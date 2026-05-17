Andalucía decide: 6,8 millones de andaluces votan entre la mayoría absoluta del PP o un pacto con Vox ante una izquierda dividida

Los candidatos a la presidenta de la Junta de Andalucía este 17-M, María Jesús Montero (PSOE) y Juanma Moreno (PP). (Imánenes de Europa Press y PSOE-A)

Más de 6,8 millones de andaluces están llamados a las urnas este domingo 17 de mayo para decidir a sus representantes en el Parlamento autonómico. La mayoría absoluta está fijada en 55 escaños (109 componen la Cámara) y los últimos sondeos sitúan al PP como ganador. Eso no está en duda. La única cuestión es si revalidará la mayoría absoluta de la que ha gozado en los últimos años o si, como ha ocurrido este año en otras comunidades autónomas, dependerá de Vox para gobernar.

El partido liderado en la región por Juanma Moreno está en la horquilla de los 54 y 58 escaños, un margen que, en el primero de los casos, no le permitiría gobernar en solitario. “No es suficiente ganar las elecciones, necesitamos matrícula de honor”, dijo el propio Moreno en los actos de Granada y Málaga. Y es que, según los sondeos, hasta un 18% del electorado no sabía a quién votar justo antes de este domingo.

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Este escenario obligaría a los populares a pactar con la ultraderecha, algo que ya ha ocurrido en las últimas elecciones de Castilla y León, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia.

El voto por provincias, clave

Para entender el resultado global de las elecciones, hay que tener en cuenta cómo se reparten los votos por provincias de Andalucía. El sistema electoral andaluz, basado en la ley D’Hondt, igual que en el resto del país, convierte a los últimos escaños de circunscripciones como Córdoba, Málaga, Cádiz, Sevilla o Huelva en el verdadero campo de batalla.

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Ya en las últimas elecciones de 2022, varios de esos escaños se decidieron por márgenes muy estrechos. En Sevilla, por ejemplo, el último diputado cayó del lado del PP en el tramo final del escrutinio. “Estamos en una batalla por el último diputado en Córdoba, Huelva, Cádiz, Málaga o Sevilla. De que esas provincias caigan del lado del PP depende que apuntalemos la mayoría absoluta”, reconoció Moreno.

Juanma Moreno, candidato del PP al Parlamento de Andalucía. (Francisco J. Olmo/Europa Press)

Málaga y Cádiz como factor sorpresa

Málaga tiene un valor simbólico evidente. Es la provincia del actual presidente andaluz y la que más crece en el censo, con 57.499 nuevos electores. Cádiz, en cambio, introduce un nuevo factor con la candidatura local La Línea 100%, encabezada por el alcalde Juan Franco. Ya en las elecciones municipales arrasó con el 75% de los votos.

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A todo ello se suma un factor nuevo: los 368.853 jóvenes que votan por primera vez, aproximadamente el 5,4% del electorado. Y los 302.005 votos del exterior, que se incorporarán al escrutinio general días después de la jornada electoral y pueden ser decisivos en provincias donde el último escaño se decida por muy poco.

El PSOE llama masivamente a los andaluces con mensajes que arrancan como supuestas citas médicas del SAS y terminan pidiendo el voto para María Jesús Montero, según adelanta 'El Mundo'

La izquierda, fragmentada

En el bloque progresista, el PSOE encara las elecciones como una prueba de resistencia. María Jesús Montero ha intentado llevar su propuesta hacia el modelo de los servicios públicos. “Nosotros asistimos al referéndum diciendo que sí queremos unos servicios de calidad, que todas las personas tengan derecho a servicios públicos”, ha defendido durante sus mítines.

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Además, se ha visto apoyada por la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien acudió a su cierre de campaña en Sevilla. “Andalucía tiene un freno que se llama PP y Vox y una única solución que se llama María Jesús Montero y PSOE”, afirmó Sánchez. No obstante, las encuestas sitúan al Partido Socialista muy por debajo de los populares, entre los 26 y 31 escaños. Mantenerse por encima de la treintena sería clave para evitar lo que sería considerado como un desastre sin paliativos.

Por detrás, la izquierda presenta un bando fragmentado. Por Andalucía, con Antonio Maíllo al frente, aspira a conseguir entre 4 y 6 diputados con un discurso centrado en el refuerzo de los servicios públicos, sanidad y educación. Adelante Andalucía, con José Ignacio García, ha ganado impulso en las últimas semanas y algunos sondeos le atribuyen hasta 7 escaños, apoyado en un discurso de identidad andaluza y crítica a la gestión sanitaria.

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Pedro Sánchez y María Jesús Montero. (Marcelo del Pozo/Reuters)

Vox: el “lío” que cambia la mayoría absoluta

Por último, Vox ha mantenido una campaña fiel a su perfil, distanciándose de los dos grandes, con un discurso más duro en inmigración, seguridad y modelo social. “Votad con alegría, con convicción, en conciencia, y no con estrategia, ni con cálculos matemáticos”, dijo el viernes Santiago Abascal, quien cerró la campaña en la capital andaluza.

Su candidato en Andalucía, Manuel Gavira, fue aún más directo en su crítica a Moreno: “No queremos un gobierno que sea simpático, que el presidente sea cantante y le ponga la mano a las vacas. Queremos un gobierno que se meta en líos y saque del lío a todos los andaluces”. Las últimas encuestas señalan a Vox entre los 13 y los 19 escaños. Su papel será decisivo si el PP no alcanza la mayoría absoluta.

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Manuel Gavira estrechando la mano de Santiago Abascal. (Ángel Díaz/Europa Press)

La constitución del nuevo Parlamento está prevista para el 11 de junio. A partir de ahí, se abrirá el reloj político. Juanma Moreno ya ha anticipado sus tiempos: si hay mayoría absoluta, habrá Gobierno en julio; si no, el calendario se alarga a “octubre o noviembre”. El escenario más probable sigue apuntando a una victoria del PP. Pero la verdadera incógnita no es quién gana, sino cómo gobierna. Si lo hace en solitario o dependiendo de Vox. Este domingo se sabrá la respuesta.