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Ataque antisemita en Londres: apuñalan a dos personas en un barrio judío

Durante el último mes, la policía londinense ha detenido a más de dos decenas de personas en el marco de las investigaciones sobre ataques a locales vinculados a la comunidad judía

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Imagen de archivo de un auto del grupo de seguridad comunitaria Shomrim, que opera en barrios judíos, durante un incidente en el noroeste de Londres, Reino Unido. 23 marzo 2026. REUTERS/Isabel Infantes
Imagen de archivo de un auto del grupo de seguridad comunitaria Shomrim, que opera en barrios judíos, durante un incidente en el noroeste de Londres, Reino Unido. 23 marzo 2026. REUTERS/Isabel Infantes

La policía británica ha detenido a un hombre después de que haya apuñalado a dos personas en una zona del norte de Londres donde reside un amplio grupo de población judía, según informa Reuters. La organización judía Shomrim ha detallado a través de su cuenta de X que se vio a un hombre corriendo con un cuchillo en la zona de Golders Green e intentando apuñalar a ciudadanos judíos, antes de que unos agentes lo detuvieran.

Las imágenes de la escena publicadas en internet muestran a los servicios de emergencia junto a lo que parecía ser una víctima tendida en la calle. Shomrim indica que las dos personas apuñaladas estaban recibiendo atención médica.

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El suceso llega en un momento en que los ataques antisemitas han ido en aumento en Reino Unido, desde el asalto de Hamás a Israel en octubre de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza. El incidente antisemita más grave del año pasado fue el atentado de Mánchester, en el que murieron dos fieles judíos durante el Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. Durante el último mes, la policía de Londres ha detenido a más de dos decenas de personas en el marco de las investigaciones sobre ataques a locales vinculados a la comunidad judía, entre los que se incluyen el incendio de ambulancias e intentos de quemar sinagogas.

*Noticia en ampliación.

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