor públicamente. (Redes sociales)
Nicki Nicole publicó una nueva foto con Lamine Yamal y le confesó su amor públicamente. (Redes sociales)

La gran diferencia ahora es el hermetismo con el que el futbolista está gestionando esta supuesta nueva ilusión. Mientras con la artista argentina las imágenes juntos eran constantes, en esta ocasión todo parece mucho más medido.

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