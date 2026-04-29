El policía que investigó el caso Gürtel sostiene que se le pidió que “no saliera” Mariano Rajoy en su informe

El policía que investigó la caja B del PP sostiene que se le pidió que “no saliera” Mariano Rajoy en su informe (Europa Press)

Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF y encargado de investigar el caso Gürtel, ha relatado ante el tribunal que recibió presiones cuando preparaba un informe sobre los papeles de Bárcenas y la contabilidad B del PP en 2013, según recoge EFE. El policía ha explicado que le pidieron que el nombre de Mariano Rajoy no apareciera en ese informe. “Es una persona singular que se individualizó expresamente que esa persona no saliera”, ha asegurado Morocho, en lo que parece apuntar a sus superiores, a los que acusa de presiones mientras elaboraba la investigación.

El inspector jefe ha detallado que sus superiores minimizaron el contenido de los papeles de Bárcenas y cuestionaron su autenticidad. Según su testimonio, le trasladaron que estos documentos eran “una ideación de Bárcenas” y que no tenían validez. Le insistieron en que la única contabilidad válida era la presentada ante el Tribunal de Cuentas. De acuerdo con Morocho, la instrucción que recibió fue no dar relevancia al material intervenido, planteando que todo respondía únicamente a iniciativas personales del extesorero y no a prácticas del partido.

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Manuel Morocho, inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y principal investigador del 'caso Gürtel', ha confirmado este miércoles al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que constató la existencia de "una operación policial sin contar con la autorización judicial" sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno. (Fuente: Audiencia nacional)

Presiones al investigar la Gürtel

Durante la investigación de la UDEF, Morocho relató que recibió presiones directas de sus superiores para omitir ciertos nombres relevantes en los informes oficiales sobre la contabilidad B. Uno de los episodios clave ocurrió cuando incluyó en el informe a Ignacio López del Hierro, esposo de María Dolores de Cospedal. Según recoge la agencia, su jefe directo, Manuel Vázquez, lo llamó para advertirle que había cometido un “grave error” al mencionar a López del Hierro y le pidió que eliminara esa referencia del documento.

Morocho se negó a modificar el informe porque consideró que no podía excluir a ninguna persona implicada en los hechos investigados. Ante la insistencia, decidió poner la situación en conocimiento del juez encargado del caso. El inspector también aseguró que las presiones no se limitaron a este nombre y al de Rajoy. Afirmó que recibió instrucciones para evitar que apareciera la propia María Dolores de Cospedal, quien figuraba como apoderada de una cuenta vinculada a la investigación.

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Durante el juicio por la 'Operación Kitchen', un inspector de la Policía Nacional afirma que la persona a la que se referían como 'El Asturiano' y 'El Barbas' en las conversaciones era Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno.

Desacuerdos internos y problemas metodológicos

Las decisiones sobre la redacción de los informes y la información que debían contener generaron importantes tensiones en la cadena de mando policial. Miguel Ángel Cuevas, jefe de sección, advirtió a Morocho que Ignacio López del Hierro era “amigo” del comisario José Manuel Villarejo, implicado en el caso Kitchen, lo que sumaba presión y condicionaba las acciones del equipo investigador.

Por otra parte, Morocho relató las dificultades para emplear términos como “contabilidad B” o “extracontable”, debido a que sus superiores preferían que estos conceptos no aparecieran en los documentos oficiales, aunque el análisis del equipo se centraba precisamente en ese tipo de movimientos financieros y manejos irregulares. La resistencia a utilizar estos términos reflejaba, a su juicio, la intención de evitar consecuencias legales y políticas para el partido. Los desacuerdos internos se intensificaron con el avance de la investigación, sobre todo cuando se abordó la relación entre la caja B y los pagos por la reforma de la sede nacional del partido.

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