Amalia de Holanda homenajea a su madre, la reina Máxima, en la cena de gala de Alemania: la historia tras su tiara más especial

La princesa Amalia durante el banquete de Estado en el Palacio de la Plaza Dam durante una visita de Estado de 3 días a los Países Bajos. (ROBIN UTRECHT /ANP POOL VAN KATWIJK)

La visita de Estado del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier a los Países Bajos ha dejado una de las imágenes más destacadas del calendario institucional europeo. En el marco de una cena de gala celebrada en el Palacio Real de Ámsterdam, la atención no solo se centró en el encuentro diplomático entre ambos países, sino también en la presencia de la princesa heredera Amalia de Holanda, que volvió a demostrar su creciente protagonismo dentro de la monarquía neerlandesa.

La jornada había comenzado con el tradicional recibimiento oficial al mandatario alemán y a su esposa, Elke Büdenbender, en la plaza Dam de Ámsterdam. Himnos nacionales, honores militares y una recepción protocolaria marcaron el inicio de una visita destinada a reforzar los lazos políticos, económicos y culturales entre Alemania y los Países Bajos.

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Sin embargo, fue durante la cena de Estado cuando se produjo una de las estampas más comentadas de la jornada. La heredera neerlandesa reaparecía públicamente dos semanas después de su último acto oficial, en el que había vestido uniforme militar, mostrando una imagen completamente distinta y adaptada a las exigencias de una velada de máxima etiqueta.

Un estreno que no pasó desapercibido

Acompañando a sus padres, el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos y la reina Máxima de los Países Bajos, Amalia eligió para la ocasión un elegante vestido azul celeste de inspiración romántica que rápidamente acaparó la atención de expertos en moda.

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El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima, junto con el presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realizan una visita de Estado a los Países Bajos. Les acompaña su esposa, Elke Büdenbender. (FOTO: NLBeeld POOL, Mischa Schoemaker).

El diseño, de largo hasta el suelo y confeccionado en un tejido satinado, destacaba por su favorecedora silueta. El cuerpo estructurado, con efecto corsé, se combinaba con una falda fluida que realzaba la figura de manera elegante. El escote cuadrado y los tirantes ligeramente drapeados aportaban sofisticación, mientras que los bordados florales y las aplicaciones brillantes distribuidas sobre el pecho añadían un delicado efecto joya.

La creación correspondía a la firma Rachel Gilbert y formaba parte de una apuesta que reflejaba la evolución estilística de la heredera. Aunque Amalia ha demostrado en numerosas ocasiones que no tiene inconveniente en reutilizar prendas de su armario, esta vez optó por incorporar una pieza inédita a su vestidor oficial.

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La tiara más especial de su colección

No obstante, el elemento más significativo de su estilismo no fue el vestido, sino la joya elegida para completar el conjunto. La princesa recuperó la conocida Tiara de las Estrellas, una de las piezas más emblemáticas del joyero de la Casa de Orange. Elaborada en platino y rematada por delicadas estrellas de cinco puntas, la diadema posee una importante carga sentimental dentro de la familia real neerlandesa.

La princesa Amalia en el banquete de Estado celebrado en el Palacio Real de Ámsterdam, durante el primer día de la visita de Estado de tres días del presidente alemán a los Países Bajos. (Foto: DPPA/Sipa USA)

La elección no fue casual. Se trata de la misma tiara que Amalia lució en 2022 durante la celebración del 18 cumpleaños de la princesa Ingrid Alexandra de Noruega, un evento que marcó su debut oficial portando este tipo de joyas históricas.

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Además, la pieza mantiene una estrecha vinculación con la reina Máxima. La soberana impulsó una transformación de su diseño original sustituyendo antiguos remates de perlas por las estrellas que actualmente definen la estética de la diadema. De hecho, fue también la joya escogida por Máxima para su boda con Guillermo Alejandro en 2002, convirtiéndose desde entonces en una de sus favoritas para grandes eventos internacionales.

Un estilo cada vez más definido

Más allá de la espectacularidad de las joyas, la aparición de Amalia volvió a evidenciar la consolidación de una imagen propia. Aunque las comparaciones con su madre son inevitables, la princesa ha ido construyendo progresivamente un estilo diferenciado que combina tradición y modernidad.

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La reina Máxima durante el banquete de Estado en el Palacio de la Plaza Dam, en el marco de una visita de Estado de tres días a los Países Bajos (ROBIN UTRECHT /ANP POOL VAN KATWIJK).

Para acompañar la tiara, eligió un semirrecogido de inspiración romántica, una fórmula que se ha convertido en una constante en sus apariciones más recientes. Este peinado permite despejar el rostro sin renunciar a la naturalidad que aporta el cabello suelto. El maquillaje también siguió esa línea juvenil y luminosa. Tonos suaves, piel fresca y sombras en color champán ayudaron a potenciar la mirada sin restar protagonismo al conjunto.

Máxima, fiel a su sello personal

Mientras Amalia apostaba por una imagen delicada y contemporánea, la reina Máxima volvió a recurrir a uno de los vestidos más reconocibles de su armario. La monarca recuperó una creación firmada por Jan Taminiau, confeccionada en seda rosa empolvado y adornada con elaborados bordados florales.

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Completó el estilismo con una de las joyas más importantes de la colección real neerlandesa: la impresionante tiara de zafiros de la Casa de Orange, acompañada por pendientes a juego y las correspondientes condecoraciones oficiales.