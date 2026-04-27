Las sonrisas de la familia real española, analizadas por un experto: “La más armónica es la de la infanta Sofía, que rompe con la herencia del labio fino”

Postal navideña de la familia real española (Casa Real)

La sonrisa es uno de los aspectos físicos más importantes dentro de la identidad personal, sobre todo para figuras públicas que transmiten más allá de sus palabras. En el caso de la familia real española, sus sonrisas no son del todo perfectas, lo que también forma parte de su relato de cercanía y naturalidad. Desde Infobae nos hemos puesto en contacto con el doctor Francisco Palacios, odontólogo general y ortodoncista, para conocer las particularidades de las sonrisas de los principales rostros de la Casa Real.

En primer lugar, la reina Sofía representa una generación anterior de la monarquía española en todos los sentidos, también en su expresión: “Se ve como una progresión de la edad y eso es superimportante, que una persona mayor tenga una coherencia su sonrisa con su edad, porque la sonrisa también envejece”. Palacios señala que la emérita tiene “un labio muy bajo” y “no expone apenas dientes”.

Uno de los rasgos que puede llamar la atención a simple vista de doña Sofía es que tiene los dientes de un color “grisáceo”, pero Palacios explica que no tiene nada que ver con una mala higiene bucodental: “Puede estar un poco relacionado con el tema de que antiguamente se usaban unos antibióticos, la tetraciclina, que le cambiaban el color al diente”. En sus memorias, la reina Sofía habla de cuando dejó de fumar, por lo que el tabaco podría ser otro de los factores.

La sonrisa de la reina Sofía (Europa Press)

El fenómeno de la ‘sonrisa Duchenne’ en la reina Letizia

En cuanto a la reina Letizia, el ortodoncista reconoce también “el labio fino, que comparte con el rey Felipe”: “Dentro de los estándares de belleza actuales, no es lo más llamativo. Pero sí que es verdad que tiene una sonrisa increíblemente amplia, se ven incluso hasta los molares”. Siguiendo con el color, doña Letizia se encuentra en el polo opuesto de la emérita: “Tiene unos dientes bastante blancos, por lo que no hay que descartar que haya tenido algún tratamiento de carillas estéticas, porque no creo que ese tono con un blanqueamiento se pueda conseguir”.

La sonrisa de la reina Letizia (Europa Press)

A pesar de tener una sonrisa estética, su manera de gesticularla le resta naturalidad según Palacios, un fenómeno llamado ‘sonrisa Duchenne’: “La sonrisa tiene que tener una expresión lógica con los ojos. Normalmente, en estas posiciones de realeza cuesta más verlo y transmiten una frialdad en esa sonrisa que no es normal. Cuando tú sonríes, tienen que elevarse los pómulos y achinarse un poquito los ojos para que transmita esa genuinidad”.

Las particularidades del rey Felipe

Por otro lado, el doctor Palacios encuentra en la sonrisa del rey Felipe VI, que como comentaba también cuenta con “un labio fino”, un potencial paciente de ortodoncia: “Tiene una boca muy estrecha, con apiñamiento y discromías, que son tinciones o dientes de un color diferente entre unos y otros”. Al menos, su expresión es mucho más cercana que la de su mujer: “La ‘sonrisa Duchenne’, aquí sí que se ve más evidente, que el rey en actos públicos sí que expresa o sí que transmite algo más de cercanía”.

La sonrisa del rey Felipe VI (Europa Press)

Esas “tinciones” podrían tener un origen en su la formación militar de su juventud: “Tiene un diente amarillo, otro blanco, otro amarillo, otro blanco... O tiene tratamientos dentales hechos tipo corona o carillas antiguas que no han evolucionado con el mismo color, o pueden ser tinciones por traumatismo y esto puede tener un poco de relación con su carrera militar, que puede conllevar ese tipo de efectos físicos”.

La sonrisa juvenil de la princesa Leonor

Pasando a la generación más joven, tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía han tenido tratamientos de ortodoncia públicos. Sin embargo, Palacios encuentra en la sonrisa de la heredera algo más: “Se ha hecho un blanqueamiento casi que seguro”. Además, se observa claramente su herencia: “Tiene un poco una mezcla entre el rey Felipe y la reina Letizia, por el tema de los labios finos, pero sí que tiene de la reina Letizia una expansión muy bonita”.

La sonrisa de la princesa Leonor (Europa Press)

“Tiene una anchura muy armónica, una forma de diente muy estética y sí que es verdad que se ve que son unos dientes jóvenes, por la forma y porque no están apenas desgastados”, describe Palacios la sonrisa de la princesa Leonor.

La sonrisa “armónica” de la infanta Sofía

No obstante, la joya de la corona, nunca mejor dicho, se la lleva la benjamina y la más discreta, la infanta Sofía, que considera que tiene “la mejor sonrisa y la más armónica”: “Lo primero, ya rompe un poco con la herencia del labio fino, del rey Felipe, la reina Letizia y la reina Sofía. Ella ya no lo tiene y es bastante más armónico, digamos que cumple con el estándar actual. El labio superior más grueso le da un aspecto muy armónico en general a toda la cara”.

La sonrisa de la infanta Sofía (Europa Press)

“Tiene otra cosa muy positiva que es la exposición de la encía”, señala el odontólogo: “Exponer la encía un poco al sonreír es un signo bastante estético para la feminidad. A diferencia de, por ejemplo, el rey Felipe o su hermana la princesa Leonor, que no exponen nada, ella sí que lo expone y da una sensación más joven”.

Suma además otro factor hereditario de su madre que además en el caso de la infanta Sofía mejora aún más: “Tiene una amplitud muy buena y muy equilibrada, porque a diferencia de la reina Letizia, que cuando sonríe solo se le ven dientes, la infanta tiene un pequeño espacio negro, que se llama corredor bucal”. Se trata de un detalle crucial: “Es bueno que tengas un poquito de espacio natural, que no lo invada tanto, por eso es muy probable que la reina Letizia tenga carillas, porque con ellas normalmente ese espacio te lo comes”.

La Infanta Sofía ha visitado las instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), donde ha conocido de cerca el proceso de cría y adiestramiento de estos animales de asistencia, desde los cachorros recién nacidos hasta los perros listos para ayudar a personas con discapacidad visual.