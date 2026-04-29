Cómo hacer un batido saludable de chocolate y arándanos: una receta refrescante que puedes preparar con pocos ingredientes y en solo 5 minutos

Descubre cinco recetas deliciosas y sencillas con ingredientes de primavera, perfectas para llevar en táper a la oficina o a un picnic. Aprende a preparar pasta Alfredo con pollo, ternera a la jardinera, guisantes con huevo, caballa al horno y un sabroso pastel de verduras y pollo.

La primavera y, por ende, las altas temperaturas de la que esta viene acompañada, es sinónimo de recetas ligeras y saludables, lejos de los platos copiosos más propios del invierno. Por ello, para quienes quieren llevar un estilo de vida equilibrado, pero sin tener que renunciar al dulce, el batido de chocolate y arándanos se convierte en una opción ideal. Y es que con pocos ingredientes y en solo cinco minutos se puede preparar una merienda o desayuno refrescante y exquisito.

El batido saludable de chocolate negro y arándanos es el aliado perfecto para cuidar el cuerpo y disfrutar, al mismo tiempo, del sabor intenso del cacao y la frescura de los frutos del bosque. Esta mezcla no solo destaca por su viva coloración y textura cremosa, también es una opción antioxidante, ideal para el desayuno, la merienda o como tentempié energético. El toque de chocolate negro lo convierte en una receta apetecible para niños y adultos.

PUBLICIDAD

Receta de batido saludable de chocolate negro y arándanos

Un batido saludable de chocolate negro y arándanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El batido saludable de chocolate negro y arándanos es una bebida fría, espesa y suave, elaborada con leche, fruta fresca o congelada y cacao puro. La técnica principal consiste en triturar todos los ingredientes hasta obtener una crema homogénea y refrescante.

Tiempo de preparación

PUBLICIDAD

El tiempo total de preparación es de 5 minutos.

Ingredientes

PUBLICIDAD

150 g de arándanos frescos o congelados

1 plátano maduro (opcional, para textura y dulzor)

250 ml de leche desnatada, de avena o de almendras

15 g de cacao puro en polvo o 20 g de chocolate negro (85 % mínimo), troceado

1 cucharadita de miel o sirope de agave (opcional)

1 cucharadita de semillas de chía (opcional, para fibra extra)

4 cubitos de hielo

Cómo hacer batido saludable de chocolate negro y arándanos, paso a paso

Los arándanos tienen un alto valor nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lava los arándanos si son frescos. Pela el plátano y córtalo en rodajas. Añade en el vaso de la batidora: arándanos, plátano, leche, cacao puro o chocolate negro, miel y semillas de chía. Incorpora los cubitos de hielo para un batido bien frío. Tritura todo a máxima potencia hasta que la mezcla quede totalmente homogénea y sin grumos. Prueba y ajusta el dulzor si lo necesitas. Sirve de inmediato en vaso largo. Decora con unos arándanos enteros o virutas de chocolate negro.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 vasos grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 130-160 kcal

Proteínas: 5-7 g

Grasas: 2-5 g

Hidratos de carbono: 25-30 g

Fibra: 4-6 g

Azúcares naturales: 16-20 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda en la nevera hasta 12 horas en recipiente hermético, aunque es recomendable consumirlo recién hecho para mantener la textura y los nutrientes.