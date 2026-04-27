Qué es la caminata del granjero, el ejercicio más eficaz que ayuda a fortalecer todo el cuerpo

Caminar En Ayunas O Después De Comer Qué Dice La Ciencia Sobre El Horario Ideal Para Cuidar El Metabolismo

La caminata del granjero es uno de esos ejercicios fáciles de hacer y, sobre todo, eficaces, que conviene introducir en una rutina para que esta sea lo más completa posible. Y es que su práctica regular ayuda a fortalecer todo el cuerpo. De ahí que sea cada vez más frecuente en gimnasios, en entrenamiento de fuerza y en el Hyrox, una competición que se ha puesto de moda en los últimos tiempos. No obstante, aunque su ejecución parece sencilla, ya que basta con coger peso en cada mano y caminar, lo cierto es que conviene tener en cuenta una serie de pautas para evitar el riesgo de lesiones y potenciar sus beneficios físicos.

Recorrer una distancia o cumplir un tiempo específico cargando peso en ambas manos, con la espalda recta y el torso estable. Es en esto en lo que consiste la caminata del granjero. El American Council on Exercise (ACE Fitness) la considera un ejercicio de cuerpo completo. Durante su práctica, intervienen el agarre, los hombros, la parte superior de la espalda, el abdomen, los glúteos y las piernas de manera simultánea. Un estudio reciente sobre las caminatas con carga indica que este ejercicio activa la musculatura central en distintos planos durante el desplazamiento.

Los entrenadores suelen recomendar esta modalidad porque favorece el control y la estabilidad corporal bajo carga, sin aislar un solo grupo muscular. Según ACE, la caminata del granjero contribuye a mejorar la capacidad de trabajo, la fuerza del core y el agarre, además de preparar el cuerpo para otros levantamientos.

Cuáles son sus beneficios: desde mejorar la postura, hasta tonificar el core

Caminata del granjero. (YoEntreno)

Este se ha consolidado como uno de los ejercicios más versátiles del entrenamiento funcional. No requiere equipos complejos: se puede realizar con mancuernas, pesas rusas o cualquier objeto pesado que se pueda transportar en cada mano. Su popularidad responde a su capacidad para activar simultáneamente distintos grupos musculares y a su inclusión en nuevas disciplinas como Hyrox, lo que refuerza su valor para mejorar la condición física integral.

Uno de los beneficios más destacados de esta práctica es el fortalecimiento del agarre. Diversos estudios vinculan la fuerza de prensión con la fuerza general, la función física y la autonomía, especialmente en adultos mayores. Un agarre sólido no solo facilita el rendimiento en el entrenamiento, también actúa como indicador de la capacidad funcional de una persona.

Otro aspecto relevante es el impacto sobre el core. La caminata del granjero exige estabilizar el tronco y controlar la caja torácica durante el movimiento, lo que lleva a algunos especialistas a definirla como una “plancha en movimiento”. Además, contribuye a corregir la postura, incrementar la resistencia bajo carga y favorecer el equilibrio, cualidades que la American Heart Association asocia con una mejor calidad de vida y menor riesgo de caídas.

Cómo se hace de forma correcta la caminata del granjero

Una pareja entrena con mancuernas en un gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caminata del granjero es un ejercicio accesible a distintos perfiles, no solo a atletas. Adaptada a las posibilidades de cada persona, resulta útil tanto para adultos sanos como para mayores, quienes pueden beneficiarse del trabajo de fuerza para mantener masa muscular, equilibrio y autonomía. Sin embargo, quienes presentan dolor lumbar agudo, lesiones recientes en miembros superiores, problemas graves de equilibrio o enfermedades cardiovasculares no controladas deben evitarla o consultar previamente con un profesional.

La técnica es fundamental en esta práctica. El ejercicio consiste en elegir una carga desafiante pero manejable, sujetarla con ambas manos, mantener la postura erguida y el abdomen activado, y avanzar con pasos cortos y controlados. El objetivo no es recorrer grandes distancias ni levantar un peso excesivo desde el inicio, sino ejecutar cada repetición de manera firme y estable. Tras completar la distancia o el tiempo pautado, se recomienda apoyar el peso con control y descansar unos minutos antes de repetir la secuencia.

Existen variantes que incrementan la dificultad, como emplear asas más gruesas para intensificar el trabajo de agarre o modificar la trayectoria caminando hacia atrás, de lado, en pendiente o sobre superficies inestables. Más allá de la variante elegida, la prioridad debe ser la técnica, ya que la verdadera ventaja de la caminata del granjero está en desarrollar fuerza, equilibrio y buena postura bajo carga.