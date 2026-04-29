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Atlético de Madrid - Arsenal, partido de semifinales de la Champions League, en directo: previa y última hora

Sigue el minuto a minuto del encuentro. Ya se han enfrentado este año en Inglaterra donde el Arsenal ganó 4-0

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Atlético de Madrid - Arsenal
Atlético de Madrid - Arsenal. (Composición Infobae)
14:39 hsHoy

En la misma rueda de prensa, el capitán, Jorge Resurrección “Koke”, habló sobre las ganas que hay en el vestuario por conquistar la Champions League. Algo que está muy motivado por ser el último partido de Antoine Griezmann en el Metropolitano en la máxima competición europea de clubes.

“Si se puede despedir Griezmann con la Champions sería increíble para todos, pero la motivación la tenemos igual. Todos tenemos la motivación de ganar la Champions, más allá de que el año que viene no pueda estar Antoine o cualquier otro compañero. Jugamos para intentar lograr lo máximo y el máximo ahora mismo es la Champions”, subrayó.

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrección, habla en rueda de prensa sobre la máxima ambición del equipo: ganar la Champions League. Señala que sería una despedida ideal para Antoine Griezmann, pero que la motivación es de todo el equipo.
14:26 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

El club rojiblanco recibe a los ‘Gunners’ en el Metropolitano durante el duelo de ida de semifinales de la competición europea

Los jugadores del Atlético de Madrid (REUTERS/Nacho Doce)
Los jugadores del Atlético de Madrid (REUTERS/Nacho Doce)

Atlético de Madrid y Arsenal protagonizan una de las semifinales más esperadas de la Champions. El club rojiblanco recibe en el Metropolitano a los Gunners, donde los de Diego Simeone buscarán aprovechar la localía y el impulso de su afición para sacar ventaja en esta fase decisiva del torneo continental.

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14:20 hsHoy

Julián Álvarez: al 100%

En la rueda de prensa previa al partido, el delantero colchonero confirmó estar en plenas condiciones para la semifinal. “Estoy al ciento por ciento”, dijo. ‘La Araña’ descansó frente al Athletic Club y esta noche vuelve su competición preferida.

El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, analiza la situación actual del equipo. A pesar de la decepción, destaca el orgullo por estar en semifinales de Champions y en la final de Copa del Rey, asegurando que lucharán por llegar a la final europea.
14:02 hsHoy

Un equipo invicto

En frente, un equipo que no conoce la derrota en toda la edición. Terminó como líder indiscutible la ‘liguilla’ y, salvo un empate en Alemania frente al Bayern Leverkusen, ha ganado todo lo que se le ha puesto por delante en Europa. En total, son 27 goles a favor y 5 en contra.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, en la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid.
Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, en la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid.
13:49 hsHoy

Julián Álvarez: en el top 5 goleadores de la Champions

El delantero argentino está de dulce esta Champions. Lejos queda la mala racha entre noviembre y enero. Cuando se trata de la máxima competición europea a nivel de clubes, ‘La Araña’ responde, y lo hace con nueve goles y cuatro asistencias en 13 partidos.

El delantero del Atlético de Madrid le marcó al Barcelona por Champions League
13:37 hsHoy

Ambos equipos no llegan en su mejor momento. El Arsenal ha perdido la primera plaza de la Premier League y ahora el Manchester City de Pep Guardiola depende de sí mismo para arrebatarle el título de liga. Por su parte, el Atlético de Madrid viene de perder la final de Copa del Rey contra la Real Sociedad.

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

Marrero y Pablo Marín, héroes ‘txuri-urdin’. Cuarto trofeo para las vitrinas. Matarazzo entra en la historia

La Real Sociedad es campeón de la Copa del Rey. (REUTERS/Marcelo Del Pozo)
La Real Sociedad es campeón de la Copa del Rey. (REUTERS/Marcelo Del Pozo)
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13:21 hsHoy

Eso significa que hoy, el equipo del Cholo Simeone tiene que hacer valer el fortín que ha construido en su estadio. Son 11 eliminatorias a doble partido de las 15 disputadas entre todas las competiciones UEFA las que ha conseguido llevarse el Atlético de Madrid contra equipos de la Premier. Un balance muy a favor y que aumentan las esperanzas de la afición colchonera.

Diego Simeone en un partido de la Liga de Campeones. (REUTERS/Juan Medina)
Diego Simeone en un partido de la Liga de Campeones. (REUTERS/Juan Medina)
13:11 hsHoy

Muuuy buenaaas tardeeesss!!! Bienvenido a su casa, bienvenidos a Infobae. Hoy toca escribir el camino de la historia. Se abre el camino para Atlético de Madrid y Arsenal por un sitio en la final del Puskás Aréna de Budapest. A las 21:00 horas, en el estadio Metropolitano, echará a rodar el balón. Es cierto que es el partido de ida. Pero no hay que desaprovechar la oportunidad de empezar bien y encarrilar la eliminatoria.

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