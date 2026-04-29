Una mujer de Palencia sufre un secuestro en un VTC y logra ser rescatada gracias a la localización del móvil. (Reuters)

Una mujer de Palencia ha sido rescatada en Londres tras haber sufrido un secuestro mientras se desplazaba en un vehículo tipo VTC. La rápida actuación de la Policía Nacional española, en coordinación con las autoridades británicas, permitió localizar a la víctima en tiempo real gracias a la activación de la geolocalización de su teléfono móvil, un gesto clave que resultó determinante para salvar su vida.

Actualmente, la mujer se encuentra en España, donde ha recibido la atención necesaria tras los hechos. Permanece bajo un dispositivo de protección mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer por completo lo sucedido.

PUBLICIDAD

Los hechos se iniciaron cuando una hermana de la víctima acudió a la Comisaría de Palencia para denunciar su desaparición. Ante la gravedad de la situación, el jefe del Servicio de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano decidió contactar telefónicamente con la joven desaparecida.

Durante la breve conversación, la víctima, visiblemente coaccionada, solo pudo comunicarse mediante monosílabos, pero logró transmitir que estaba siendo secuestrada y trasladada en un vehículo en las inmediaciones de Londres.

PUBLICIDAD

La víctima envió un mensaje en el que afirmaba que temía por su vida. (Reuters)

A pesar de la tensión del momento, el agente consiguió que la mujer activara de forma discreta la localización de su teléfono móvil. Este gesto permitió a las autoridades iniciar un seguimiento en tiempo real de sus movimientos. Poco después, la víctima envió un mensaje alarmante en el que afirmaba que temía por su vida y que creía que la iban a matar, lo que precipitó la activación de todos los protocolos de actuación.

El secuestro activó una gran coordinación internacional

La Comisaría Provincial de Palencia asumió un papel fundamental al establecer contacto directo y constante con el jefe de la Policía Metropolitana de Londres. Simultáneamente, se activaron los canales de cooperación internacional a través de la Consejería de Interior en Londres, mientras que la Sala del 091 impulsó las comunicaciones con el Centro Nacional de Comunicaciones (CENCI) y la Oficina Central Nacional de Interpol.

PUBLICIDAD

Gracias a la geolocalización del dispositivo móvil, las autoridades lograron ubicar a la víctima en la zona de Chelsea, en Londres. La mujer se encontraba en compañía de otra persona cuando fue finalmente localizada por la unidad especializada en secuestros de la policía londinense, que había desplegado un operativo específico para su rescate.

Las autoridades lograron ubicar a la víctima en la zona de Chelsea. (Europa Press)

Tras su localización, se llevaron a cabo diversas gestiones con apoyo de un intérprete para garantizar la correcta comunicación con la víctima. Las autoridades británicas decidieron incluirla en un programa de protección para posibles víctimas de trata de seres humanos, lo que facilitó su regreso seguro a España.

PUBLICIDAD

La mujer ha regresado a España, donde se encuentra en un entorno seguro y permanece bajo supervisión mientras se mantiene activo el dispositivo de asistencia a víctimas. El caso sigue abierto para el total esclarecimiento de los hechos.

Desde la Comisaría Provincial de Palencia se ha destacado la actuación coordinada y eficaz de todos los intervinientes en el operativo, subrayando especialmente la labor del personal de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, la Sala del 091 y la implicación directa de la Comisaria Provincial en la coordinación internacional. Asimismo, se ha reconocido la excelente colaboración de la Policía Metropolitana de Londres, cuya intervención resultó decisiva para el desenlace exitoso del caso.

PUBLICIDAD