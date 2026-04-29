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El popular Jorge Azcón es investido presidente de Aragón con los votos de Vox: “La prioridad absoluta es la legalidad”

El acuerdo de gobierno otorga a Alejandro Nolasco, líder de Vox en la región, una vicepresidencia y tres consejerías

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El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón (d) es felicitado por el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco Asensio tras ser reelegido presidente de Aragón. (EFE/ Javier Cebollada)
El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón (d) es felicitado por el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco Asensio tras ser reelegido presidente de Aragón. (EFE/ Javier Cebollada)

Jorge Azcón (PP) ha sido reelegido este miércoles presidente de Aragón con 39 votos a favor —26 del Partido Popular (PP) y 13 de Vox— en el segundo día del debate de investidura celebrado en las Cortes de Aragón. La derecha y la extrema derecha sellan así un Gobierno de coalición con la formación ultra que incluye, entre sus puntos más polémicos, el principio de “prioridad nacional” en el acceso a ayudas y prestaciones públicas.

El popular se convierte en el primer presidente en repetir mandato en la comunidad desde la restauración democrática. La aritmética de la sesión refleja el nuevo equilibrio de fuerzas en el parlamento aragonés: entre PP y Vox suman 40 diputados de los 67 que componen la Cámara, aunque una parlamentaria ultra no compareció por enfermedad, lo que redujo el respaldo efectivo a 39 votos. Azcón calificó el resultado de “investidura histórica”, en alusión a la mayoría absoluta que ambas fuerzas obtuvieron en las elecciones anticipadas del pasado 8 de febrero.

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El acuerdo de gobierno otorga a Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón, una vicepresidencia y tres consejerías: Desregulación, Servicios Sociales y Familia; Medio Ambiente y Turismo; y Ganadería, Agricultura y Alimentación. La formación también se hará con un senador de designación autonómica. “Aragón no necesita un socio dócil, sino un socio fiable”, ha afirmado Nolasco durante el pleno, para quien el acuerdo “no es un cheque en blanco”. El portavoz ultra fue más allá en la defensa de la “prioridad nacional”: “No tenemos miedo a decirlo: primero los aragoneses y españoles, primero quienes sostienen España”, subrayó ante la Cámara.

El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón durante la segunda sesión de debate investidura del Parlamento aragonés este miércoles donde será investido presidente con los votos de sus 26 diputados y los 14 de Vox. EFE/ Javier Cebollada
El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón durante la segunda sesión de debate investidura del Parlamento aragonés este miércoles donde será investido presidente con los votos de sus 26 diputados y los 14 de Vox. EFE/ Javier Cebollada

El propio Azcón se esforzó en matizar el alcance de esa cláusula. El presidente investido insistió en que la medida se aplicará con “estricta legalidad”, que en el acuerdo “no se habla de los nacidos en España ni se exige ninguna nacionalidad” y que el criterio de acceso se vincula a un “arraigo real, duradero y verificable”.

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Momentos tensos en la investidura

El debate de este miércoles también dejó momentos de tensión dialéctica. Cuando la portavoz de Izquierda Unida (IU), Marta Abengoechea, cargó contra el candidato por “legitimar el discurso racista” de Vox, Azcón respondió con una pregunta que arrancó las risas del propio Nolasco: “¿Quién le ha dado el carnet de sexador de demócratas?”. La izquierda aragonesa —PSOE, IU y Chunta Aragonesista (CHA)— mantuvo a lo largo de la jornada una ofensiva sostenida contra la asunción del ideario ultra por parte del PP.

La portavoz del PSOE y jefa de la oposición, Pilar Alegría, ha abierto la sesión recordando que Nolasco no aplaudió en ningún momento el discurso de investidura de Azcón el día anterior. “No es porque fuera un discurso aburrido, flojo, que lo fue; no le aplaudió porque su socio quiere demostrar desde el primer momento quién manda”, señaló Alegría, quien advirtió que Vox intentará “devorarles por dentro” a lo largo de la legislatura. La exministra reprochó además a Azcón no haber buscado un acuerdo presupuestario con los socialistas antes de convocar elecciones anticipadas ni haber tendido puentes tras las urnas del 8 de febrero.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, analiza el escenario político, sus posibles alianzas y las líneas rojas.

Nolasco, que previsiblemente ocupará la vicepresidencia del nuevo Ejecutivo, fue tajante sobre las expectativas de su partido: “Seremos parte del Gobierno, pero no dejaremos de ser Vox”. La advertencia llega en un contexto en el que Azcón convocó las elecciones anticipadas en diciembre precisamente para tratar de deshacerse de la dependencia parlamentaria de los ultras, que le impedía sacar adelante los presupuestos. El resultado fue el contrario: el PP perdió dos diputados respecto a la legislatura anterior, mientras Vox duplicó su representación, lo que otorgó a la formación de Santiago Abascal un peso aún mayor en la negociación del nuevo pacto de gobierno.

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