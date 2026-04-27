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La canela puede ser clave para controlar la glucosa en adultos mayores de 50 años con prediabetes

Un estudio apunta a que esta especia puede disminuir los niveles de glucosa en sangre

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Canela en rama (Freepik)
Canela en rama (Freepik)

En recetas de repostería, en el café o incluso en platos salados, la canela ha sabido encontrar su propio hueco en la gastronomía. Esta especia, que se obtiene pelando y frotando las ramas de su planta, cuenta con propiedades que van más allá de lo culinario, motivo por el cual en los últimos años ha captado la atención de la ciencia.

Tal es la inclusión de la canela en la dieta de muchas personas que un equipo de científicos del Centro de Nutrición Humana de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) se propuso investigar sobre sus efectos en un grupo poblacional concreto: aquellos adultos a partir de 50 años diagnosticados de prediabetes.

La prediabetes es una condición en la que los niveles de glucosa en sangre son más altos de lo normal, pero aún no lo suficientemente elevados como para diagnosticar diabetes tipo 2. Se considera una señal de alerta importante porque indica que el cuerpo empieza a desarrollar resistencia a la insulina o dificultad para regular el azúcar en sangre.

Muchas personas con prediabetes no presentan síntomas claros, por lo que el diagnóstico suele hacerse mediante análisis de sangre rutinarios. Entre los factores de riesgo se incluyen el sobrepeso, la falta de actividad física, antecedentes familiares de diabetes y la edad, especialmente a partir de los 45 años.

Los investigadores observaron que el uso diario de canela disminuyó de manera significativa las concentraciones de glucosa durante el día en adultos con obesidad y prediabetes. Así lo concluyen en un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition.

El ensayo, realizado durante doce semanas, señala que el consumo de canela podría ser una herramienta accesible para el control del azúcar en sangre en quienes presentan un riesgo elevado de desarrollar diabetes tipo 2. Para el experimento se reclutaron a 18 adultos con obesidad y prediabetes con una edad media de 51 años.

El estudio siguió un diseño cruzado y doble ciego, en el que los participantes recibieron 4 gramos diarios de canela (Cinnamomum burmannii) encapsulada o un placebo durante cuatro semanas. Posteriormente realizaron un período de descanso de dos semanas, tras el cual intercambiaron el tratamiento. Tanto quienes recibieron la canela como el placebo tomaron las cápsulas junto con el desayuno y la cena.

El papel de la microbiota y otros mecanismos

Los datos preliminares también muestran que el consumo de canela alteró la composición de la microbiota intestinal. De hecho, se detectó una reducción en la abundancia de ciertas bacterias como Terrisporobacter y Dialister y un aumento en Methanobrevibacter. Aunque se desconoce si estos cambios contribuyen directamente al control glucémico, investigaciones previas sugieren que la microbiota podría influir en el metabolismo de la glucosa.

El tipo de canela utilizado (C. burmannii, o canela indonesia) fue seleccionado por su elevado contenido en polifenoles, compuestos vegetales que en distintas especies se han vinculado con mejoras en la sensibilidad a la insulina.

Un estudio apunta a que una dieta baja en carbohidratos sería beneficiosa para adultos con diabetes tipo 1.

Los límites del estudio

El principal límite de este trabajo es el pequeño tamaño de la muestra y la corta duración del estudio, que solo permite conocer los efectos agudos y no a largo plazo. Otro aspecto importante: la dosis empleada de canela contenía una cantidad de cumarina ligeramente superior al nivel de ingesta diaria tolerable recomendado en Europa, si bien los autores señalan que no hay pruebas de toxicidad a corto plazo en humanos a estos niveles. No se realizaron pruebas hepáticas durante el ensayo, lo que deja sin respuesta aspectos de seguridad para periodos más largos.

El equipo considera que estos resultados no se pueden extrapolar a personas sin prediabetes u obesidad ni a quienes consumen otras especies de canela. Además, se recomienda consultar con profesionales de la salud antes de iniciar consumos prolongados o a dosis elevadas de suplementos de canela.

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