España

Iberdrola y Naturgy mejoran resultados en un primer trimestre marcado por la guerra en Oriente Medio

Ambas compañías eléctricas registran aumentos en su EBITDA o beneficio ajustado hasta marzo, mientras la volatilidad de los precios del gas y el petróleo encarece la factura de la luz

Guardar
Líneas eléctricas que conectan torres de alta tensión en las afueras de Ronda, Andalucía, España. (REUTERS/Jon Nazca)
Líneas eléctricas que conectan torres de alta tensión en las afueras de Ronda, Andalucía, España. (REUTERS/Jon Nazca)

En un contexto de incertidumbre global por la guerra en Irán, Naturgy ha logrado aumentar su beneficio neto hasta los 530 millones de euros durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento del 4,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, Iberdrola registra un beneficio neto ajustado de 1.865 millones de euros, con un incremento del 11% interanual. Sin embargo, sin ajustar esta cifra a los efectos de las operaciones de la compañía en México y Reino Unido, el beneficio neto quedaría en 1.711,3 millones de euros, lo que representa una caída del 15%.

Ambas compañías han remitido este miércoles la información de sus cuentas hasta marzo, un periodo en el que la volatilidad de los precios del gas y el petróleo, derivada del conflicto en Oriente Medio, no ha impedido que las dos grandes eléctricas eleven la cifra de su EBITDA. En el caso de Iberdrola, este indicador financiero ajustado ascendió a 4.067 millones de euros, creciendo un 2%, o un 6% si se excluye el efecto del tipo de cambio. Mientras, la cifra sube hasta los 1.362 millones de euros, un 6,5% más, para Naturgy, que aclara en sus resultados que no mantiene contratos de aprovisionamiento vinculados a la región en la que se ha dado la escalda bélica.

PUBLICIDAD

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

Factura Luz EspañaPrecio de la Luz EspañaEnergía EspañaEmpresas EspañaResultados EmpresarialesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Si te critican mucho últimamente, felicidades. Es que estás haciendo las cosas bien”

Lejos de ser algo negativo, puede interpretarse como un síntoma de que la persona está actuando de forma acertada y avanzando en su vida

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Si te critican mucho últimamente, felicidades. Es que estás haciendo las cosas bien”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Así amanecieron los precios de las gasolinas en distintas ciudades de España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Descubren por qué las metástasis que se producen en los huesos resisten a los tratamientos

Un equipo de investigadores ha desvelado el mecanismo celular detrás de la resistencia de las células cancerígenas

Descubren por qué las metástasis que se producen en los huesos resisten a los tratamientos

Sonsoles Ónega habla de su papel como madre y su éxito profesional: “Me he perdido toda la infancia de mis hijos”

La periodista ha hablado sin tapujos en una entrevista realizada por sus compañeros de programa en ‘Y ahora Sonsoles’, donde ella, por primera vez, ha dejado de ser la presentadora para convertirse en invitada

Sonsoles Ónega habla de su papel como madre y su éxito profesional: “Me he perdido toda la infancia de mis hijos”

Claudia rompe a llorar en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ ante las palabras de Gerard: “Eres la que menos aporta y la que más se queja”

Los concursantes viven los días de más tensión tras el enfrentamiento de los dos participantes de ‘La isla de las tentaciones’

Claudia rompe a llorar en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ ante las palabras de Gerard: “Eres la que menos aporta y la que más se queja”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: declaraciones y última hora desde el Tribunal Supremo

Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: declaraciones y última hora desde el Tribunal Supremo

La Policía Nacional realiza su mayor compra de colchonetas ignífugas para sus calabozos: hay que destruir muchas por parásitos y su precio ha subido un 29%

Claves para entender cómo se votará en Más Madrid: “Hubo 477 enmiendas y Emilio Delgado no presentó ninguna, ahora no quiere someterse a la militancia y a la mayoría”

Un ayuntamiento del PP de 100.000 habitantes contrata desde años un servicio médico para sus urgencias nocturnas porque “así se ha hecho siempre” y para no pedírselo a Ayuso

Koldo, Ábalos y Aldama se enfrentan a su examen final ante el Tribunal Supremo con unas estrategias de defensa divididas

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Banco Santander gana un 60% más en el primer trimestre gracias a la venta de su filial en Polonia

Xavi Abat, abogado: “Si estás de baja por depresión y vas al cine, no te pueden despedir”

El recorte a las renovables de Rajoy persigue a España en los juzgados internacionales: 2.000 millones en deudas y embargos en el extranjero

El Banco Central Europeo ‘desafía’ la inflación y mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% en su reunión de abril

DEPORTES

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open