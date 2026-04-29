La aerolínea Iberojet adelantará a septiembre de 2026 el inicio de vuelos regulares directos entre El Salvador y España

Iberojet abre la venta de billetes de su nueva ruta directa entre España y El Salvador. Europapress.

Iberojet abrió la venta de billetes para su ruta directa entre España y El Salvador con tarifas que arrancan en 400.17 USD desde Madrid y en 413.04 USD desde Barcelona, lo que la aerolínea del grupo Ávoris presenta como la opción más asequible del mercado para volar sin escalas entre ambos países.

Los vuelos operarán con dos frecuencias semanales a partir del 13 de septiembre, con salidas desde las dos ciudades españolas hacia el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

PUBLICIDAD

Desde El Salvador, los precios de salida arrancan en USD 444,09 hacia Barcelona y en USD 466,69 hacia Madrid.

Qué hay detrás de la nueva ruta

La apertura del corredor no es solo una decisión comercial de la aerolínea. El Gobierno de El Salvador impulsó la operación como parte de una “apuesta estratégica conjunta” para reforzar los flujos turísticos, con la ministra de Turismo, Morena Ileana Valdez Vigil, como figura activa en las negociaciones junto a la Presidencia de la República.

PUBLICIDAD

“Esta colaboración institucional ha sido clave para consolidar un corredor aéreo estable que acerque el mercado turístico europeo al destino salvadoreño”, recoge el comunicado oficial.

El presidente ejecutivo de Ávoris, Vicente Fenollar, fue más explícito al valorar el acuerdo: “El Salvador es un destino con el que España comparte historia, idioma y lazos humanos que se renuevan cada generación. Abrir esta ruta directa no es solo una decisión comercial: es un compromiso con los miles de viajeros que merecían una conexión a la altura de esa relación y con los operadores que necesitan una vía de transporte de mercancías fiable y sin intermediarios innecesarios”.

PUBLICIDAD

Desde El Salvador, los precios de salida arrancan en USD 444,09 hacia Barcelona y en USD 466,69 hacia Madrid.. Foto: Wikimedia

El avión y el contexto del mercado

Los vuelos se operarán con Airbus A350-900, aeronaves de largo radio con menor consumo de combustible por plaza respecto a generaciones anteriores, lo que reduce las emisiones de CO2 por asiento en rutas transoceánicas.

La nueva frecuencia llega a un mercado con demanda probada. Según datos de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), en 2025 se registraron 38.239 pasajeros en la ruta entre El Salvador y España. Hasta ahora, ese tráfico se repartía entre la frecuencia estacional de Avianca en temporada alta y los vuelos de Iberia a Madrid, cuyo trayecto de regreso incluye una escala en Guatemala.

PUBLICIDAD

Con Iberojet, los pasajeros tendrán por primera vez acceso directo y regular tanto a Madrid como a Barcelona desde el mismo país centroamericano. La aerolínea es la única que conecta El Salvador con las dos ciudades desde Barcelona.

Los vuelos operarán con dos frecuencias semanales a partir del 13 de septiembre, con salidas desde las dos ciudades españolas hacia el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. (Canva)

La red centroamericana de Iberojet

La incorporación de El Salvador amplía una red que ya incluye destinos como Costa Rica, Honduras, México —con vuelos a Cancún y Querétaro— y República Dominicana, con servicios a Punta Cana y La Romana.

PUBLICIDAD

La apertura de ventas confirma además un ajuste en el calendario original: el Ministerio de Turismo salvadoreño había previsto el inicio de operaciones para el primer trimestre de 2026, pero la programación definitiva sitúa el vuelo inaugural el 13 de septiembre. Iberojet ya acumulaba experiencia previa en la ruta, con un vuelo chárter realizado en noviembre de 2025.