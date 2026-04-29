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Begoña Gómez denunciará a Vito Quiles por una presunta agresión ocurrida en una cafetería

El incidente tuvo lugar en el interior de una cafetería de Madrid, donde la mujer de Pedro Sánchez fue abordada por el agitador en presencia de dos acompañantes

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La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a su llegada al Fòrum Social Pere Tarrés (David Zorrakino - Europa Press)
La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a su llegada al Fòrum Social Pere Tarrés (David Zorrakino - Europa Press)

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha anunciado que presentará una denuncia contra el agitador Vito Quiles tras una presunta agresión ocurrida en el interior de una cafetería de Madrid, según han informado fuentes de La Moncloa a El País. El incidente se produjo cuando Gómez se encontraba en el establecimiento acompañada de dos amigas, momento en el que, siempre según estas fuentes, Quiles la abordó y le impidió salir del local, en un episodio que califican de acoso tanto hacia ella como hacia sus acompañantes.

De acuerdo con la versión trasladada desde el entorno del Ejecutivo, el agitador se dirigió a Gómez dentro del establecimiento y mantuvo una actitud insistente que derivó en una situación de tensión. Las mismas fuentes sostienen que Quiles, al obstaculizar la salida de la esposa del presidente, prolongó el contacto no deseado en el interior de la cafetería.

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Un vídeo difundido en redes

Tras lo sucedido, Quiles ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que aparecen distintos momentos del episodio. En la grabación se le ve entrando en el local sin interacción visible con terceros y, posteriormente, ya en el exterior, donde continúa grabando mientras persigue a Gómez, que en ese instante camina hablando por teléfono móvil sin dirigirse al agitador.

En esas imágenes también se observa la intervención de las dos mujeres que acompañaban a Gómez. Ambas tratan de impedir que Quiles continúe grabando, situándose entre él y la mujer del presidente. En un momento de la secuencia, una de ellas se agarra al agitador y le recrimina su actuación con la frase: “Quita esa mierda”. A continuación, Quiles responde elevando el tono de voz con un “¡no me pegues!” y procede a llamar a la policía.

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El vídeo concluye con el propio Quiles afirmando que Gómez ha abandonado el lugar. La grabación no muestra el conjunto de lo ocurrido en el interior del establecimiento, donde, según las fuentes de La Moncloa, se habría producido la situación que motiva la denuncia.

El agitador Vito Quiles a su salida del Juzgado de Instrucción (María José López - Europa Press)
El agitador Vito Quiles a su salida del Juzgado de Instrucción (María José López - Europa Press)

Los antecedentes de Vito Quiles

El episodio se produce en un contexto de polémicas previas protagonizadas por Vito Quiles en su actividad pública. El Congreso de los Diputados abrió el pasado mes de diciembre un expediente de expulsión contra él, pese a estar acreditado para cubrir información parlamentaria, tras haber grabado en una zona no autorizada al presidente del Gobierno.

La iniciativa partió de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, que ha venido denunciando diversas actuaciones del agitador en la Cámara Baja. Vito Quiles ha protagonizado otros incidentes durante comparecencias de líderes políticos ante los medios, especialmente en contextos vinculados a formaciones nacionalistas o de izquierdas.

El procedimiento disciplinario abierto en el Congreso se encuentra en su fase final y podría derivar en la retirada de su acreditación durante un periodo de hasta tres meses. Su presencia en el ámbito parlamentario ha sido objeto de controversia, en particular por su estilo de intervención, caracterizado por la búsqueda de confrontación directa con políticos y periodistas.

En 2024, la propia Asociación de Periodistas Parlamentarios ya expresó su rechazo a que Quiles ejerciera como periodista acreditado tras haber concurrido en las listas al Parlamento Europeo de la formación Se Acabó La Fiesta. Más recientemente, en febrero, el Partido Popular contó con su participación en el cierre de campaña en Aragón, y también ha sido invitado a actos organizados por Nuevas Generaciones en Madrid.

Entrevistamos al periodista y escritor, autor de 'Me crié como un fascista' (Seix Barral).

La situación judicial de Quiles incluye además distintos frentes abiertos. El agitador está procesado por un presunto delito de injurias y calumnias por mensajes y publicaciones dirigidos contra Rubén Sánchez, secretario general de Facua, entre febrero y septiembre de 2022.

Asimismo, pesa sobre él una querella por revelación de secretos interpuesta por Beatriz Corredor, responsable de Red Eléctrica, en relación con la difusión de determinados contenidos.

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