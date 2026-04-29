El IPC cae dos décimas en abril hasta el 3,2% gracias a las rebajas fiscales a electricidad y combustibles

Una persona echa combustible en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press

La inflación anual en España se moderó en abril hasta el 3,2%, una bajada de dos décimas respecto a marzo, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Tras escalar hasta el 3,4% en el tercer mes del año, cuando el impacto en los precios de la guerra en Oriente Medio se pudo apreciar por primera vez en el bolsillo de los consumidores, la entrada en vigor de las rebajas fiscales sobre la luz, el gas y los carburantes aprobadas por el Gobierno han contribuido a mitigar el encarecimiento.

Aunque los combustibles subieron, las medidas del paquete anticrisis han logrado amortiguar parcialmente el impacto de la volatilidad en los mercados internacionales de petróleo. De este modo, la combinación de bajada en la electricidad, con caídas más pronunciadas que en abril de 2025, y las rebajas tributarias ha permitido que la inflación se mantuviera por debajo del nivel registrado en marzo.

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, destaca que “España es, desde el inicio del conflicto, el tercer país de Europa donde menos han crecido los precios del mercado mayorista de electricidad”. Según su valoración, este dato refleja la protección y soberanía energética que aporta el actual mix energético español, marcado por una alta presencia de renovables.

Baja la luz pero suben los carburantes

En contraste con el descenso en la factura de la luz y una subida de precios menor a la de hace un año en los paquetes turísticos, los combustibles y lubricantes para vehículos personales experimentaron un aumento de precios, convirtiéndose en el componente que más presión ejerce al alza. Sin embargo, el propio ministerio señala que el impacto de este aumento ha sido compensado por el abaratamiento de la electricidad y las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno.

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El ministro Félix Bolaños anuncia la disposición del Gobierno a escuchar propuestas para un plan anticrisis, mientras el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, detalla su plan basado en la rebaja de impuestos como el IRPF y el IVA energético. Yolanda Díaz y María Jesús Montero exponen la visión del ejecutivo.

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos por su alta volatilidad, descendió una décima hasta situarse en el 2,8%. Mientras tanto, el índice armonizado de precios al consumidor (IPCA), utilizado para comparar la evolución de la inflación en España con otros países del entorno, experimentó una ligera subida de una décima, alcanzando el 3,5%. En términos mensuales, los precios aumentaron un 0,4% respecto a marzo.

Medidas fiscales del Gobierno

Entre las iniciativas más recientes, el Ejecutivo aprobó a finales de marzo una rebaja del IVA de los carburantes al 10% y la reducción del impuesto especial de hidrocarburos al mínimo permitido por la Unión Europea. Esto supone para los consumidores un ahorro estimado de hasta 30 céntimos por litro, es decir, unos 20 euros por depósito de coche medio. Además, el IVA de la electricidad bajó al 10%, se suspendió el impuesto de producción de energía eléctrica del 7% para las empresas y el impuesto especial de electricidad descendió al 0,5%. El gas natural, los pellets y la leña también vieron reducido su IVA, mientras que los precios del butano y el propano quedaron congelados y los peajes eléctricos para industrias vulnerables se bonificaron en un 80 .

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La cartera de Cuerpo insiste en que “el plan de respuesta aprobado en el Congreso y en vigor desde el 20 de marzo está cumpliendo su objetivo principal: que el shock externo de la guerra no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo de los hogares”.

*Con información de agencias

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