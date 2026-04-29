España

España será la gran beneficiada en Europa del acuerdo con Mercosur, pero favorecerá más a Latinoamérica

El Banco de España prevé que el pacto comercial, que entrará en vigor en mayo, reducirá aranceles del 9,1% al 1,1% para España y afectará a 1.709 empresas con inversión directa en la región

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La Unión Europea ha iniciado este viernes el proceso para la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio negociado por Bruselas con los países de Mercosur, después de que Argentina y Uruguay hayan completado sus respectivos procesos de ratificación en las últimas horas. (Fuente: Comisión Europea)

España será uno de los países europeos que más provecho obtendrá con la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, según el análisis del Banco de España (BdE). Aunque la mayor ganancia quedará del lado de las grandes economías latinoamericanas, el organismo destaca la posición estratégica española entre los países comunitarios y la solidez de sus empresas, al mismo tiempo que recuerda que el bloque sudamericano consolidará un acceso privilegiado a uno de los principales mercados del mundo.

El acuerdo, que comenzará a aplicarse de forma provisional en mayo de 2026, establece una reducción progresiva de aranceles hasta eliminarlos en el 90% de los productos comercializados entre la UE y Mercosur. Según el Informe de Economía Latinoamericana del primer semestre de 2026, presentado este miércoles 29 de abril, el pacto tendrá un impacto destacado en sectores industriales, de manufactura, tecnología, bienes de consumo y sobre todo el comercio agroalimentario, donde los países latinoamericanos son potencias exportadoras. El BdE subraya que el acuerdo permitirá una rebaja del arancel medio aplicado por la UE a los productos de la alianza latinoamericana (integrada por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia) del 10,8% al 1%, aunque con diferencias según el país y el sector. Para España, el arancel promedio aplicado a sus exportaciones caerá del 9,1% al 1,1%, con el vino y el aceite de oliva como bienes especialmente beneficiados.

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Según el informe, España y Portugal parten de una ventaja competitiva dentro de la UE por su fuerte implantación empresarial en América Latina. El documento señala que hay al menos 1.709 empresas españolas con inversión directa en la región, lo que representa el 37% del total nacional con presencia exterior. Las principales compañías españolas operan en sectores como banca, energía, infraestructuras y telecomunicaciones, y se beneficiarán de un entorno jurídico más estable y de la eliminación de barreras que hasta ahora limitaban su expansión.

España, exportador clave a América Latina

En el terreno de las exportaciones, el BdE apunta que España verá reforzada su posición en mercados clave para sectores como la automoción, tecnología, bienes industriales y alimentos. El acuerdo contempla la eliminación de aranceles de hasta el 35% en algunos productos industriales, y para el vino y el aceite de oliva, dos de los principales rubros exportadores españoles, se suprimirán por completo los gravámenes, mientras que el calzado europeo pagará un 5% frente al 25% de sus competidores internacionales. El informe estima que el 15% de las exportaciones latinoamericanas a la UE tienen como destino España, y que “en torno a 2 de cada 100 empleos en los países seleccionados tienen un vínculo directo con las exportaciones a España”.

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Buque portacontenedores en operaciones de carga en un puerto. (Foto cortesía Mercados y finanzas).
Buque portacontenedores en operaciones de carga en un puerto. (Foto cortesía Mercados y finanzas).

No obstante, el BdE prevé que los países de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), lograrán mayor rédito del acuerdo. El acceso preferencial al mercado europeo les permitirá incrementar el volumen de ventas de productos agrícolas, carnes, cereales, azúcar y materias primas industriales, que son los grandes motores de sus economías. El informe calcula que “la UE recortará aranceles agrícolas del 7,3% al 2,6% y Mercosur del 10,1% al 1,9%”, pero puntualiza que la estructura exportadora de Mercosur está más orientada a productos que se verán mucho más favorecidos por la eliminación de barreras, por lo que el impacto positivo para ellos será mayor en términos de volumen y valor exportado.

Algunos productos del campo mantienen salvaguardas adicionales

Aun así, el Banco de España advierte de la presión competitiva que supondrá la entrada de productos agrícolas sudamericanos en la UE para sectores como la carne de vacuno, el arroz, el azúcar y algunos lácteos, donde los aranceles seguirán siendo elevados tras el acuerdo: hasta el 50% en carne, 16% en carne de ave y 130% en suero de leche.

La decisión de combinar cuotas limitadas con aranceles altos en ciertos productos se ha tomado como respuesta a las reclamaciones del campo, que alertan de posibles efectos adversos para ganaderos y agricultores por la llegada masiva de productos extranjeros. Estos sectores tienen costes de producción más altos y una fuerte importancia social en varios países, por lo que las protestas complicaron la convalidación del acuerdo sin establecer salvaguardas para protegerlos.

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