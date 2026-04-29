Juan Goñi, arquitecto: “El diésel ha subido un 80% desde 2020”

La subida del impuesto al diésel se pospone: así será la medida de Hacienda que afectará el precio del combustible.

El sector de la construcción se enfrenta a una serie de retos estructurales que están condicionando su evolución. La escasez de mano de obra cualificada y el progresivo envejecimiento de las plantillas complica el relevo generacional, mientras la industria lucha por adaptarse a las exigencias de la transición ecológica y otras obligaciones normativas. Además, la dependencia de cadenas de suministro globales sigue introduciendo vulnerabilidades ante tensiones logísticas o crisis internacionales, con especial impacto en los costes de materiales y transporte por el intensivo uso de la energía para el desarrollo de las actividades en construcción.

En concreto, el precio del diésel ha tenido un impacto directo en los costes de la construcción durante 2026, según ha explicado el arquitecto Juan Goñi en su perfil de TikTok (@juangoniarquitecto). La subida, que él cifra en un 80% desde 2020, ha generado una presión sostenida sobre toda la cadena de suministros del sector. “Estamos hablando de que en 2020 podía estar a 1,05 y ahora está entre 1,80-1,90 el litro”, puntualiza Goñi para describir la escala del aumento. El experto subraya que, aunque el diésel no aparece como un gasto específico en los presupuestos de obra, “está en todas”.

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Un componente presente en todo el sector

El encarecimiento del carburante afecta de forma transversal a toda la actividad constructiva, ya que el transporte de materiales depende directamente de este combustible. Esto implica que el precio final de cualquier insumo no se determina únicamente por su valor en origen, sino también por el coste de su traslado hasta la obra. Así, el diésel actúa como un componente invisible pero constante en la formación de precios del sector.

Un usuario reposta en su vehículo. (Foto: Redes sociales)

Este fenómeno se enmarca además en una tendencia más amplia de aumento de los costes de construcción desde 2020, marcada por la presión simultánea de la energía, los materiales y la logística. En los últimos años, el sector ha experimentado un encarecimiento generalizado que ha elevado de forma notable los presupuestos de obra respecto a niveles previos a la pandemia.

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El incremento no se limita a un solo factor, sino que responde a una combinación de elementos que han tensionado la cadena productiva. La subida de costes energéticos, las dificultades en el suministro de materiales y la reorganización de las cadenas logísticas han contribuido a consolidar un escenario de precios elevados en la construcción. El efecto final se traslada a toda la estructura del sector. Las empresas constructoras y los promotores asumen mayores costes operativos, lo que repercute en el precio final de las obras. Esta dinámica también tiene consecuencias en el acceso a la vivienda y en el coste de las reformas, que se ven directamente afectados por el encarecimiento acumulado.

El precio del gasóleo modera su escalada

El aumento del precio del diésel se explica, en gran parte, por factores globales como la volatilidad de los mercados energéticos y las tensiones en la cadena logística internacional. A ello se suma un elemento adicional: la alta dependencia del transporte por carretera, que amplifica el impacto de cada variación en el precio del carburante sobre el conjunto del sector de la construcción.

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Evolución del precio de gasóleo en España. (Fuente: Europa Press)

En los últimos meses, el precio del diésel en España ha mostrado una evolución relativamente estable, pero con una clara tendencia al alza. Se ha mantenido en torno a los 1,70–1,90 euros por litro en 2026, con variaciones semanales según zonas y estaciones de servicio. Tras los máximos registrados en 2022 y 2023 por la crisis energética, el mercado entró en una fase de moderación, aunque sin volver a niveles previos a la pandemia. El estallido de la guerra Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz, sin embargo, volvieron a disparar las cotizaciones del crudo, aunque los precios en el surtidor se han relajado en las últimas semanas gracias a las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno.