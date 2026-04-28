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Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

El tenista español se impuso con un 0-2 (5-7 y 0-6) al checo

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El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)
El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)

Poco más de una hora necesitó Jódar para imponerse a Kopriva y certificar su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open, donde ya le espera Jannik Sinner. Con los brazos al cielo, Jódar se entrega al público de una Manolo Santana que ha acogido como su grito de guerra el “Vamos, Rafa”. Cerró el primer set con una rotura que se hizo esperar pero llegó justo a tiempo para evitar el tie-break. En la segunda manga la historia cambió. Con la raqueta ya caliente, Jódar certificó tres roturas para llevarse el set por la vía rápida y registrar la victoria por 0-2 (5-7 y 0-6).

El joven madrileño asaltó la noche madrileña para imponerse a Fonseca y firmar su pase a octavos de final donde le esperaba Kopriva. Se ha convertido en la nueva sensación del tenis español. Ha conseguido hacerse un hueco en el top 50 a base de pico y pala, de perseverancia mezclada con potencia y una habilidad tenística digna de competir con los mejores del circuito. Lejos quedaron los nervios de su debut en la tierra madrileña. Ahora, Jódar vuela por la pista luciendo sus mejores golpes.

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Bajo esa estela de éxito aterrizó en los octavos del torneo de la capital española, dispuesto a seguir ampliando su leyenda. La primera manga viró entre servicios, sin que ninguno fuera capaz de romper a su rival. Un combativo Kopriva de volvía todos los misiles que el joven español le mandaba con su derecha cruzada. Fue el checo quien estuvo más cerca de firmar la rotura hasta en dos ocasiones durante el cuarto servicio de Jódar. No fue capaz de aprovechar la ocasión y eso acabó jugando en s contra.

Con 5-5 en el marcador, el español hizo lo propio y selló su servicio. El tie-break, como mínimo, estaba asegurado. Pero Jódar metió una marcha más para evitarlo y firmar una rotura justo a tiempo. El checo no fue capaz de sumar su servicio. Estaba obligado a remontar en el segundo set si quería jugarse el partido durante el tercer set. Sin embargo, Rafa tenía otros planes para el partido y nadie iba a cambiarlo.

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Jódar firma un set perfecto

Con el partido ya encaminado, Jódar sacó a relucir su mejor tenis. El sol de Madrid y la potencia del español se le hicieron un infierno en la tierra al checo que no fue capaz de reactivarse para afrontar la segunda manga, sino todo lo contrario. Fue doblegado por un huracán llamado Jódar que arrasó todo a su paso para solo dejar la tierra batida y el billete a cuartos de final. Hasta tres rotura firmó el español para sellar el duelo sin opciones de réplica de su rival y mucho menos de remontada.

Jódar ya es leyenda de la Manolo Santana que se rinde ante su nuevo diamante en bruto. Ahora, tiene un nuevo reto por delante. Se enfrenta a Jannik Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open. Este miércoles, durante la primera hora de la tarde, se citaran dos titanes: el número uno del mundo y la nueva perla del tenis español. ¿El objetivo en juego? El pase a semifinales del torneo madrileño.

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