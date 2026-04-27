Berenjenas al ajillo: una receta sencilla de la gastronomía española que sirve como tapa o guarnición

Plato de berenjenas al ajillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gastronomía española es muy versátil y tiene numerosos platos que son un emblema a nivel mundial. Sin embargo, tiene otras preparaciones que son menos conocidas a nivel general, siendo un ejemplo de ello las berenjenas al ajillo.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Tiempo total: 25 minutos

Ingredientes

2 berenjenas grandes 4 dientes de ajo 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 2 cucharadas de vinagre (opcional, al gusto) 1 cucharada de perejil fresco picado Sal al gusto Pimienta negra al gusto

Cómo hacer berenjenas al ajillo, paso a paso

Lava y seca las berenjenas. Pásalas primero bajo el grifo para eliminar cualquier resto de suciedad de la piel y sécalas bien con un paño limpio o papel de cocina. A continuación, córtalas en tiras o dados de tamaño medio, intentando que sean lo más uniformes posible para que se cocinen de forma homogénea. Coloca las berenjenas en un colador con sal. Añade una capa de sal por encima y déjalas reposar durante unos 10 minutos. Este paso es importante porque ayuda a que suelten parte del amargor natural y también algo de agua, lo que mejorará la textura final. Pela y lamina finamente los ajos. Retira la piel de los dientes de ajo y córtalos en láminas muy finas para que se integren mejor en el sofrito y aporten sabor sin resultar demasiado fuertes. Enjuaga las berenjenas y sécalas bien. Una vez reposadas, acláralas ligeramente bajo el grifo para retirar el exceso de sal. Después, sécalas muy bien con papel de cocina, presionando suavemente para eliminar la mayor cantidad de humedad posible. Calienta el aceite de oliva en una sartén grande. Añade un buen chorro de aceite de oliva y caliéntalo a fuego medio-alto. Es importante que la sartén tenga suficiente espacio para que las berenjenas se doren sin amontonarse. Añade las berenjenas y sofríe. Incorpora las berenjenas a la sartén y cocina a fuego medio-alto durante unos 10 minutos, removiendo con frecuencia para que se doren de manera uniforme por todos los lados y adquieran una textura tierna por dentro. Incorpora el ajo laminado. Cuando las berenjenas estén ya bien doradas, añade el ajo. Remueve constantemente para evitar que se quemen. Salpimenta y añade el vinagre si lo deseas. Ajusta de sal y pimienta al gusto y, si quieres un toque más intenso, incorpora un chorrito de vinagre. Cocina todo junto un par de minutos más para integrar los sabores. Retira del fuego y añade el perejil. Una vez listo, apaga el fuego y espolvorea perejil fresco picado por encima para aportar frescor y aroma.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 4 porciones como tapa o guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 120 kcal

Proteínas: 2 g

Grasas: 7 g

Hidratos de carbono: 12 g

Fibra: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las berenjenas al ajillo en un recipiente hermético en la nevera hasta 3 días. Es recomendable consumirlas cuanto antes para disfrutar de su sabor y de su mejor textura.