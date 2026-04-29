España Deportes

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

El tenista italiano y el joven español se enfrentarán por primera vez en el torneo madrileño

Guardar
El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)
El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)

La tierra de Madrid disfrutará este miércoles de un partido sin precedentes. Ante la imposibilidad de presenciar un Sinner-Alcaraz en la final, debido a la lesión en la muñeca del de Murcia, Jódar saltará al campo de batalla para protagonizar el duelo ante el transalpino. Una final anticipada para una Manolo Santana entregada a su nuevo diamante en bruto, ese que aterrizaba en Madrid por primera vez para destrozar todo a su paso, incluidos los pronósticos. El huracán Jódar tratará de arrasar y aplacar la elegancia clásica de Sinner, que vuela sobre Madrid con la corona de número uno en busca de firmar su quinto título de Masters 1000.

El deporte no está hecho para hacer pronósticos. Tampoco el tenis, sino Rafa Jódar ya se encarga de tumbarlos. El joven madrileño aterrizó en el Mutua Madrid Open para participar en el torneo por primera vez. Lo que nadie esperaba es que ese joven que hasta ahora solo había pisado la tierra de la capital brillara con luz propia para meterse en cuartos de final del torneo. Durante su debut, los nervios entraron en escena e invadieron la pista. De Jong consiguió certificar un 6-2 para poner contra las cuerdas al español, que lejos de venirse abajo tiró de perseverancia.

PUBLICIDAD

Igualó el duelo en el tie-break de la segunda manga y registró un sólido 6-4 para alzarse con la victoria durante su primer partido. Con la experiencia de ya haber jugado en una Manolo Santana a rebosar, Jódar se hizo grande para aplastar a un De Miñaur incapaz de detener al joven español. 2-0 en el marcador y directo a tercera ronda. Allí la perla brasileña le esperaba. Bajo la noche de Madrid, Jódar se convirtió en la estrella que más brillaba del cielo. Tiró de grandeza para cerrar el primer set y reponerse tras perder el segundo para certificar la victoria en el tercero con 6-1.

El tenista italiano Jannik Sinner (REUTERS/Manon Cruz)
El tenista italiano Jannik Sinner (REUTERS/Manon Cruz)

El titánico Jódar ya estaba en octavos de final del Mutua, donde volvió a firmar una actuación sin reproches. Acabó con Kopriva sin ningún tipo de piedad para certificar su billete para cuartos, donde le espera Jannik Sinner. La gesta ha sido histórica. El joven español tiene ya el mejor debut del torneo de la capital. Ahora le espera una prueba de fuego ante el transalpino. Su primer duelo con la élite a pesar de ser, prácticamente, un recién llegado en el circuito. Un recién llegado que ya tiene un título ATP, conseguido en Marrakech, alcanzó las semifinales del torneo Conde de Godó, ya es top50 y ahora aspira a plantar cara a, nada y nada menos que Jannik Sinner.

PUBLICIDAD

Jannik Sinner, el rey del ranking ATP

El italiano consiguió arrebatarle la corona de número uno a Carlos Alcaraz en Montecarlo justo antes de aterrizar en Madrid. En la capital española no necesitó golpes de grandeza para llegar a cuartos de final. Probó sus nuevos golpes. Esos que ha estado probando en su laboratorio para tratar de sorprender al de Murcia y metió una marcha más cuando fue necesario para evitar que los partidos se le complicaran. Ahora se medirá a Rafa Jódar.

La reacción de Sinner y Alcaraz tras el ingreso de un niño a jugar un punto durante una exhibición

Hace tan solo unos días, antes de saber que se enfrentarían, Sinner ya se rindió al español. “Es un jugador con muchísimo talento. Jódar golpea la bola muy limpio, tiene una potencia muy fácil. Se nota por el sonido cuando impacta la bola; sale un buen sonido de la raqueta, y es muy sólido. Va a ser un gran, gran jugador en el futuro; ya lo está demostrando. Me gusta su mentalidad: es bastante tranquilo. No le conozco personalmente, pero parece muy humilde. Es un jugador muy, muy bueno y le deseo todo lo mejor”, afirmaba.

Ahora, ese duelo que parecía tan lejano se ha hecho realidad y el transalpino tratará de imponer su elegancia sobre el huracán Jódar. Tirará de ese golpe seco y su potente saque para poner fin a la aventura del español en la tierra madrileña. El duelo entre dos titanes está servido. El objetivo es el mismo: el pase a semifinales. Pero uno podría firmar una gesta histórica y escribir su nombre en los libros de tenis; el otro busca aplacar el ascenso del español para seguir avanzando hacia la final madrileña y tratar de levantar su quinto título de Masters 1000.

Temas Relacionados

Jannik SinnerMutua Madrid OpenATPTenisTenis EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

El tenista español se impuso con un 0-2 (5-7 y 0-6) al checo

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

El tenista italiano sugirió que sería necesario hacer ajustes en los horarios

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

El jugador del VfB Stuttgart también pondrá un camión de helados para todos los niños

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El tenista italiano se impone al inglés con un 2-0 (6-2 y 7-5)

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

El colegiado habló sobre el polémico partido de Champions entre el club italiano y el equipo azulgrana de la pasada temporada

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: declaraciones y última hora desde el Tribunal Supremo

Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: declaraciones y última hora desde el Tribunal Supremo

La Policía Nacional realiza su mayor compra de colchonetas ignífugas para sus calabozos: hay que destruir muchas por parásitos y su precio ha subido un 29%

Claves para entender cómo se votará en Más Madrid: “Hubo 477 enmiendas y Emilio Delgado no presentó ninguna, ahora no quiere someterse a la militancia y a la mayoría”

Un ayuntamiento del PP de 100.000 habitantes contrata desde años un servicio médico para sus urgencias nocturnas porque “así se ha hecho siempre” y para no pedírselo a Ayuso

Koldo, Ábalos y Aldama se enfrentan a su examen final ante el Tribunal Supremo con unas estrategias de defensa divididas

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Banco Santander gana un 60% más en el primer trimestre gracias a la venta de su filial en Polonia

Xavi Abat, abogado: “Si estás de baja por depresión y vas al cine, no te pueden despedir”

El recorte a las renovables de Rajoy persigue a España en los juzgados internacionales: 2.000 millones en deudas y embargos en el extranjero

El Banco Central Europeo ‘desafía’ la inflación y mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% en su reunión de abril

DEPORTES

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”