Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un empleado estresado en su puesto de trabajo, mientras sus compañeros lo rodean. (Freepik)

El acoso laboral, conocido como mobbing, es una práctica que afecta a miles de trabajadores y que con frecuencia pasa desapercibida por su carácter gradual y sistemático. Identificar sus señales es el primer paso para hacerle frente, ya que los mismos afectados “muchas veces ni siquiera se dan cuenta de que lo están viviendo”. “El mobbing es una situación de hostigamiento reiterado por parte de tus superiores que en muchas ocasiones busca quemarte para que tú presentes la baja voluntaria”, resume el abogado Sebastián Ramírez en un video publicado en su perfil de TikTok (@leyesconsebas).

En sus palabras, el acoso en el trabajo puede adoptar formas tanto evidentes como sutiles, con el objetivo de “ir desgastando día a día” a la persona afectada y es una realidad que “sufren muchas personas en su puesto de trabajo”. Según detalla el abogado, “en primer lugar, te dan una sobrecarga de trabajo, algo que no es habitual y cada vez te van cargando de trabajo para crear en ti una situación de estrés irremediable”.

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En una segunda modalidad, se da el aislamiento progresivo. “Te excluyen poco a poco, no te hablan, te dejan fuera de las conversaciones”, indica Ramírez, y suma que el afectado suele ser ignorado en los momentos de descanso o en encuentros fuera del horario laboral. “Cuando tú sales al descanso, todos entran de nuevo o cuando todos quedan fuera del trabajo, a la única persona que no invitan es a ti”, ejemplifica el experto.

Criticas constantes o falta de retos

Otro de los mecanismos de acoso identificados por Ramírez es la crítica constante al desempeño laboral. “Te dicen que todo lo haces mal, que si te quieres marchar, la puerta es muy grande, que te puedes ir”, observa el especialista, para quien este tipo de comentarios son señales de una situación que “no se debe aguantar y siempre son de este tipo, en el cual no se te valora”.

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Como una variante adicional, el abogado menciona el fenómeno de la inactividad forzada: “No darte trabajo puede llegar a ser más estresante que tener trabajo. Imagínate llegar a tu puesto de trabajo y estar ocho horas delante de una pantalla, delante de unos papeles y no poder hacer nada porque a ti no te dan trabajo y a tus compañeros sí”. Sebastián Ramírez advierte de que estas son solo algunas de las señales que pueden indicar la presencia de mobbing en el entorno laboral, aunque reconoce que existen muchas otras.

Qué hacer en caso de mobbing

Ante una situación de acoso laboral, lo primero es documentar todo lo posible: guardar correos electrónicos, mensajes, anotar fechas y describir los incidentes con detalle. Esos registros son la base de cualquier reclamación posterior. El trabajador puede acudir al departamento de Recursos Humanos o al protocolo de acoso que, por ley, deben tener las empresas de más de 50 empleados.

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Si la vía interna no prospera o no existe, cabe presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que puede imponer sanciones a la empresa. En paralelo, es posible solicitar la extinción del contrato por causa justificada ante un juzgado de lo social, lo que daría derecho a una indemnización equivalente a la de un despido improcedente. En los casos más graves, el Código Penal español tipifica el acoso laboral como delito de trato degradante en su artículo 173, con penas de hasta dos años de prisión. En cualquier caso, contar con asesoramiento jurídico especializado desde el principio mejora las posibilidades de éxito en cualquiera de estas vías.