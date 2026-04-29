España

Bruselas lleva a España a los tribunales por incumplir las normas para proteger infraestructuras críticas y controlar el tratamiento de aguas residuales

La Comisión Europea considera que los esfuerzos realizados por las autoridades españolas han sido insuficientes

Guardar
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (Europa Press)
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (Europa Press)

La Comisión Europea ha decidido emprender acciones legales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra España y otros seis países de la UE por incumplir la trasposición de una directiva europea para proteger a las infraestructuras críticas (aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, autopistas...) en un contexto de alarmante incremento de amenazas.

La Directiva REC exige que los Estados miembros realicen evaluaciones de riesgos de forma regular para identificar las entidades críticas en sectores estratégicos como energía, transporte, salud, agua, banca e infraestructuras digitales. Obliga también a que estas entidades adopten medidas de protección y resiliencia para asegurar que los servicios puedan continuar funcionando en situaciones de amenaza, tales como inundaciones, atentados terroristas, ciberataques, infiltraciones delictivas o sabotaje. En 2024, por ejemplo, España sufrió más de 100.00 ciberataques en 2024 y uno de cada tres fue considerado “muy grave”, según advirtió en mayo de 2025 el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

PUBLICIDAD

El marco de la Directiva REC se inserta dentro de la estrategia que Bruselas anunció para aumentar la capacidad del bloque frente a perturbaciones sistémicas y para asegurar la prestación ininterrumpida de servicios esenciales. El pasado 10 de marzo, organizaciones de ingenieros en España publicaron un manifiesto en el que exigieron una mayor colaboración entre administraciones públicas, expertos y empresas.

Deberes pendientes en la recogida de aguas residuales

La Comisión Europea también planea llevar a España a los tribunales por incumplir varias obligaciones en materia de recogida, tratamiento y control de las aguas residuales urbanas. Bruselas ha advertido que las aguas no tratadas pueden poner en peligro la salud humana y contaminar los lagos, los ríos, el suelo y las aguas costeras y subterráneas.

PUBLICIDAD

Los ciberataques contra operadores esenciales subieron un 43% en España en 2024 y siguen al alza.

Una de las novedades de la última directiva aprobada es la obligación de los sectores afectados de asumir al menos el 80% de los costes de implementación del tratamiento cuaternario (eliminar metales pesados, productos farmacéuticos o compuestos orgánicos persistentes) en las estaciones depuradoras, mientras que el otro 20% podría ser asumido por el Estado. También obliga a la administración pública a disponer de sistemas colectores, encargados de transportar las aguas residuales y pluviales a las depuradoras, en todas las aglomeraciones urbanas de al menos 2.000 habitantes.

En este sentido, la Comisión denuncia que en 52 zonas urbanas de España no se controla si los vertidos de las plantas de tratamiento cumplen con esta normativa; y en hasta una veintena de urbes no existe un control sobre si cuentan con sistemas de recogida de aguas residuales o si se usan sistemas individuales, que ofrezcan la misma protección ambiental.

Temas Relacionados

Comisión EuropeaEspaña-NacionalUnión EuropeaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Números ganadores del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Números ganadores del Super Once del Sorteo 3

El país europeo que quiere introducir el ‘impuesto al azúcar’: así será la tasa progresiva que se aplicará a los refrescos

La medida, aún en fase de propuesta, plantea gravar las bebidas azucaradas según su contenido de azúcar y busca reducir el consumo, mejorar la salud pública y reforzar la recaudación fiscal

El país europeo que quiere introducir el ‘impuesto al azúcar’: así será la tasa progresiva que se aplicará a los refrescos

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Cinco alimentos típicos de primavera que harán que tus comidas sean más saludables, según nutricionistas

Existen ingredientes de temporada que hacen que los platos sean equilibrados y frescos, al tiempo que aportan un alto valor nutricional y pueden prepararse con facilidad

Cinco alimentos típicos de primavera que harán que tus comidas sean más saludables, según nutricionistas

El policía que investigó el caso Gürtel sostiene que se le pidió que “no saliera” Mariano Rajoy en su informe

Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF, ha relatado que recibió presiones por el informe sobre los papeles de Bárcenas

El policía que investigó el caso Gürtel sostiene que se le pidió que “no saliera” Mariano Rajoy en su informe
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El policía que investigó el caso Gürtel sostiene que se le pidió que “no saliera” Mariano Rajoy en su informe

El policía que investigó el caso Gürtel sostiene que se le pidió que “no saliera” Mariano Rajoy en su informe

Ataque antisemita en Londres: apuñalan a dos personas en un barrio judío

Aldama se presenta como un simple conseguidor dentro de una trama de “mordidas” de dinero efectivo bajo el conocimiento y beneplácito de Pedro Sánchez

La historia de Aldama en la que asegura que tuvo una reunión con Pedro Sánchez: “El presidente me dijo que ‘muchas gracias, sé lo que estás haciendo’”

María Guardiola presenta su nuevo equipo en Extremadura con Vox: Óscar Fernández será vicepresidente y Juan José García se queda con Agricultura

ECONOMÍA

El país europeo que quiere introducir el ‘impuesto al azúcar’: así será la tasa progresiva que se aplicará a los refrescos

El país europeo que quiere introducir el ‘impuesto al azúcar’: así será la tasa progresiva que se aplicará a los refrescos

España será la gran beneficiada en Europa del acuerdo con Mercosur, pero favorecerá más a Latinoamérica

Juan Goñi, arquitecto: “El diésel ha subido un 80% desde 2020”

El IPC cae dos décimas en abril hasta el 3,2% gracias a las rebajas fiscales a electricidad y combustibles

Iberdrola y Naturgy mejoran resultados en un primer trimestre marcado por la guerra en Oriente Medio

DEPORTES

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open