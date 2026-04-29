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Una bacteria de este plato coreano podría ser un nuevo aliado contra los microplásticos: un estudio demuestra que es como una aspiradora biológica

El protagonista es un alimento tradicional de Corea elaborado a partir de la fermentación de col china, a la que se añaden otras verduras y especias

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La cepa del kimchi, Leuconostoc mesenteroides CBA3656, tiene una altísima capacidad para atrapar nanoplásticos en el tracto intestinal y facilitar su expulsión natural a través de las heces
Una bacteria de este plato coreano puede ser un nuevo aliado contra los microplásticos (Canva)

La preocupación por los microplásticos ha creado una lucha activa en la que científicos y ecologistas intentan sumar fuerzas con instituciones y ciudadanos. Y es que la contaminación de estas partículas minúsculas ya no afecta solo al medio ambiente, sino que han traspasado las fronteras para instalarse directamente en nuestro torrente sanguíneo e incluso en órganos vitales. Debido a ello, diferentes equipos científicos se han puesto manos a la obra para frenar esta expansión, además de extraerlos del cuerpo.

Entre ellos, el Instituto Mundial del Kimchi (WiKim) de Corea ha publicado un estudio en el que revelan la esperanza de una bacteria del kimchi. Este es un alimento tradicional de Corea elaborado a partir de la fermentación de col china, a la que se añaden otras verduras y especias. Cada familia coreana suele tener su propia receta, lo que aporta variedad en cuanto a sabor y textura. Aunque la preparación colectiva del kimchi, conocida como kimjang, está reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

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Este avance es especialmente importante, pues, como evidenció el estudio ‘Microplásticos y nanoplásticos en ateromas y eventos cardiovasculares’ publicado en 2024 en la revista New England Journal of Medicine, las personas que acumulan microplásticos y nanoplásticos en las placas de sus arterias carótidas (ateromas) tienen un riesgo 4,53 veces mayor de sufrir riesgos cardiovasculares graves, como un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular o incluso la muerte, a lo largo de un periodo de 34 meses.

Primer plano de microplásticos de colores variados en una placa de Petri transparente con un fondo oscuro, bajo una lente de microscopio
Científicos advierten que la exposición a microplásticos podría asociarse a problemas de fertilidad, enfermedades cardíacas y cáncer, aunque faltan certezas sobre su peligrosidad. (Reuters)

Una expulsión natural de las heces

El kimchi, fermentado coreano de col china, contiene probióticos que benefician la salud intestinal. También, es bajo en calorías, rico en fibra, proporciona vitaminas B, A y C, y contiene polifenoles que actúan como antioxidantes y antiinflamatorios. Pero, aparte de todo esto, el equipo del WiKim, liderado por la científica Se Hee Lee, ha descubierto que una bacteria láctica aislada del kimchi, la cepa Leuconostoc mesenteroides CBA3656, tiene una altísima capacidad para atrapar nanoplásticos en el tracto intestinal y facilitar su expulsión natural a través de las heces.

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El mecanismo celular detrás de este fenómeno se denomina biosorción. Consiste en que ciertos microorganismos utilizan los grupos químicos de su superficie exterior para que los contaminantes se adhieran firmemente a ellos, manteniéndose estables incluso frente a los fuertes cambios de pH o temperatura del sistema digestivo. Tal y como señala el artículo, esta bacteria aislada funciona como una aspiradora biológica, al atrapar algunas de estas partículas antes de llegar al intestino.

En las pruebas con animales, los ratones tratados con este microorganismo lograron expulsar por sus heces más del doble de nanoplásticos en comparación con aquellos que no lo recibieron. Otra investigación reciente complementa este hito, descubriendo que la administración de otras cepas probióticas, como Lactiplantibacillus plantarum DT88 —otra bacteria presente en alimentos fermentados, como vegetales, lácteos y productos de masa madre—, logra reducir hasta un 67% el plástico residual en los intestinos de los ratones, a la vez que mitiga la inflamación provocada por estos tóxicos.

No obstante, los científicos lanzan una advertencia fundamental: comer kimchi de manera habitual no elimina por arte de magia el plástico del cuerpo. Estos estudios se realizan con cepas aisladas administradas en dosis de laboratorio, aunque abren la puerta al futuro diseño de “probióticos de precisión” o alimentos funcionales específicos.

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Otros métodos que pueden luchar contra los microplásticos

Aunque la invasión mundial de los plásticos representa uno de los grandes retos toxicológicos de nuestro tiempo, la ciencia está creando un arsenal defensivo. Más allá de los probióticos digestivos, los científicos han descubierto otros métodos de vanguardia en los últimos años para batallar contra la contaminación plástica, tanto dentro como fuera de nuestro cuerpo:

  • Aféresis terapéutica para limpiar la sangre. La revista Brain Medicine acaba de revelar la primera evidencia clínica de que la aféresis extracorpórea (un proceso similar a una diálisis que filtra el plasma sanguíneo) podría retirar partículas plásticas de la sangre. Al aplicar este tratamiento en pacientes con síndrome de fatiga crónica, los investigadores encontraron compuestos como poliamida y poliuretano retenidos en los filtros desechados por la máquina, demostrando que es posible limpiar el torrente sanguíneo directamente.
  • Biopelículas bacterianas en ecosistemas acuáticos. Para evitar que bebamos estos plásticos, los investigadores están utilizando “biopelículas” formadas por la bacteria Acinetobacter sp., las cuales han demostrado ser extraordinariamente eficaces atrapando microplásticos de poliestireno directamente del agua dulce mediante fuertes interacciones químicas (quimisorción).
  • Coagulación en plantas potabilizadoras. A nivel industrial, esta está ganando atención mundial por su bajo coste y alta eficacia. Consiste en utilizar agentes químicos (o corriente eléctrica en la “electrocoagulación”) para alterar la carga eléctrica de los microplásticos suspendidos en aguas residuales. Al neutralizarlos, los plásticos chocan entre sí y forman “flóculos” más grandes y pesados que caen al fondo por gravedad, permitiendo extraerlos antes de que el agua llegue a los grifos de la población.

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