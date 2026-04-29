La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)

La tierra de Madrid disfrutará este miércoles de un partido sin precedentes. Ante la imposibilidad de presenciar un Sinner-Alcaraz en la final, debido a la lesión en la muñeca del de Murcia, Jódar saltará al campo de batalla para protagonizar el duelo ante el transalpino. Una final anticipada para una Manolo Santana entregada a su nuevo diamante en bruto, ese que aterrizaba en Madrid por primera vez para destrozar todo a su paso, incluidos los pronósticos. El huracán Jódar tratará de arrasar y aplacar la elegancia clásica de Sinner, que vuela sobre Madrid con la corona de número uno en busca de firmar su quinto título de Masters 1000.

El deporte no está hecho para hacer pronósticos. Tampoco el tenis, sino Rafa Jódar ya se encarga de tumbarlos. El joven madrileño aterrizó en el Mutua Madrid Open para participar en el torneo por primera vez. Lo que nadie esperaba es que ese joven que hasta ahora solo había pisado la tierra de la capital brillara con luz propia para meterse en cuartos de final del torneo. Durante su debut, los nervios entraron en escena e invadieron la pista. De Jong consiguió certificar un 6-2 para poner contra las cuerdas al español, que lejos de venirse abajo tiró de perseverancia.

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Igualó el duelo en el tie-break de la segunda manga y registró un sólido 6-4 para alzarse con la victoria durante su primer partido. Con la experiencia de ya haber jugado en una Manolo Santana a rebosar, Jódar se hizo grande para aplastar a un De Miñaur incapaz de detener al joven español. 2-0 en el marcador y directo a tercera ronda. Allí la perla brasileña le esperaba. Bajo la noche de Madrid, Jódar se convirtió en la estrella que más brillaba del cielo. Tiró de grandeza para cerrar el primer set y reponerse tras perder el segundo para certificar la victoria en el tercero con 6-1.

El tenista italiano Jannik Sinner (REUTERS/Manon Cruz)

El titánico Jódar ya estaba en octavos de final del Mutua, donde volvió a firmar una actuación sin reproches. Acabó con Kopriva sin ningún tipo de piedad para certificar su billete para cuartos, donde le espera Jannik Sinner. La gesta ha sido histórica. El joven español tiene ya el mejor debut del torneo de la capital. Ahora le espera una prueba de fuego ante el transalpino. Su primer duelo con la élite a pesar de ser, prácticamente, un recién llegado en el circuito. Un recién llegado que ya tiene un título ATP, conseguido en Marrakech, alcanzó las semifinales del torneo Conde de Godó, ya es top50 y ahora aspira a plantar cara a, nada y nada menos que Jannik Sinner.

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Jannik Sinner, el rey del ranking ATP

El italiano consiguió arrebatarle la corona de número uno a Carlos Alcaraz en Montecarlo justo antes de aterrizar en Madrid. En la capital española no necesitó golpes de grandeza para llegar a cuartos de final. Probó sus nuevos golpes. Esos que ha estado probando en su laboratorio para tratar de sorprender al de Murcia y metió una marcha más cuando fue necesario para evitar que los partidos se le complicaran. Ahora se medirá a Rafa Jódar.

La reacción de Sinner y Alcaraz tras el ingreso de un niño a jugar un punto durante una exhibición

Hace tan solo unos días, antes de saber que se enfrentarían, Sinner ya se rindió al español. “Es un jugador con muchísimo talento. Jódar golpea la bola muy limpio, tiene una potencia muy fácil. Se nota por el sonido cuando impacta la bola; sale un buen sonido de la raqueta, y es muy sólido. Va a ser un gran, gran jugador en el futuro; ya lo está demostrando. Me gusta su mentalidad: es bastante tranquilo. No le conozco personalmente, pero parece muy humilde. Es un jugador muy, muy bueno y le deseo todo lo mejor”, afirmaba.

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Ahora, ese duelo que parecía tan lejano se ha hecho realidad y el transalpino tratará de imponer su elegancia sobre el huracán Jódar. Tirará de ese golpe seco y su potente saque para poner fin a la aventura del español en la tierra madrileña. El duelo entre dos titanes está servido. El objetivo es el mismo: el pase a semifinales. Pero uno podría firmar una gesta histórica y escribir su nombre en los libros de tenis; el otro busca aplacar el ascenso del español para seguir avanzando hacia la final madrileña y tratar de levantar su quinto título de Masters 1000.