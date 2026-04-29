Iberdrola y Naturgy mejoran resultados en un primer trimestre marcado por la guerra en Oriente Medio

Líneas eléctricas que conectan torres de alta tensión en las afueras de Ronda, Andalucía, España. (REUTERS/Jon Nazca)

En un contexto de incertidumbre global por la guerra en Irán, Naturgy ha logrado aumentar su beneficio neto hasta los 530 millones de euros durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento del 4,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, Iberdrola registra un beneficio neto ajustado de 1.865 millones de euros, con un incremento del 11% interanual. Sin embargo, sin ajustar esta cifra a los efectos de las operaciones de la compañía en México y Reino Unido, el beneficio neto quedaría en 1.711,3 millones de euros, lo que representa una caída del 15%.

Ambas compañías han remitido este miércoles la información de sus cuentas hasta marzo, un periodo en el que la volatilidad de los precios del gas y el petróleo, derivada del conflicto en Oriente Medio, no ha impedido que las dos grandes eléctricas eleven la cifra de su EBITDA. En el caso de Iberdrola, este indicador financiero ajustado ascendió a 4.067 millones de euros, creciendo un 2%, o un 6% si se excluye el efecto del tipo de cambio. Mientras, la cifra sube hasta los 1.362 millones de euros, un 6,5% más, para Naturgy, que aclara en sus resultados que no mantiene contratos de aprovisionamiento vinculados a la región en la que se ha dado la escalda bélica.

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